Das bringt der Montag

Scholz spricht mit Trudeau über Wirtschaft und Ukraine

MONTREAL: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht am Montag in Montreal mit dem kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau unter anderem über eine Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen und Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine. Außerdem wird es bei dem Treffen um den Umgang mit China gehen. Scholz ist gemeinsam mit Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck drei Tage lang in Kanada unterwegs.

Neuer israelischer Botschafter Ron Prosor tritt sein Amt an

BERLIN: Der neue israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, tritt an diesem Montag (11.00 Uhr) offiziell sein Amt in Berlin an. Der frühere UN-Botschafter wollte am Vormittag sein Beglaubigungsschreiben an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergeben. Der 63-Jährige hat deutsche Wurzeln: Sein Vater Uri wurde 1927 in Berlin geboren, als Sechsjähriger ist er mit seinen Eltern vor dem Holocaust nach Palästina geflohen. In Berlin löst Prosor Jeremy Issacharoff ab, der seit August 2017 Botschafter des Staates Israel in Deutschland war.

Verdi und Hafenbetriebe setzen Tarifgespräche fort - zehnte Runde

BREMEN: Die festgefahrenen Tarifgespräche zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Seehafenbetrieben gehen am Montag (9.30 Uhr) in die zehnte Runde. Mehrere Wochen nach dem bislang letzten 48-stündigen Warnstreik der Hafenarbeiter und zwei neuen Verhandlungsrunden treffen sich die Tarifparteien in Bremen. Sollte auch diese Runde ohne Ergebnis bleiben, wären wieder Warnstreiks möglich, die in den großen Nordseehäfen abermals den Güter- und Containerumschlag lahmlegen dürften.

Prozessauftakt im Betrugsverfahren gegen Ex-Formel-1-Chef Ecclestone

LONDON: Im Strafprozess gegen den ehemaligen Formel-1-Chef Bernie Ecclestone steht an diesem Montag in London die erste Anhörung (11.00 Uhr MESZ) an. Der 91-Jährige muss nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA persönlich vor dem Westminster Magistrates' Court erscheinen. Dem Milliardär wird vorgeworfen, Vermögen im Ausland in Höhe von mehr als 400 Millionen Pfund (etwa 471 Millionen Euro) den britischen Steuerbehörden nicht ordnungsgemäß angegeben zu haben. Die Anklage lautet auf Betrug durch Vorspiegelung falscher Tatsachen.

«Estonia»-Fall in Schweden erneut vor Gericht

GÖTEBORG: Der Prozess gegen zwei Schweden wegen der Erkundung des «Estonia»-Wracks wird am Montag neu aufgerollt. Der Dokumentarfilmer und der Wrack-Experte waren Teil eines Teams, das im September 2019 einen Tauchroboter zum Wrack der 1994 gesunkenen Ostsee-Fähre herabgelassen hatte. Im Anschluss waren sie von dem Vorwurf freigesprochen worden, gegen den Grabfrieden verstoßen zu haben, der über das Schiff verhängt wurde.