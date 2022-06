Das bringt der Montag

Ost-Ministerpräsidenten beraten über Energieversorgung und -preise

SCHWERIN/GREIFSWALD: Die Regierungschefs der ostdeutschen Länder kommen am Montag (10.30 Uhr) in Mecklenburg-Vorpommern zu ihrer turnusmäßigen Konferenz zusammen. Bei dem Treffen auf der Ostseeinsel Riems bei Greifswald wird es vorrangig um die Gewährleistung einer sicheren Energieversorgung und die extremen Kostensteigerungen für die Verbraucher gehen. Zu dem Treffen wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet.

BGH verhandelt im Dieselskandal zu Sammelklage und Restschadenersatz

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) steht vor der Klärung weiterer Punkte im VW-Abgasskandal. Die Karlsruher Richterinnen und Richter verhandeln am Montag (12.00 Uhr) zur Frage, ob der deutsche Online-Dienstleister Myright berechtigt war, sich Forderungen Tausender ausländischer Dieselkäufer abtreten zu lassen. Direkt im Anschluss (13.00 Uhr) geht es in einem anderen Fall um möglichen Restschadenersatz, diesmal bei Importautos. Es ist möglich, dass gleich Urteile verkündet werden.

UN-Menschenrechtsrat befasst sich mit Ukraine und anderen Krisen

GENF: Der russische Angriff auf die Ukraine und die Menschenrechtslage in aller Welt stehen ab Montag im Mittelpunkt der Sitzung des UN-Menschenrechtsrats. Vier Wochen lang besprechen Vertreter der 47 Mitgliedsländer problematische Entwicklungen. Im Frühjahr hatten die Europäer und andere Staaten zum Auftakt demonstrativ den Saal verlassen, als Russlands Außenminister Sergej Lawrow das Wort ergriff, um den Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Russland kam einem drohenden Rauswurf aus dem Gremium einige Wochen später zuvor und trat zurück.

Zweite öffentliche Sitzung des Ausschusses zur Kapitol-Attacke

WASHINGTON: Der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols kommt am Montag (16.00 Uhr MESZ) in Washington zu seiner zweiten öffentlichen Anhörung zusammen. Dabei will das Gremium aufzeigen, dass der frühere US-Präsident Donald Trump wissentlich die Falschinformation verbreitet habe, dass er durch Betrug um den Sieg bei der Wahl im November 2020 gebracht worden sei. Trump und seine Berater haben demnach gewusst, dass sie bei der Wahl unterlegen waren.

Missbrauch im Bistum Münster: Historiker stellen Studie vor

MÜNSTER: Nach mehr als zwei Jahren Forschungsarbeit stellen am Montag (10.00 Uhr) Historiker der Uni Münster das Ergebnis ihrer Arbeit zu Missbrauchsfällen im Bistum Münster vor. Dabei geht es um die Zeit zwischen 1945 und 2020. Nach der Pressekonferenz im Schloss der Uni übergibt das fünfköpfige Team den Bericht an Münsters Bischof Felix Genn. Der Bischof will sich dann am Freitag (17.6.) erstmals öffentlich äußern.

Darts-Finale der Premier League steigt erstmals in Berlin

BERLIN: Berlin ist erstmals Austragungsort für das Finale der Darts-Premier-League. An diesem Montagabend (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) kämpfen in der Arena am Ostbahnhof der Niederländer Michael van Gerwen, der Waliser Jonny Clayton sowie Englands Duo Joe Cullen und James Wade um den begehrten Titel in dem Ligawettbewerb. Der Titel ist mit umgerechnet rund 320.000 Euro dotiert. Clayton, der 2021 die Trophäe eroberte und in dieser Saison die Hauptrunde deutlich gewonnen hat, gilt als Favorit. Van Gerwen könnte mit seinem sechsten Triumph mit Rekordhalter Phil Taylor aus England gleichziehen.

Noch zwei freie WM-Plätze: Erstes Playoff Peru gegen Australien

AR-RAYYAN: Im ersten von zwei Playoffspielen binnen 24 Stunden wird der vorletzte freie Platz für die Fußball-Weltmeisterschaft vergeben. Im Gastgeberland Katar stehen sich am Montag (20.00 Uhr MESZ) Australien und Peru gegenüber, gespielt wird im Ahmad Bin Ali Stadion in Ar-Rayyan. Für beide Nationen geht es um die insgesamt sechste WM-Teilnahme.