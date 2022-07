Das bringt der Montag

Außenminister der EU-Staaten beraten über neue Russland-Sanktionen

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag (9.30 Uhr) in Brüssel über die Vorschläge der Europäischen Kommission für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen. Wenn es keine Einwände gibt, soll bereits am Mittwoch das schriftliche Beschlussverfahren eingeleitet werden. Die Strafmaßnahmen könnten so noch diese Woche in Kraft treten. Die Pläne umfassen nach Angaben der Kommission vom Freitag unter anderem ein Einfuhrverbot für russisches Gold.

Auswahlverfahren um Johnson-Nachfolge geht in weitere Runde

LONDON: Das Auswahlverfahren für die Nachfolge Boris Johnsons als konservativer Parteichef und britischer Premierminister geht am Montag in die nächste Runde. Bei der inzwischen dritten Abstimmungsrunde in der Tory-Fraktion sind noch fünf Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen. Der oder die Letztplatzierte fliegt raus. Bis Mitte der Woche soll das Bewerberfeld in weiteren Abstimmungsrunden auf zwei Kandidaten verkleinert werden. Danach haben die Parteimitglieder das Sagen.

Vertreter aus rund 40 Staaten zu Klimadialog in Berlin erwartet

BERLIN: Minister und Vertreter aus etwa 40 Staaten wollen sich ab Montag über den weiteren Kurs im Kampf gegen den Klimawandel abstimmen. Bei dem Treffen des sogenannten Petersberger Klimadialogs werden auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi sprechen. Deutschland und Ägypten sind Ausrichter des zweitägigen Treffens in Berlin, das auch Weichen für die Weltklimakonferenz COP27 Anfang November im ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich stellen soll.

Airbus und Boeing ringen bei Luftfahrtmesse Farnborough um Aufträge

FARNBOROUGH: Bei der ersten großen Luftfahrtmesse seit der Corona-Pandemie erwarten Experten kein ganz so großes Auftragsfeuerwerk wie vor der Krise. Von diesem Montag (18. Juli) an präsentieren Flugzeughersteller wie Airbus und Boeing im britischen Farnborough südwestlich von London ihre Produkte und buhlen um Bestellungen. Angesichts des Klimawandels steht auch das Thema CO2-Einsparung weit oben auf der Agenda.

Prinz Harry hält Ansprache bei UN-Veranstaltung zu Mandela-Andenken

NEW YORK: Bei einer Veranstaltung zum Gedenken an den 2013 gestorbenen südafrikanischen Präsidenten und Freiheitskämpfer Nelson Mandela in der UN-Vollversammlung soll der britische Prinz Harry am Montag (ab 16.30 Uhr MESZ) eine Rede halten. Der 37-Jährige wird gemeinsam mit seiner Ehefrau Meghan bei der Veranstaltung in der Vollversammlung im Hauptquartier der Vereinten Nationen in Manhattan erwartet.

Plädoyers beginnen im Prozess um tödliche Schüsse an Tankstelle

BAD KREUZNACH: Der bundesweit beachtete Prozess um die tödlichen Schüsse an einer Tankstelle in Idar-Oberstein nähert sich seinem Ende. An diesem Montag (ab 9.00 Uhr) starten in dem Verfahren vor dem Landgericht Bad Kreuznach voraussichtlich die Plädoyers. Angeklagt ist ein 50 Jahre alter Deutscher wegen Mordes und unerlaubten Waffenbesitzes. Er soll Mitte September vergangenen Jahres einen 20 Jahre alten Mitarbeiter der Tankstelle erschossen haben, weil dieser ihn aufgefordert hatte, sich an die Maskenpflicht zu halten.

Salzburger Festspiele starten mit «Jedermann»

SALZBURG: Die Salzburger Festspiele beginnen am Montag (21.00 Uhr) mit dem «Jedermann». Das Stück um das Sterben des reichen Mannes wird traditionell zum Auftakt des Festivals aufgeführt. Im Vergleich zur Inszenierung von 2021 hat Regisseur Michael Sturminger nach eigenen Worten vor allem an der Präzision gefeilt, aber inhaltlich wenig geändert. Im Gegensatz zu den Premieren der vergangenen Jahre stehen diesmal die Chancen gut, dass das Stück unter freiem Himmel auf dem Domplatz aufgeführt werden kann. In den Hauptrollen spielen erneut der Berliner Schauspieler Lars Eidinger als Jedermann und die Salzburgerin Verena Altenberger als Buhlschaft. Bis Ende August bieten die Festspiele, eines der weltgrößten Kultur- und Musikfestivals, bei 174 Vorstellungen Theater, Oper und Musik.

FC Bayern auf USA-Reise - Wiedersehen mit Pep Guardiola

MÜNCHEN: Der FC Bayern bricht am Montag in die USA auf. Der deutsche Fußball-Rekordmeister bereitet sich bis zum kommenden Sonntag in den Vereinigten Staaten auf die neue Saison vor. In der Hauptstadt Washington D.C. trifft die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann zunächst auf Gastgeber D.C. United. Im Rahmen der sogenannten Audi Summer Tour bestreiten die Münchner kurz vor der Rückreise einen weiteren Test in Green Bay gegen Manchester City um den früheren Bayern-Coach Pep Guardiola.

100-Meter-Weltmeisterin gesucht - WM-Hoffnung Pudenz gefordert

EUGENE: Nach den Männern ermitteln bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene auch die Frauen, wer über 100 Meter am schnellsten ist. Im Finale in der Nacht zum Montag (4.50 Uhr MESZ/ARD) wollen Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah und Titelverteidigerin Shelly-Ann Fraser-Pryce wieder für einen jamaikanischen Triumph sorgen. Zuvor will die deutsche Meisterin Gina Lückenkemper im Halbfinale versuchen, sich für den Endlauf zu qualifizieren.