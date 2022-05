Das bringt der Montag

EU-Energieminister beraten über Russlands Gas-Lieferstopp

BRÜSSEL: Die Energieminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag bei einem Sondertreffen über Russlands Stopp von Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien. Bei den Gesprächen in Brüssel (15.00 Uhr) soll es insbesondere um die Frage der Versorgungssicherheit gehen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte zuletzt, man werde sicherstellen, dass die Entscheidung Russlands möglichst geringe Auswirkungen auf europäische Verbraucher haben werde.

Warnstreiks in der Sozialarbeit beginnen

BERLIN: Zum Auftakt der bundesweiten Warnstreiks im Tarifkonflikt der Sozial- und Erziehungsberufe sind an diesem Montag die Beschäftigten der Sozialarbeit zu zeitweisen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Mit der Warnstreikwelle will die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde am 16. und 17. Mai in Potsdam erhöhen. Die Tarifverhandlungen für die rund 330.000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst waren am 22. März ergebnislos vertagt worden.

CDU und CSU wollen Erklärung zur Sicherheitspolitik beschließen

KÖLN: Die Präsidien von CDU und CSU kommen am Montag (14.00 Uhr) zu Beratungen in Köln zusammen. Die Spitzen der beiden Schwesterparteien planen unter anderem eine Kölner Erklärung zur Sicherheitspolitik. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs fordern sie eine Neujustierung der Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei werde Deutschland auch mehr Verantwortung in der Welt übernehmen müssen, heißt es in dem Entwurf des Papiers, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Verteidigungskräfte müssten «an die neue Wirklichkeit» angepasst werden. Gefordert wird auch ein nationaler Sicherheitsrat, der die neue Sicherheitspolitik verkörpern und nach außen darstellen soll.

Deutsch-Indische Regierungskonsultationen in Berlin

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Indiens Premierminister Narendra Modi kommen am Montag in Berlin gemeinsam mit mehreren Kabinettsmitgliedern zu Regierungskonsultationen zusammen. Es sind die sechsten Regierungskonsultationen beider Länder. Zuletzt fanden sie im November 2019 in Indien statt, kurz vor der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus. Zu den Themen dürfte diesmal der Ukraine-Krieg gehören, bei dem Indien anders als Deutschland eine neutrale Rolle einnimmt und auf Sanktionen gegen Russland verzichtet.

Bundesgericht überprüft verpflichtende Corona-Impfung bei Soldaten

LEIPZIG: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich am Montag (10.00 Uhr) mit den Fällen zweier Bundeswehr-Offiziere, die die Impfung gegen das Coronavirus verweigern. Das Verteidigungsministerium hatte ab 24. November 2021 eine Covid-19-Impfung als verbindlich in die allgemeinen Regelungen zur Zentralen Dienstvorschrift «Impf- und weitere Prophylaxemaßnahmen» aufgenommen. Für diese Impfung besteht demnach nunmehr eine gesetzliche sogenannte Duldungspflicht. Die beiden Männer berufen sich auf ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und haben dagegen geklagt (Az.: BVerwG 1 WB 2.22, BVerwG 1 WB 5.22).

Fastenende nach dem Ramadan - Muslime feiern mit Einschränkungen

RIAD/TUNIS: Nach einem entbehrungsreichen Monat endet für Millionen Muslime weltweit der Fastenmonat Ramadan. Viele müssen die dreitägigen Feierlichkeiten zum Fastenbrechen ab Montag aber angesichts steigender Preise für Lebensmittel und Treibstoff einschränken. Schuld daran ist der Krieg in der Ukraine. In den vergangenen beiden Jahren hatte bereits die Corona-Pandemie die Feierstimmung zum auch als Zuckerfest bekannten Eid al-Fitr getrübt. In diesem Jahr durften die Menschen zum Ramadan erstmals seit Beginn der Pandemie wieder in großer Zahl zusammenkommen, um gemeinsam zu beten und zu feiern.

Urteil im neuen Prozess um lebensgefährlichen Stoß vor Zug erwartet

KARLSRUHE: Im zweiten Prozess um den lebensbedrohlichen Stoß eines Mannes vor einen fahrenden Güterzug will das Landgericht Karlsruhe am Montag (12.00 Uhr) das Urteil sprechen. Die Staatsanwaltschaft geht weiter von der Schuldfähigkeit des Hauptangeklagten aus und hat wegen versuchten Mordes eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren gefordert, für seinen jüngeren Bruder wegen unterlassener Hilfeleistung sechs Monate auf Bewährung. Die Verteidigung des 27-Jährigen plädierte nach Angaben einer Sprecherin des Gerichts auf eine milde Strafe ohne konkreten Antrag, der Anwalt des 24-Jährigen auf einen Freispruch. Der neue Prozess ist auf Anordnung des Bundesgerichtshofs (BGH) nötig geworden.

Drach-Prozess geht weiter - Polizisten als Zeugen

KÖLN: Vor dem Kölner Landgericht wird am Montag (9.15 Uhr) der Prozess gegen Reemtsma-Entführer Thomas Drach fortgesetzt. Dabei sollen Polizeibeamte zu einem Raubüberfall auf einen Geldtransport am Flughafen Köln/Bonn im März 2019 vernommen werden. In der letzten Verhandlung war die Beweisaufnahme zu einem Raubüberfall vor einer Kölner Ikea-Filiale im März 2018 abgeschlossen worden. Drach werden neben den beiden Raubüberfällen in Köln noch zwei weitere in Frankfurt am Main sowie im hessischen Limburg vorgeworfen. Neben besonders schwerem Raub wird ihm auch versuchter Mord zur Last gelegt. Drach soll zwei Geldboten angeschossen und lebensgefährlich verletzt haben. Neben dem 61-jährigen Deutschen ist noch ein mutmaßlicher Komplize aus den Niederlanden angeklagt. Er soll bei dem Überfall am Flughafen Köln/Bonn das Fluchtfahrzeug gefahren haben.

Prozess wegen tödlichen Autorennens über die Köhlbrandbrücke beginnt

HAMBURG: Wegen eines tödlichen Autorennens über die Hamburger Köhlbrandbrücke müssen sich von Montag (9.00 Uhr) an zwei Männer vor dem Amtsgericht Harburg verantworten. Den Angeklagten im Alter von 25 und 29 Jahren wird die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge und fahrlässige Tötung vorgeworfen. Bei einer Kollision mit einem Lastwagen war der Bruder des 25-Jährigen tödlich verletzt worden.

Kranke Ehefrau mit Kissen erstickt? - Prozess gegen 71-Jährigen

KASSEL: Weil er seine schwer kranke Ehefrau getötet haben soll, muss sich von diesem Montag an (9.00 Uhr) ein 71-Jähriger vor dem Landgericht Kassel verantworten. Dem Gericht zufolge soll der Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis im August 2021 seine Frau in der gemeinsamen Wohnung umgebracht haben. Die damals 76-Jährige litt demnach unter anderem an Demenz und Diabetes. Sie sei bettlägerig und pflegebedürftig gewesen. Ihr Mann soll ihr ein Kissen auf das Gesicht gedrückt haben, bis sie erstickte. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Doppelpack am Montagabend: Bayer und RB kämpfen um Champions League

DÜSSELDORF: Zum Abschluss des 32. Spieltags steht in der Fußball-Bundesliga am Montag der Kampf um die Champions League im Fokus. Für Bayer Leverkusen geht es im Heimspiel gegen den Europa-League-Halbfinalisten Eintracht Frankfurt um wichtige Punkte für die Königsklassen-Qualifikation (20.30 Uhr/Sky). Gleiches gilt für Frankfurts möglichen Final-Gegner in der Europa League, RB Leipzig. Die Sachsen treten bei Borussia Mönchengladbach an.