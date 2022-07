Das bringt der Montag

Papst Franziskus trifft Ureinwohner in Kanada

EDMONTON: Papst Franziskus will an diesem Montag auf seiner Kanada-Reise Ureinwohner der First Nations, Métis und Inuit treffen. Der 85-Jährige wird am Vormittag (Ortszeit) in Maskwacis, rund 100 Kilometer südlich von Edmonton, in einer Pfarrgemeinde erwartet. Dort will er an einem Friedhof beten. Anschließend will sich das katholische Kirchenoberhaupt in einer Rede an die Vertreter der indigenen Gruppen wenden. Am Nachmittag (Ortszeit) steht ein weiteres Treffen mit Ureinwohnern in Edmonton auf dem Programm.

Tunesier stimmen über umstrittenen Verfassungsentwurf ab

TUNIS: In Tunesien sollen am Montag gut neun Millionen Wahlberechtigte über eine neue Verfassung abstimmen. Diese ist Teil eines von Präsident Kais Saied vorangetriebenen politischen Umbaus. Der Verfassungsentwurf ist umstritten, weil der Präsident künftig mehr Macht erhalten soll - zulasten von Parlament und Justiz. Tunesien war nach den arabischen Aufständen ab 2010 als einzigem Land der Wandel zur Demokratie gelungen.

Bayreuther Wagner-Festspiele starten mit «Tristan und Isolde»

BAYREUTH: Mit einer Neuinszenierung von «Tristan und Isolde» beginnen am Montag (16.00 Uhr) die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth. Regie führt Roland Schwab, die musikalische Leitung hat Markus Poschner inne. In diesem Sommer hat auch das lange Warten auf einen neuen Bayreuther «Ring des Nibelungen» ein Ende: Die Neuinszenierung des vierteiligen Mammutwerks hat der junge Regisseur Valentin Schwarz erarbeitet. Wegen der Corona-Pandemie wurde der neue «Ring» zwei Jahre lang verschoben.

Weitspringerin Mihambo will zum WM-Abschluss Weltmeisterin bleiben

EUGENE: Am letzten Tag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene hat Weitspringerin Malaika Mihambo die Chance zur erfolgreichen Titelverteidigung. Die größte deutsche WM-Hoffnung zählt im Finale in der Nacht zum Montag (2.50 Uhr MESZ/ARD) erneut zu den Favoritinnen. Im vergangenen Jahr wurde die 28-Jährige nach dem Gewinn von EM- und WM-Titel auch Olympiasiegerin. Insgesamt fallen zum Abschluss des zehnten Wettkampftages acht Entscheidungen. Traditioneller Schlusspunkt sind am Ende die Staffeln über 4x400 Meter (4.35 Uhr MESZ/4.50 Uhr MESZ/ARD). Die beiden deutschen Quartette konnten sich nicht für die Endläufe qualifizieren.