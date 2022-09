Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 12.09.22 | Überblick

Kanzler Scholz empfängt Israels Regierungschef Lapid in Berlin

BERLIN: Der israelische Regierungschef Jair Lapid kommt am Montag (11.30 Uhr) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin zusammen. Zuvor ist ein Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geplant. Für Lapid ist es der erste Besuch in Deutschland als Ministerpräsident. Am Montagmittag (12.00 Uhr) wollen Scholz und Lapid gemeinsam vor die Presse treten.

Schweiz erläutert Entscheidung über Standort ihres Atommüll-Endlagers

BERN: Die Schweizer Behörden erläutern an diesem Montag in Bern ihre Entscheidung für den Standort des geplanten Atommüll-Endlagers direkt an der deutschen Grenze. Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) will darlegen, warum sie sich für die Region Nördlich Lägern in unmittelbarer Nachbarschaft von Hohentengen in Baden-Württemberg entschieden hat und nicht für die beiden anderen Standorte, die zur Auswahl standen. Auch sie liegen nahe der deutschen Grenze.

Prozess zu Terroranschlägen im März 2016 in Brüssel beginnt

BRÜSSEL: In der belgischen Hauptstadt Brüssel beginnt am Montag (9.00 Uhr) der Prozess zu den Terroranschlägen vom 22. März 2016. Damals töteten drei Selbstmordattentäter der Terrororganisation Islamischer Staat am Hauptstadt-Flughafen sowie in einer Metro-Station im belebten EU-Viertel 32 Menschen, Hunderte wurden teils schwer verletzt.

Kopfzerbrechen wegen China und Russland vor UN-Menschenrechtsrat

GENF: Keine zwei Wochen nach der Veröffentlichung des brisanten Xinjiang-Berichts beginnt in Genf die neue Sitzung des UN-Menschenrechtsrats. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hatte in dem Bericht von Anzeichen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesprochen. In der chinesischen Region Xinjiang wurden nach Angaben von Geflohenen und Menschenrechtsorganisationen Hunderttausende Uiguren und andere Angehörige muslimischer Minderheiten in Umerziehungslager gesteckt und mussten Zwangsarbeit verrichten.

Metall-Tarifrunde beginnt - Streit über Konsequenzen hoher Inflation

HANNOVER: Unter dem Eindruck der rasanten Teuerung starten am Montag (15.00 Uhr) die Tarifgespräche für die deutsche Metall- und Elektrobranche. Arbeitnehmer und Arbeitgeber kommen zum bundesweiten Auftakt in Hannover zusammen, zunächst wird hier für den Bezirk Niedersachsen/Sachsen-Anhalt verhandelt. Vor Beginn der Beratungen wollen Vertreter der IG Metall und des Verbands Niedersachsen-Metall am frühen Nachmittag noch einmal ihre Erwartungen an die Tarifrunde erläutern. Es zeichnet sich ein zähes Ringen um die Höhe der Löhne in der Schlüsselindustrie ab. Die Region ist diesmal die erste in Deutschland, in der die Tarifpartner konkret miteinander sprechen.

Schotten nehmen Abschied von der Queen - Prozession in Edinburgh

LONDON: Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. können zu Beginn der Woche die Schottinnen und Schotten Abschied von Ihrer Majestät nehmen. Nach der Überführung ihres Sarges vom schottischen Landsitz Balmoral nach Edinburgh soll der Leichnam am Montag in einer Trauerprozession durch die Stadt gefahren werden.

Prozess gegen Lkw-Fahrer wegen Chaosfahrt beginnt

FÜRTH: Ein Lkw-Fahrer muss sich wegen einer verheerenden Trunkenheitsfahrt durch eine Wohnstraße in Fürth am Montag (9.00 Uhr) vor dem Amtsgericht verantworten. Dabei hinterließ er am 8. Februar eine Spur der Verwüstung: Mehrere Verletzte, zahlreiche demolierte Autos und beschädigte Häuser waren die Folge. Ein Mehrfamilienhaus war vorübergehend unbewohnbar. Das Gericht beziffert den Schaden auf etwa 800.000 Euro. Den Ermittlungen zufolge hatte der Angeklagte mehr als 2 Promille Alkohol im Blut. Der 51-Jährige sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe hat er nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Wesentlichen eingeräumt.