Das bringt der Montag

Scholz hält bei Antrittsbesuch in Tschechien Europa-Rede

PRAG: Bei seinem ersten Besuch in Tschechien als Bundeskanzler wird Olaf Scholz (SPD) am Montag in der Hauptstadt Prag eine Grundsatzrede zur Europapolitik halten. Dabei werde es um die «Auswirkungen der «Zeitenwende» auf die Europäische Union» gehen, hieß es vorab. Als «Zeitenwende» hatte Scholz Ende Februar den Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit verbundene Neuausrichtung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik bezeichnet. Anschließend trifft Scholz Ministerpräsident Petr Fiala.

Grünen-Spitze trifft sich zu Klausur bei Hannover

LAATZEN: Der Bundesvorstand der Grünen trifft sich an diesem Montag (8.30 Uhr) in Laatzen bei Hannover. Schwerpunkt einer zweitägigen Klausur sollen die Folgen des Klimawandels sein sowie der Schutz von Landwirtschaft und Wäldern vor den Auswirkungen zunehmender Dürren. An den Beratungen nimmt auch Grünen-Landwirtschaftsminister Cem Özdemir teil.

Papst trifft Kardinäle zu Vollversammlung im Vatikan

ROM: Im Vatikan kommen an diesem Montag etwa 200 Kardinäle mit Papst Franziskus zu einer Vollversammlung zusammen. Thema des zweitägigen Treffens ist die neue Verfassung des katholischen Kirchenstaats: «Praedicate Evangelium» (Verkündet das Evangelium). Sie gehört zu den großen Reformprojekten des inzwischen 85 Jahre alten Argentiniers. Papst Franziskus ordnet damit die Behörden des Heiligen Stuhls neu und ermöglicht es Frauen, diese sogenannten Dikasterien zu leiten.

Verkehrsminister Wissing berät über Folgen des Rhein-Niedrigwassers

MAINZ: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will an diesem Montag mit Wirtschaftsverbänden über die Auswirkungen niedriger Rhein-Pegelstände beraten. Bei dem Treffen in Mainz geht es um die Auswirkungen der Einschränkungen für Frachtschiffe auf Lieferketten. Nach wochenlanger Trockenheit hat Niedrigwasser zu erheblichen Einschränkungen bei der Nutzung des Rheins als Wasserstraße geführt.

Deutschland und Polen beraten über Umweltkatastrophe an der Oder

BAD SAAROW: Vor dem Hintergrund des dramatischen Fischsterbens in der Oder beraten Deutschland und Polen am Montag über weitere Schritte. Die Umweltministerinnen Steffi Lemke (Grüne) und Anna Moskwa kommen im brandenburgischen Bad Saarow zu einem Deutsch-Polnischen Umweltrat zusammen. In dem deutsch-polnischen Grenzfluss wurden massenhaft tote Fische entdeckt. Beim Umweltrat werden nach Angaben aus dem Brandenburger Umweltministerium erste Ergebnisse einer Expertengruppe vorgestellt.

Jugendliche und Mann wegen Mordes an 16-Jähriger vor Gericht

MEMMINGEN: Nach der Tötung einer 16-Jährigen im schwäbischen Memmingen müssen sich von Montag (9.00 Uhr) an eine 16-Jährige und ein 26-Jähriger wegen Mordes vor Gericht verantworten. Dem Duo wird vorgeworfen, die Jugendliche im November 2021 in der Nähe des Memminger Flughafens unter einem Vorwand unter Drogen gesetzt, niedergeschlagen und erstochen zu haben. Die Tat hätten die Jugendliche und der Mann geplant.

Ex-Schlachthofgeschäftsführer wegen Tierschutzvergehen vor Gericht

BAD IBURG: Wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz müssen sich am Montag (9.00 Uhr) der ehemalige Geschäftsführer eines Schlachthofs und fünf Mitarbeiter vor dem Amtsgericht Bad Iburg verantworten. Im Herbst 2018 hatte die Tierrechtsorganisation «Soko Tierschutz» Videos aus dem Bad Iburger Schlachthof veröffentlicht. Schwache und kranke Tiere, die nicht mehr laufen konnten, wurden mit einer Seilwinde aus den Tiertransportern in den Schlachthof gezogen.

Feuer in Hochhaus gelegt - Urteil für 58-Jährigen erwartet

MÖNCHENGLADBACH: Ein halbes Jahr nach einem Feuer in einem Hochhaus mit 77 Wohnungen wird am Montag (13.00 Uhr) in Mönchengladbach das Urteil für den mutmaßlichen Brandstifter erwartet. Der 58-Jährige ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Er soll vor der Wohnung seiner Ex-Lebensgefährtin in der fünften Etage einen Kanister Benzin ausgeleert und den Kraftstoff angezündet haben. Laut Anklage wollte er die Frau umbringen. Die Anklage hat neun Jahre Haft gefordert, die Verteidigung plädiert auf fünf Jahre Haft.

Erster Testflug für «Artemis»-Mondmission der Nasa

CAPE CANAVERAL: Die «Artemis»-Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa soll am Montag (ab 14.33 Uhr MESZ) zu einem ersten unbemannten Flug zum Mond aufbrechen. Der Test dient auch dazu, in wenigen Jahren wieder Menschen zum Erdtrabanten schicken zu können. Die «Orion»-Kapsel soll mit Hilfe der Schwerlastrakete «Space Launch System» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus starten, dann den Mond umkreisen und rund 40 Tage später wieder im Pazifik landen.

MTV Video Music Awards werden in den USA vergeben

NEWARK: Zum 39. Mal werden in den USA am Sonntagabend (20.00 Uhr Ortszeit, ab 2.00 Uhr in der Nacht zum Montag MESZ) die MTV Video Music Awards verliehen. Jack Harlow, Kendrick Lamar und Lil Nas X zählen mit jeweils sieben Nominierungen zu den Favoriten. Hoffnung auf Preise des Musiksenders MTV können sich zudem unter anderem Doja Cat, Harry Styles, Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift und The Weeknd machen. Moderiert wird die Gala in Newark (US-Bundesstaat New Jersey) von den drei Rap-Stars LL Cool J, Jack Harlow und Nicki Minaj. Die Preise werden seit 1984 verliehen.

Start der US Open: Große Bühne für Williams, schwere Hürde für Maria

NEW YORK: Am Montag schlagen die Tennis-Asse bei den US Open auf. Gleich zum Auftakt steht Superstar Serena Williams im Mittelpunkt. Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin darf gegen Danka Kovinic (Montenegro) in der Night Session (Dienstag, 1.00 Uhr MESZ/Eurosport) im Arthur Ashe Stadium vor fast 24.000 Fans antreten und sich - vielleicht ein letztes Mal - feiern lassen. Zuvor tritt am Montag (17.00 Uhr MESZ) Tatjana Maria an. Die 35-Jährige, die beim Rasen-Klassiker in Wimbledon überraschend das Halbfinale erreicht hatte, trifft auf dem Grandstand auf die an Nummer drei gesetzte Maria Sakkari.