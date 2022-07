Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 11.07.22 | Überblick

Bundeskanzler Scholz will in Lübeck mit Bürgern diskutieren

LÜBECK: Zu einem Bürgerdialog kommt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag nach Lübeck. Im Strandsalon am Rande der Lübecker Altstadt will sich Scholz ab 18.00 Uhr den Fragen von 150 Bürgern stellen. Das Interesse an dem Gespräch mit dem Bundeskanzler sei im Vorfeld groß gewesen, hieß es bei den «Lübecker Nachrichten». Die Zeitung ist der örtliche Veranstalter des Bürgerdialogs. Mehr als 300 Interessenten hätten sich gemeldet. Das Bundespresseamt habe daraus 150 Teilnehmer ausgewählt, die an der moderierten Diskussionsveranstaltung teilnehmen können.

Baerbock zum Antrittsbesuch in Tokio - Besuch in Flottenstützpunkten

TOKIO: Außenministerin Annalena Baerbock beendet ihre mehrtägige Asienreise an diesem Montag mit einem Besuch in Tokio. Dort wollte sie zunächst ihren japanischen Amtskollegen Yoshimasa Hayashi zu einem Antrittsbesuch treffen. Überschattet werden dürfte der Besuch von dem tödlichen Attentat auf den früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Der Politiker wurde am Freitag während einer Wahlkampfrede auf offener Straße von einem 41-jährigen Ex-Angehörigen der Marine mit einer selbstgebauten Waffe niedergeschossen. Laut Medien ist am Montag eine Totenwache für Abe und am folgenden Tag die Bestattung im Kreise naher Verwandter vorgesehen.

Verteidigungsministerin Lambrecht besucht Bundeswehr-Dienststellen

MUNSTER/GARDELEGEN: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht beginnt am Montag (9.00 Uhr) eine Besuchsreihe zahlreicher Dienststellen der Bundeswehr. Sie will sich dabei unter anderem ein Bild von der Einsatzbereitschaft der Stäbe, Einheiten und Verbände vor dem Hintergrund der Bedrohungslage an der Ostflanke der Nato machen. Zum Auftakt besucht die SPD-Politikerin im niedersächsischen Munster Soldatinnen und Soldaten des sogenannten Test- und Versuchsverbandes, der den Austausch mit Verbündeten verbessern will. Anschließend (13.00 Uhr) wird Lambrecht im Gefechtsübungszentrum des Heeres in der Colbitz-Letzlinger Heide in Sachsen-Anhalt erwartet. Dort geht es um den Einsatz in Mali.

Kein Gas durch Nord Stream 1 - Wartungsarbeiten beginnen Montag

LUBMIN: Für voraussichtlich zehn Tage wird die zuletzt wichtigste Erdgasverbindung von Russland nach Deutschland abgeschaltet. Am Montag um 6.00 Uhr soll der Gasfluss durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 wegen der jährlichen Wartungsarbeiten eingestellt und laut Betreibergesellschaft am frühen Morgen des 21. Juli wieder geöffnet werden. Die große Sorge in der Bundesregierung und bei der Bundesnetzagentur ist jedoch, dass Russland nach Abschluss der Arbeiten den Gashahn nicht wieder aufdreht.

Vorstand der IG Metall will Forderung für Tarifrunde beschließen

BERLIN/FRANKFURT: Nach umfangreichen Beratungen will der Vorstand der IG Metall an diesem Montag in Berlin die Forderung für die Tarifrunde der deutschen Metall- und Elektroindustrie festlegen. Nachdem sich bundesweit sämtliche regionalen Tarifkommissionen bereits für 8,0 Prozent mehr Gehalt ausgesprochen hatten, hatte zuletzt auch der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann diese Marke angesprochen. Für den Haustarif beim Autobauer VW fordert die Gewerkschaft ebenfalls 8,0 Prozent.

Streit um Super-League-Gründung beschäftigt Europäischen Gerichtshof

LUXEMBURG: Der Streit um die Gründung einer europäischen Super League im Fußball beschäftigt ab Montag den Europäischen Gerichtshof. Für Montag und Dienstag sind mündliche Verhandlungen in Luxemburg angesetzt. Die European Super League Company hatte Klage gegen die Europäische Fußball-Union UEFA und den Weltverband FIFA bei einem Gericht in Madrid eingereicht, das wiederum den EuGH anrief. Die Anhörung ist der erste Schritt. Nach einem Gutachten eines EuGH-Generalanwalts wird ein Urteil in einigen Monaten erwartet.