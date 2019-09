Von: Redaktion DER FARANG | 23.09.19

Merkel bei UN-Klimagipfel - Länder sollen neue Pläne vorstellen

NEW YORK (dpa) - Dutzende Staats- und Regierungschefs sollen beim UN-Klimagipfel in New York am Montag (ab 16 Uhr MESZ) neue Pläne im Kampf gegen die Klimakrise vorstellen.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird unter anderem die am Freitag beschlossene Strategie der Bundesregierung zur CO2-Reduzierung vorstellen. Ihre Rede wird nach UN-Angaben etwa um 16.50 Uhr deutscher Zeit erwartet. Erwartet wird auch eine Ansprache der 16-jährigen Klimaaktivistin Greta Thunberg. Nicht dabei sein wird US-Präsident Donald Trump, der parallel zum Gipfel eine eigene Veranstaltung zur religiösen Freiheit geplant hat.

Kramp-Karrenbauer trifft US-Verteidigungsminister Esper

WASHINGTON (dpa) - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) trifft am Montag erstmals ihren US-Kollegen Mark Esper zu einem Gespräch.



Bei dem Treffen im Pentagon wird ein Austausch über das Vorgehen bei gemeinsamen Einsätzen wie in Afghanistan und im Nahen Osten erwartet. Auch die Spannungen mit dem Iran dürften zur Sprache kommen. Die Ministerin war am Sonntagnachmittag von Berlin aus Richtung Washington gestartet.

Urteil zu parlamentarischer Zwangspause in Großbritannien erwartet

LONDON (dpa) - Das oberste britische Gericht will in diesen Tagen - vermutlich am Montag - eine Entscheidung zu der von Premierminister Boris Johnson auferlegten Zwangspause des Parlaments treffen.



Die elf Richter des Supreme Courts müssen entscheiden, ob sie in den Streit zwischen Parlament und Regierung eingreifen. Falls sie diesen Weg wählen, stünde ein Urteil darüber an, ob Johnson gegen das Gesetz verstoßen hat, als er bei Königin Elizabeth II. eine fünfwöchige Parlamentspause erwirkte.

EU-Innenminister beraten über Seenotrettung im Mittelmeer

VITTORIOSA (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer berät am Montag mit seinen Kollegen aus Frankreich, Italien und Malta über eine Übergangslösung für aus Seenot gerettete Migranten.



Bei dem Treffen in der maltesischen Stadt Vittoriosa (10.30 Uhr) soll eine Grundsatzeinigung dafür gefunden werden, wie Bootsmigranten aus dem zentralen Mittelmeer künftig auf andere EU-Staaten verteilt werden. Seehofer (CSU) hatte jüngst angekündigt, Deutschland könne bei einer Übergangslösung ein Viertel der vor Italien Geretteten aufnehmen.

Deutsche Bischöfe beraten in Fulda über Reformprozess

BONN (dpa) - Der geplante Reformprozess innerhalb der katholischen Kirche ist das überragende Thema der am Montag (15.00 Uhr) beginnenden Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda.



Bei dem Reformprozess - genannt der «synodale Weg» - geht es um den Umgang der Kirche mit Macht, die kirchliche Sexualmoral, die umstrittene Ehelosigkeit von Priestern (Zölibat) und die Position von Frauen in der Kirche.

Rot-Schwarz-Grün beginnt mit Koalitionsverhandlungen in Brandenburg

POTSDAM (dpa) - SPD, CDU und Grüne starten am Montag die Verhandlungen für eine neue Koalition in Brandenburg.



Bei dem Treffen können sie auf ihrem schon recht detaillierten Ergebnispapier der Sondierungsgespräche aufbauen. Die neue Koalition soll unter dem Motto «Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Sicherheit» stehen. Geplant sind unter anderem ein Fahrplan für beitragsfreie Kitas, ein Nein zu weiteren Braunkohle-Tagebauen und die Aufstockung der Polizistenstellen.

Deutsche Aufseher veröffentlichen Ergebnisse von Bankentests

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Wie sehr zehren die Niedrigzinsen an der Substanz der Banken in Deutschland?



Welche Risiken schlummern in der Immobilienfinanzierung? Antworten auf diese und weitere Fragen geben die Aufseher von Bundesbank und Bafin an diesem Montag (10.00 Uhr). In Frankfurt stellen Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling und der oberste Bankenaufseher der Finanzaufsicht Bafin, Raimund Röseler, Ergebnisse der vierten Niedrigzinsumfrage inklusive Stresstest vor.

Volkswagen startet Pilotlinie für eigene Batteriezellen-Fertigung

SALZGITTER (dpa) - Der VW-Konzern startet am Montag (10.00 Uhr) in Salzgitter eine Pilotfertigung für eigene Batteriezellen.



Außerdem wird dort ein Forschungszentrum eröffnet. Der Konzern will über die weitere Strategie in der Elektromobilität informieren. Zu der Veranstaltung werden unter anderem Einkaufsvorstand Stefan Sommer und der Leiter des Bereichs Batterie- und Energiesysteme, Frank Blome, erwartet.

US-Fernsehpreise Emmys werden verliehen

LOS ANGELES (dpa) - Zum 71. Mal werden in Los Angeles in der Nacht zum Montag (Sonntagabend Ortszeit) die TV-Preise Emmys verliehen.



Mit 32 Nominierungen geht die Abschlussstaffel der US-Serie «Game of Thrones» diesmal als großer Favorit ins Rennen um die Auszeichnungen, die als wichtigste Fernsehpreise der Welt gelten. In der Hauptkategorie «Beste Dramaserie» könnten außerdem unter anderem «Bodyguard», «Pose» und «This is Us» gewinnen.

Prozess wegen Kindesmisshandlung mit Elektrohalsband beginnt

HANNOVER (dpa) - Weil sie ihre kleine Tochter in eine Hundebox gesperrt und mit einem Elektrohalsband gequält haben soll, muss sich eine 44-Jährige von Montag (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Hannover verantworten.



Die Frau soll zwischen August 2016 und September 2017 ihr Kind mehrmals körperlich misshandelt haben, um vermeintlich fehlerhaftes Verhalten der damals Sechs- beziehungsweise Siebenjährigen zu sanktionieren, wie das Gericht mitteilte.

Prinz Harry trifft zum Auftakt seiner Afrikareise in Kapstadt ein

KAPSTADT (dpa) - In Begleitung seiner Familie wird der britische Prinz Harry an diesem Montag zum Auftakt einer zehntägigen Afrikareise in Kapstadt erwartet.



Gemeinsam mit Herzogin Meghan und dem rund vier Monate alten Archie will Harry in Kapstadt mehrere Projekte besuchen. Später reist er dann nach Angola weiter, wo sich einst seine bei einem Unfall in Paris gestorbene Mutter, Prinzessin Diana, für die Bekämpfung von Landminen eingesetzt hatte.

Skandal um Schlankmacher-Pille Mediator: Prozess beginnt in Paris

PARIS (dpa) - Rund zehn Jahre nach dem Verbot der Schlankmacher-Pille Mediator beginnt am Montag (13.30 Uhr) ein großer Strafprozess in Paris.



Vor Gericht müssen sich zwölf Beschuldigte sowie elf Organisationen und Firmen verantworten, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der Prozess soll bis zum April kommenden Jahres dauern. Die Pillen des Pharmakonzerns Servier sollen in Frankreich den Tod von mindestens 500 Patienten verursacht haben.

Russland-Causa: IAAF berät über Bann - WADA prüft Fälschungsverdacht

DOHA (dpa) - Der Leichtathletik-Weltverband IAAF berät vier Tage vor dem Start der Weltmeisterschaften in Doha/Katar über die seit November 2015 bestehende Suspendierung des russischen Verbandes.



In den vergangenen fast vier Jahren hat das IAAF-Council, das am Montag in der Hauptstadt des Wüstenstaates tagt, den wegen des Doping-Skandals verhängten Bann immer wieder verlängert. Die IAAF-Führung sah stets Bedingungen für eine Aufhebung der Sperre nicht erfüllt.

FIFA vergibt Auszeichnungen: Ter Stegen und Klopp bei Gala dabei

MAILAND (dpa) - Im Mailänder Teatro alla Scala vergibt der Weltfußballverband FIFA am Montagabend (20.30 Uhr) seine diesjährigen Auszeichnungen.



Bei der Wahl zum Weltfußballer nominiert sind Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Virgil van Dijk. Nationaltorwart Marc-André ter Stegen steht bei den Torhütern des Jahren unter den Top drei, Jürgen Klopp gilt bei den Welttrainern nach dem Sieg in der Champions League mit dem FC Liverpool sogar als Favorit.

Volleyballer im EM-Viertelfinale gegen Weltmeister Polen

APELDOORN (dpa) - Die deutschen Volleyballer kämpfen am Montag (20.00 Uhr/Sport1+) um den Einzug ins EM-Halbfinale.



Der Vize-Europameister von 2017 trifft im niederländischen Apeldoorn auf Weltmeister Polen. Für Deutschland ist es bei einer EM nicht nur das vierte Viertelfinale nacheinander, sondern auch das Wiedersehen mit dem ehemaligen Bundestrainer Vital Heynen. Deutschland müsste für ein mögliches Halbfinale dann am Donnerstag in Ljubljana (Slowenien) spielen.

Erstes Montagsspiel der Saison: Wolfsburg empfängt Hoffenheim

WOLFSBURG (dpa) - Im ersten Montagabend-Spiel der neuen Fußball-Bundesliga-Saison empfängt der VfL Wolfsburg um 20.30 Uhr (DAZN) die TSG 1899 Hoffenheim.



Die Niedersachsen wollen dabei auch im siebten Pflichtspiel unter ihrem neuen Trainer Oliver Glasner ungeschlagen bleiben. Hoffenheim wiederum will nach dem enttäuschenden Saisonstart den Anschluss an das obere Tabellendrittel nicht verlieren.