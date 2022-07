Das bringt der Montag

Scholz und Sozialpartner treffen sich zur «Konzertierten Aktion»

BERLIN: Bundesregierung, Gewerkschaften und Arbeitgeber wollen am Montag (14.00) beim Auftakttreffen der «Konzertierten Aktion» über den Umgang mit steigenden Verbraucherpreisen beraten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Pläne für diese «gezielte Kraftanstrengung in einer außergewöhnlichen Situation» Anfang Juni angekündigt. Auch Vertreter der Bundesbank sollen dabei sein. Die «Konzertierte Aktion» hat ihr Vorbild in ähnlichen Gesprächen in den 1960er und 1970er Jahren.

Ukraine stellt Wiederaufbau-Plan vor - Geberländer in Lugano

LUGANO: Die ukrainische Regierung will am Montag erstmals ihre Prioritäten für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes präsentieren. Rund 40 potenzielle Geberländer sind bei dem Treffen im schweizerischen Lugano vertreten, ebenso wie internationale Organisationen und Finanzinstitutionen.

Scholz trifft Macron zu Arbeitsessen im Élyséepalast

PARIS: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist an diesem Montag zu einem Kurzbesuch nach Paris. Im Elysée-Palast, dem Amtssitz des französischen Präsidenten, steht am Abend ein Arbeitsessen mit Staatschef Emmanuel Macron auf dem Programm. Dabei dürfte es insbesondere um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die daraus resultierende Energiekrise sowie die Probleme vieler Länder bei der Versorgung mit Getreide gehen.

Erneut Bauernproteste in Niederlanden erwartet

DEN HAAG: In den Niederlanden werden an diesem Montag erneut Protestaktionen von Bauern gegen geplante Umweltauflagen erwartet. Möglicherweise sollen dabei wieder Straßen blockiert werden, berichtete der Sender NOS. Die Polizei sei bereit einzugreifen, sollten Demonstranten versuchen, Zufahrten zum internationalen Flughafen Schiphol bei Amsterdam zu sperren. Flugreisende wurden aufgerufen, sicherheitshalber nicht dem Auto, sondern mit der Bahn zum Airport zu kommen.

Beweisaufnahme im Mordprozess um getötete Polizisten wird fortgesetzt

KAISERSLAUTERN: Das Landgericht Kaiserslautern setzt am Montag (9.00 Uhr) die Beweisaufnahme im Mordprozess um die tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten nahe Kusel (Pfalz) fort. Erwartet werden unter anderem Mitarbeiter der Spurensicherung und der Gerichtsmedizin. Der Prozess startete am 21. Juni.

Wissenschaftler suchen nach Lösungen für bedrohte Korallenriffe

BREMEN: Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) eröffnet am Montag das 15. Internationale Korallenriff Symposium ICRS in Bremen. Die Veranstaltung musste 2020 coronabedingt ausfallen und wurde 2021 von Bremen aus rein virtuell organisiert. Zur Präsenzveranstaltung werden bis Freitag rund 1100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus mehr als 80 Ländern erwartet. Es ist die erste Weltkorallenriffkonferenz, die in Europa abgehalten wird. Zur Eröffnung wird auch Fürst Albert II von Monaco erwartet.

Erste Bayern-Stars starten in Vorbereitung auf Bundesliga-Saison

MÜNCHEN: Der FC Bayern München startet 51 Tage nach dem letzten Pflichtspiel in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Nachdem am Wochenende erste medizinische Tests sowie die Leistungsdiagnostik anstand, begrüßt Coach Julian Nagelsmann an diesem Montag (10.00 Uhr) beim offiziellen Trainingsauftakt an der Säbener Straße eine kleine Spielergruppe rund um Ersatztorhüter Sven Ulreich und Verteidiger Dayot Upamecano.