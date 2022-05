Das bringt der Montag

EU berät bei Sondergipfel über Folgen des Ukraine-Kriegs

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten kommen an diesem Montag in Brüssel zu einem weiteren Sondertreffen zum Ukraine-Krieg zusammen. Thema der zweitägigen Beratungen werden unter anderem die Pläne sein, sich mit Milliardeninvestitionen möglichst schnell unabhängig von russischen Energieträgern zu machen. Zudem soll es um mögliche Maßnahmen gegen die aktuell sehr hohen Energiepreise, die weitere Unterstützung für die Ukraine sowie um die Zusammenarbeit der EU im Bereich der Sicherheit und Verteidigung gehen.

600 Gäste beim feierlichen Abschied von Ministerpräsident Bouffier

WIESBADEN: Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wird am Montag bei einem großen Festakt mit musikalischen Ehren von der Bundeswehr und mit mehr als 600 Gästen aus dem Amt verabschiedet. Zur feierlichen Serenade im Schloss Biebrich werden etliche politische Weggefährten und Freunde des 70-Jährigen sowie Vertreter der Kirchen, der Medien, aus der Wirtschaft, dem Sport und der Gesellschaft erwartet. Das Heeresmusikkorps Kassel wird die musikalische Ehrenbekundung bei der Verabschiedung anstimmen.

Dauerbrenner Inflation: Bundesamt zu Verbraucherpreisen im Mai

WIESBADEN: Das Leben in Deutschland hat sich zuletzt extrem verteuert. Angesichts einer Inflationsrate von mehr als sieben Prozent wächst bei vielen Verbrauchern die Sorge, dass sie mit ihrem Geld nicht mehr zurechtkommen. Im April 2022 lagen die Verbraucherpreise um 7,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Damit erreichte die Teuerungsrate den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung 1990. In den alten Bundesländern wurde ein ähnlich hoher Wert im Herbst 1981 gemessen.

Hannover Messe startet in ersten Ausstellungstag

HANNOVER: Die wichtigste Industrieschau der Welt startet am Montag in ihren ersten Ausstellungstag. Bis einschließlich Donnerstag zeigen rund 2500 Teilnehmer bei der Hannover Messe ihre Neuheiten und Konzepte. Zum Konferenzprogramm haben sich nach Angaben der Deutschen Messe AG 600 Teilnehmer angemeldet. Am Montag steht unter anderem der traditionelle Rundgang über das Gelände am Rande der niedersächsischen Landeshauptstadt an - diesmal mit Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Geht der Online-Boom weiter? Otto Group informiert über aktuelle Lage

HAMBURG: Seit Beginn der Corona-Pandemie konnte der Hamburger Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group stark von den boomenden Onlineeinkäufen der Verbraucher profitieren. Wie das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 (28. Februar) insgesamt verlief und wie die aktuelle Lage aussieht, wollen der Vorstandsvorsitzende Alexander Birken und die Finanzchefin Petra Scharner-Wolff am Montag bekanntgeben. Der Umsatz des Gesamtkonzerns lag im vorigen Geschäftsjahr 2020/21 bei 15,6 Milliarden Euro, rund 17 Prozent mehr als im Vorjahr.

Polizei informiert über Missbrauchskomplex - BKA mit Zahlen für 2021

KÖLN/BERLIN: Staatsanwaltschaft und Polizei in Köln informieren am Montag (11.30 Uhr) über Ermittlungen gegen mehr als 70 Tatverdächtige, die zahlreiche Fotos und Videos von sexuell missbrauchten Babys und Kleinkindern besessen und getauscht haben sollen. Ein Teil der Männer hat den Ermittlungen zufolge auch selbst Kinder vergewaltigt. Zudem wird ebenfalls am Montag in Berlin die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2021 mit Zahlen zu kindlichen Gewaltopfern vorgestellt.

BGH-Prozess um antijüdisches Schweine-Relief an Kirche beginnt

KARLSRUHE: Über eine als «Judensau» bezeichnete Schmähplastik an der Stadtkirche Wittenberg in Sachsen-Anhalt wird am Montag (11.00 Uhr) am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt. Ein Kläger will, dass das antijüdische Sandsteinrelief aus dem 13. Jahrhundert entfernt wird (Az. VI ZR 172/20). In den Vorinstanzen war der Jude gescheitert. Das lag unter anderem daran, dass seit Jahren eine Erklärtafel in der Nähe der Abbildung auf den Kontext hinweist. Das Relief zeigt eine Sau, an deren Zitzen zwei Menschen saugen, die durch Spitzhüte als Juden identifiziert werden.

Sachbuch des Jahres wird ausgezeichnet

BERLIN: Unter acht Nominierten wird am Montag (18.00 Uhr) in Berlin das Sachbuch des Jahres ausgezeichnet. Die Auszeichnung der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels wird zum zweiten Mal vergeben. Zur Preisverleihung im Humboldt Forum der Hauptstadt, die auch live im Internet gestreamt wird, wird Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) erwartet. Angemeldet waren 205 Bücher von 130 Verlagen.

Frühjahr 2022 - Deutscher Wetterdienst zieht Bilanz

OFFENBACH: Unwetter mit Gewittern und Tornados sowie hochsommerliche Temperaturen und Badewetter: Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach veröffentlicht an diesem Montag die Bilanz für das Frühjahr 2022. Für die Meteorologen beginnt der Sommer bereits mit dem Juni. Im Kalender steht der Sommeranfang dagegen erst in drei Wochen, am 21. Juni. Der vergangene Winter war den Meteorologen zufolge der elfte zu warme in Folge.

Flick versammelt Fußball-Nationalteam in Herzogenaurach

HERZOGENAURACH: Nach einem freien Wochenende versammelt Bundestrainer Hansi Flick die Fußball-Nationalmannschaft am Montagabend (19.30 Uhr) in Herzogenaurach. Im «Home Ground» von Adidas setzen die 26 Akteure um Kapitän Manuel Neuer die Vorbereitung auf die zum Saisonende noch anstehenden Nations-League-Partien gegen Italien, England und Ungarn fort. Die erste Partie findet am kommenden Samstag (20.45 Uhr) in Bologna gegen Europameister Italien statt.