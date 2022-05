Das bringt der Montag

Frankreichs Präsident Macron trifft Kanzler Scholz in Berlin

BERLIN: Der französische Präsident Emmanuel Macron reist am Montagabend erstmals nach seiner Wiederwahl für ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz nach Berlin. Ab 18.00 Uhr wollen sich beide unter anderem zum Krieg in der Ukraine und zur europäischen Souveränität austauschen. Die Aspekte Verteidigung und Energieversorgung sollen dabei im Zentrum stehen.

Moskau feiert «Tag des Sieges» - Putin-Rede mit Spannung erwartet

MOSKAU: Überschattet vom Krieg gegen die Ukraine feiert Russland den Sieg über Hitler-Deutschland vor 77 Jahren. Neben der Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau wird mit besonderer Spannung die Rede von Präsident Wladimir Putin erwartet. Seit Wochen rätseln Experten, was Putin zum Krieg gegen das Nachbarland sagen wird. Der Kreml spricht dabei nicht von Krieg, sondern von einer «militärischen Spezial-Operation». Es gibt Spekulationen, dass Putin etwa eine General- oder Teilmobilmachung in Russland anordnen könnte - auch wenn der Kreml das bereits als «Unsinn» zurückgewiesen hat.

Weitere Gedenkveranstaltungen am Montag - Polizei mit Großaufgebot

BERLIN: Am Montag begleitet die Berliner Polizei mit einem Großaufgebot mehrere Veranstaltungen zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren. Am 9. Mai feiert Russland traditionell den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland. Einer der Einsatzschwerpunkte sei eine Demonstration unter dem Titel «Rotarmisten-Gedächtnis-Aufzug zum Gedenken an die gefallenen sowjetischen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs», sagte ein Polizeisprecher. Etwa 1300 Teilnehmende seien dort angemeldet.

Wirtschaftsminister Habeck besucht Raffinerie in Schwedt

SCHWEDT/ODER: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht am Montag vor dem Hintergrund des geplanten Öl-Embargos der EU gegen Russland die Raffinerie PCK in Schwedt/Oder. Er will dort (18.15 Uhr) Gespräche mit der Geschäftsführung und der Belegschaft führen. Die EU-Kommission schlägt vor, russische Rohöllieferungen für Deutschland und die meisten anderen EU-Länder innerhalb von sechs Monaten auslaufen zu lassen. In Schwedt endet die Pipeline «Druschba» (Freundschaft) aus Russland. Das Öl wird bei PCK verarbeitet, wo nach Angaben der Brandenburger Landesregierung etwa 1200 Menschen arbeiten.

DGB wählt neue Vorsitzende - Fahimi soll auf Hoffmann folgen

BERLIN: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wählt am Montag einen neuen Vorstand. Als Nachfolgerin des scheidenden DGB-Chefs Reiner Hoffmann steht die SPD-Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi zur Wahl. Sie wäre die erste Frau an der Spitze der Dachorganisation. Gewählt wird turnusgemäß für vier Jahre. Der 22. DGB-Bundeskongress startete am Sonntag mit einer Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Bürger stellen Forderungen der EU-Zukunftskonferenz vor

STRAßBURG: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Europaparlamentspräsidentin Roberta Metsola werden am Montag (12.00 Uhr) eine Abschlusserklärung der Konferenz zur Zukunft Europas übergeben. Zudem werden Bürgerinnen und Bürger die Hauptbotschaften der Europakonferenz vorstellen. Dazu zählt, dass einzelne EU-Staaten weniger Vetorechte haben sollten und das Europaparlament mehr Kompetenzen bekommen sollte. Inwiefern die Forderungen umgesetzt werden, wird vor allem an der Reaktion der EU-Mitgliedsländer liegen.

Philippinen wählen einen neuen Präsidenten

MANILA: Auf den Philippinen sind am Montag mehr als 67 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den scheidenden Präsidenten Rodrigo Duterte zu bestimmen. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Sohn des verstorbenen Ex-Diktators Ferdinand Marcos das Rennen macht. Bei Umfragen lag Ferdinand «Bongbong» Marcos Jr. deutlich vorne. Gewinnt er, so würde seine Familie 36 Jahre nach ihrer Vertreibung in den Malacañang-Palast in Manila zurückkehren.

Umfassende Kontrolle der Tesla-Fabrik beginnt

GRÜNHEIDE: Mehr als eineinhalb Monate nach dem Start der offiziellen Produktion beginnt eine umfassende Kontrolle der neuen Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin. Am Montag startet die sogenannte Erstrevision, eine Art Abnahmeprüfung. Bis zum 20. Mai werde in der Anlage geprüft, ob die Anlage tatsächlich genehmigungskonform errichtet wurde und betrieben wird, teilte das Umweltministerium mit.

Biontech legt Zahlen fürs erste Quartal vor

MAINZ: Der Corona-Impfstoffhersteller Biontech stellt an diesem Montag die Ergebnisse seines Geschäfts im ersten Quartal vor. Investoren und Öffentlichkeit sollen in einer Analystenkonferenz (14.00 Uhr) über neue Entwicklungen informiert werden. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Biontech einen Nettogewinn von rund 10,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei knapp 19 Milliarden Euro. Bei der Vorlage der Jahresbilanz hatte das Unternehmen Ende März die Umsatzprognose für seinen Corona-Impfstoff von 13 Milliarden bis 17 Milliarden Euro in diesem Jahr bekräftigt.

Zum 106. Mal: Pulitzer-Preisträger werden verkündet

NEW YORK: Zum 106. Mal werden am Montag (21.00 MESZ) in New York die Gewinner der renommierten Pulitzer-Preise bekanntgegeben. Die frühere AP-Journalistin Marjorie Miller, die erst im April ihren Job als Verwaltungschefin der Auszeichnungen angetreten hatte, will die Gewinner per Livestream bekannt geben. 14 der 21 Kategorien der Pulitzer-Preise sind journalistischen Arbeiten vorbehalten, von investigativen Geschichten über Fotos bis zu Karikaturen. Die Auszeichnung wird aber auch für Literatur sowie für Musik und Theater vergeben.

Urteil gegen Raser wegen versuchten Mordes erwartet

DETMOLD: Gegen einen Angeklagten, der auf der Flucht vor der Polizei fast in eine Schülergruppe gerast sein soll, wird am Montag (12.00 Uhr) das Urteil erwartet. Der Mann aus dem Kreis Lippe muss sich vor dem Landgericht Detmold wegen versuchten Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe im Oktober 2021 den Tod von Kindern in Kauf genommen, um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Er sei mit Tempo 180 unterwegs gewesen. Der Mann besitzt keinen Führerschein, sein Auto war nicht versichert und mit falschen Kennzeichen versehen. Ein Lehrer hatte eine Schülerin in letzter Sekunde weggezogen.

New Yorks Frühjahrsauktionen mit rekordverdächtigem Monroe-Bild

NEW YORK: In New York starten am Montag (Ortzeit) die alljährlichen Frühjahrsauktionen mit einer rekordverdächtigen Versteigerung. Das von US-Künstler Andy Warhol angefertigte Porträt «Shot Sage Blue Marilyn» von Schauspielerin Marilyn Monroe könnte nach Angaben des Auktionshauses Christie's um die 200 Millionen Dollar einbringen - und damit zum teuersten je versteigerten Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert werden.