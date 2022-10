Das bringt der Montag

UN-Vollversammlung berät zu russischer Annexion ukrainischer Gebiete

NEW YORK: Die UN-Vollversammlung beginnt ab Montag (21.00 Uhr MESZ) Beratungen zu den jüngsten völkerrechtswidrigen Annexionen von Teilen der Ukraine durch Russland. Am Ende der Sitzung in New York, die sich bis Mittwoch hinziehen könnte, soll das mit 193 Mitgliedstaaten größte UN-Gremium über eine Resolution zur Verurteilung Moskaus abstimmen. Russland hatte zuvor - scheinbar in der Hoffnung auf ein besseres Ergebnis - für eine geheime Abstimmung geworben. Ranghohe Diplomaten bezeichnen dies als beispiellosen Vorgang, der wohl keine ausreichende Unterstützung erhalten würde.

Gaspreiskommission soll Vorschläge vorlegen

BERLIN: Die Expertenkommission zur Gaspreisbremse soll an diesem Montag Vorschläge vorlegen. Die drei Vorsitzenden und 21 Mitglieder aus Verbänden, Gewerkschaften, Wissenschaft und Bundestag tagten auch am Wochenende. Erwartet wurde eine Nachtsitzung in der Nacht zum Montag. Die Gaspreisbremse soll ein zentrales Rettungsinstrument der Bundesregierung in der Energiekrise sein. Sie soll die hohen Gaspreise für Bürger und Betriebe erträglicher machen, aber auch Anreize zum weiterhin nötigen Energiesparen bewahren.

Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds beginnt

WASHINGTON: Überschattet von den Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beginnen der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank am Montag ihre Jahrestagung in der US-Hauptstadt Washington. Aus Deutschland nehmen unter anderem Finanzminister Christian Lindner (FDP), Bundesbankchef Joachim Nagel und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) teil. Bei dem Treffen kommen Finanzministerinnen und Finanzminister, Vertreter der Finanzwirtschaft und der Entwicklungszusammenarbeit sowie Zentralbanker zusammen.

Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften wird verkündet

STOCKHOLM: Zum Abschluss der diesjährigen Nobelpreis-Bekanntgaben werden am Montag die Preisträger in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften verkündet. Frühestens um 11.45 Uhr wird die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekanntgeben, wer den Wirtschaftsnobelpreis in diesem Jahr erhält. Dotiert ist er wie alle anderen Nobelpreise erneut mit zehn Millionen schwedischen Kronen - umgerechnet sind das derzeit knapp 920.000 Euro.

«Wir schaffen das»: Ex-Kanzlerin Merkel erhält UN-Preis

GENF: Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Montag mit dem renommierten Nansen-Preis des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) ausgezeichnet. Die Organisation will damit Merkels Rolle auf dem Höhepunkt der syrischen Flüchtlingskrise würdigen. «Angela Merkel hat großen moralischen und politischen Mut bewiesen, indem sie mehr als einer Million Flüchtlingen beim Überleben und Wiederaufbau geholfen hat», sagte der Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, zur Begründung.

Europarat verleiht Vaclav-Havel-Menschenrechtspreis

STRAßBURG: Die Parlamentarische Versammlung des Europarats vergibt am Montag (12.30 Uhr) zum zehnten Mal ihren Menschenrechtspreis. Nominiert sind in diesem Jahr der russische Oppositionelle Wladimir Kara-Murza und die ungarische «Rainbow Coalition». Dritte Nominierte ist die ukrainische «5 AM Coalition». Dieser Zusammenschluss von ukrainischen Menschenrechtsorganisationen hat sich der Aufklärung von russischen Kriegsverbrechen verschrieben.

Airbus und Air France in Prozess um Todesflug Rio-Paris vor Gericht

PARIS: 13 Jahre nach der tödlichen Flugzeugkatastrophe einer Air-France-Maschine zwischen Rio de Janeiro und Paris beginnt am Montag der Prozess gegen die Airline und den Hersteller Airbus. Ab 13.30 Uhr müssen sich die Konzerne in einem neunwöchigen Verfahren im Pariser Justizpalast wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung verantworten. Ihnen drohen Geldstrafen bis zu 225.000 Euro. Die Unternehmen hatten die Verantwortung für das Unglück mit 228 Toten von sich gewiesen.

Bahn stellt neuen Fahrplan für kommendes Jahr vor

BERLIN: Die Deutsche Bahn will an diesem Montag (9.30 Uhr) den neuen Fahrplan für das kommende Jahr präsentieren. Der Konzern stellt «schnellere, häufigere und direktere Verbindungen» in Aussicht, «insbesondere im Nordwesten und Süden Deutschlands», wie das Unternehmen zuvor mitteilte. Details will Konzernvorstand Michael Peterson am Vormittag nennen. Schon jetzt steht fest, dass sich mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember auch die Preise im Fern- und Regionalverkehr erhöhen werden.

Tonnenweise Kokain geschmuggelt: Prozess beginnt in Hannover

HANNOVER: Er soll dabei geholfen haben, gleich tonnenweise Kokain zu schmuggeln: Ein 1984 geborener Mann muss sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ab Montag (9.00 Uhr) am Landgericht Hannover verantworten. Zusammen mit anderen Tätern soll der Mann nach Gerichtsangaben Betäubungsmittel in nicht geringer Menge nach Deutschland eingeführt haben. In einem Fall ging es um die Einfuhr von über 2,8 Tonnen Kokain mit einem Marktwert von 91 Millionen Euro.

Harvey Weinstein erneut vor Gericht - Jury-Auswahl in Los Angeles

LOS ANGELES: Nach seiner Verurteilung in New York steht der ehemalige US-Filmmogul Harvey Weinstein erneut vor Gericht. Bei dem Prozessbeginn in Los Angeles sollen ab Montag (18.30 Uhr MESZ) zunächst die zwölf Geschworenen ausgewählt werden. Der 70-Jährige ist in elf Punkten angeklagt, darunter Vergewaltigung und andere sexuelle Übergriffe. Es geht um Vorwürfe von fünf Frauen in einem Zeitraum von 2004 bis 2013.

Prozess gegen 18-Jährigen nach tödlichen Stichen auf Großvater endet

LÜBECK: Der Prozess gegen einen 18-Jährigen, der seinen Großvater erstochen haben soll, endet voraussichtlich am Montag am Landgericht Lübeck (Verhandlungsbeginn 9.00 Uhr). Geplant sind nach Angaben des Gerichts Plädoyers und Urteil. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, im März in Geesthacht mehrfach mit einem Messer auf den 70-Jährigen eingestochen zu haben. Dabei sei er betrunken gewesen.