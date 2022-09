Das bringt der Montag

Britische Tories verkünden Nachfolge für Johnson

LONDON: Die britischen Tories wollen an diesem Montag (13.30 Uhr MESZ) bekannt geben, wer auf Boris Johnson als Chef der Konservativen Partei und damit auch als Premierminister folgt. Als Favoritin gilt die derzeitige Außenministerin Liz Truss, die in Umfragen deutlich vor ihrem Rivalen und Ex-Finanzminister Rishi Sunak liegt. Die bis zu 200.000 Parteimitglieder konnten in den vergangenen Wochen per Brief oder online abstimmen, wer in die Downing Street einziehen und Boris Johnson nachfolgen soll.

Prozess zu Terroranschlag in Nizza 2016 geht los

PARIS: Gut sechs Jahre nach dem Terroranschlag in Nizza mit 86 Toten beginnt an diesem Montag (13.30 Uhr) der Prozess gegen acht mutmaßliche Unterstützer. Über dreieinhalb Monate hinweg werden sie sich vor einem Pariser Spezialgericht verantworten müssen, teils auch wegen des Vorwurfs, Mitglied einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein. Den Angeklagten drohen Haftstrafen zwischen fünf Jahren und lebenslänglich. Am 14. Juli 2016 war der 31 Jahre alte Tunesier Mohamed Lahouaiej Bouhlel auf der Flaniermeile Promenade des Anglais in Nizza mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast.

50 Jahre nach Olympia-Attentat - Gedenken in Fürstenfeldbruck

MÜNCHEN: 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat von München am 5. September 1972 wird an diesem Montag auf dem Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck der Opfer von damals gedacht. Bei der Geiselnahme, die von der Polizei blutig beendet wurde, kamen elf Mitglieder der israelischen Olympia-Mannschaft sowie fünf ihrer palästinensischen Entführer und ein deutscher Polizist ums Leben. Der Polizeieinsatz von damals gilt aus heutiger Sicht als vollkommen misslungen.

Linke startet Protest gegen teure Energie - Rechte will dabei sein

LEIPZIG: Die Linke will am Montag in Leipzig ihren «heißen Herbst» mit Protesten gegen die Energie- und Sozialpolitik der Bundesregierung starten. Sie hat für den Abend (19.00 Uhr) eine Demonstration mit dem Titel: «Preise runter - Energie und Essen müssen bezahlbar sein!» angemeldet. Dort sollen auch Linken-Chef Martin Schirdewan und der frühere Fraktionschef Gregor Gysi auftreten. Erwartet werden bis zu 4000 Teilnehmer. Mehrere weitere linke und rechte Demonstrationen sind angekündigt.

Politiker wollen beim Gillamoos-Frühschoppen Klartext reden

Abensberg (dpa/lby) - Politiker mit markigen Sprüchen im Bierzelt - beim politischen Frühschoppen am Gillamoos gehört der verbale Schlagabtausch dazu. Am Montag (9.00 Uhr) ist es wieder soweit: Spitzenvertreter aus Bund und Land kommen ins niederbayerische Abensberg. In Zeiten steigender Preise an den Zapfsäulen, explodierender Strom- und Gaskosten sowie Diskussionen um eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket dürften den Politikern die Themen nicht fehlen.

Ölallianz Opec+ berät über Förderstrategie

WIEN: Rund 20 Ölproduzentenländer beraten am Montag im Rahmen der Allianz Opec+ über ihre Förderquoten ab Oktober. Viele Marktbeobachter erwarten, dass die Gruppierung in der Online-Sitzung an ihren bisherigen Produktionszielen festhält. Saudi-Arabien, eines der dominierenden Mitglieder, hat jedoch unlängst auch die Möglichkeit einer Produktionskürzung in den Raum gestellt. Die Opec+, zu der auch Russland gehört, hatte Anfang August beschlossen, das gemeinsame Tagesproduktionsziel im September um die geringe Menge von 100.000 Barrel (je 159 Liter) anzuheben.

Urteil erwartet in Prozess um Erkundung der «Estonia»

GÖTEBORG: Im Prozess um die Erkundung des Wracks der 1994 gesunkenen Ostseefähre «Estonia» wird am Montag ein Urteil erwartet. Für eine Fernsehdoku über das Unglück hatten zwei Schweden 2019 unter anderem einen Tauchroboter zu dem Wrack heruntergelassen - und dabei aufsehenerregende Funde gemacht. Von dem Vorwurf, mit dem Tauchgang den Grabfrieden der «Estonia» verletzt zu haben, waren sie 2021 zunächst freigesprochen worden. Ein Berufungsgericht gab den Fall später an die Erstinstanz in Göteborg zurück.

Plädoyers im Prozess um tödlichen Maskenstreit beginnen

BAD KREUZNACH: Im Mordprozess um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter im Streit um die Corona-Maskenpflicht beginnen an diesem Montag (13.00 Uhr) die Plädoyers vor dem Landgericht Bad Kreuznach. Erst soll die Staatsanwaltschaft ihren Standpunkt darlegen, danach folgt die Nebenklage. Laut Staatsanwaltschaft soll der angeklagte 50-jährige Deutsche den 20 Jahre alten Tankstellen-Mitarbeiter Mitte September 2021 in Idar-Oberstein getötet haben, nachdem dieser ihn mehrfach auf die coronabedingte Maskenpflicht hingewiesen hatte.

Modewoche beginnt in Berlin

BERLIN: In Berlin dreht sich von Montag (19.00 Uhr) an wieder ein Teil der Modewelt. Bis zum 10. September treffen sich zur Fashion Week Modeinteressierte, Einkäuferinnen und Fachbesucher für Shows, Fachmessen, Ausstellungen und andere Events. Die Fashion Week vereint mehrere Veranstaltungen rund um Mode unter einem Dach. Der große Laufsteg hat diesmal mit dem Hotel «Telegraphenamt» im Stadtteil Mitte einen neuen Ort gefunden. Dort werden auch die neuen Entwürfe der ukrainischen Designerin Kristina Bobkova zu sehen sein.

Römischer Goldschatz in Trier wieder zu sehen

TRIER: Nach fast drei Jahren wird der Trierer Goldschatz mit mehr als 2500 Münzen aus purem Gold wieder im Rheinischen Landesmuseum Trier gezeigt. Er hat seinen Platz in einem neuen Münzkabinett, das an diesem Montag (13.30 Uhr) vorgestellt wird. Nach einem Diebstahlversuch wurde das Münzkabinett komplett erneuert und sicherheitstechnisch aufgerüstet. Der Schatz ist der weltweit größte Goldmünzenschatz der römischen Kaiserzeit. Im Oktober 2019 hatten Einbrecher vergeblich versucht, den Gold-Schatz im Museum zu stehlen.

US Open: Niemeier fordert im Achtelfinale Swiatek heraus

NEW YORK: Bei den US Open wartet am Montag auf Tennisspielerin Jule Niemeier eine große Aufgabe: Die 23-Jährige trifft im Achtelfinale des Grand-Slam-Turniers auf die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek. Niemeier, noch die Nummer 108 der Welt, geht als Außenseiterin in ihr erstes Duell gegen die Polin. Doch chancenlos ist die Wimbledon-Viertelfinalistin keineswegs. Bei ihren überzeugenden Siegen in den ersten drei Runden gab Niemeier bislang keinen Satz ab.