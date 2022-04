Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 04.04.22 | Überblick

Weltklimarat bewertet Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels

GENF/LONDON: Der Weltklimarat (IPCC) will an diesem Montag einen umfassenden Überblick darüber geben, wie der menschengemachte Klimawandel begrenzt werden kann. Der Bericht bildet den aktuellen Stand der Forschung dazu ab, welche Maßnahmen notwendig und effektiv sind, um die Erderhitzung einzudämmen und damit die drohende Klimakatastrophe abzuwenden.

Bundesweite Chemie-Tarifgespräche gehen in zweite Runde

WIESBADEN: Die Tarifverhandlungen für rund 580.000 Beschäftigte in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie gehen am Montag (9.00 Uhr) in Wiesbaden in die zweite Runde. Es geht um den ersten großen Flächentarifabschluss dieses Jahres.

Prozessauftakt gegen «Cum-Ex»-Schlüsselfigur Berger

BONN: Im milliardenschweren «Cum-Ex»-Steuerskandal beginnt vor dem Bonner Landgericht am Montag (10.00 Uhr) ein Strafprozess gegen den bekanntesten Akteur der Aktiendeals. Dem 71-jährigen Anwalt Hanno Berger werden drei Fälle besonders schwerer Steuerhinterziehung im Zeitraum 2007 bis 2013 vorgeworfen. Der Angeklagte soll eine Privatbank zur Aufnahme von «Cum-Ex»-Geschäften bewogen und maßgeblich geholfen haben, die nötigen Strukturen einzurichten.

Polizei-Gewerkschaften gedenken ermordeter Polizisten

MAINZ: Gut zwei Monate nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei Kusel (Westpfalz) gedenken an diesem Montag zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der Opfer. Die Gewerkschaft der Polizei, die Deutsche Polizeigewerkschaft und der Bund Deutscher Kriminalbeamter haben bundesweit zu einer zentralen Kundgebung in Mainz (13.00 Uhr) aufgerufen: «In Gedenken an Yasmin und Alexander».

Waffenarsenal in Wohnung - Urteil gegen 69-Jährigen erwartet

DORTMUND: Gegen einen 69-Jährigen, in dessen Wohnung große Waffen- und Munitionsbestände entdeckt worden waren, geht am Montag (11.30 Uhr) der Prozess in Dortmund weiter. Zunächst sollen weitere Zeugen aus dem Umfeld des Angeklagten angehört werden. Danach wird mit einem Urteil gerechnet. Der Rentner hatte die Vorwürfe am ersten Verhandlungstag Mitte März vor dem Amtsgericht weitgehend eingeräumt.

Gericht will Urteil im Dreifachmord-Prozess verkünden

KIEL: Im Dreifachmord-Prozess gegen einen Zahnarzt aus Westensee in Schleswig-Holstein will das Kieler Landgericht am Montag (16.00 Uhr) das Urteil verkünden. Der 48-Jährige soll im Mai vergangenen Jahres seine Ehefrau und ihren neuen Bekannten erschossen haben sowie einen weiteren Mann, den er laut Anklage für das Scheitern der Ehe verantwortlich machte. Er hat die Taten gestanden, will sie aber nicht geplant haben.