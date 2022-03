Das bringt der Montag

Parteigremien beraten Ausgang der Landtagswahl im Saarland

SAARBRÜCKEN/BERLIN: Nach der Landtagswahl im Saarland beraten die großen Parteien über den Ausgang der Abstimmung. Die Gremien der im Bundestag vertretenen Parteien treffen sich dazu am Montag in Berlin. Anschließend wollen jeweils Spitzenvertreter den Ausgang der Abstimmung bewerten. So will etwa CDU-Chef Friedrich Merz um 13.00 Uhr gemeinsam mit dem bisherigen CDU-Ministerpräsidenten Tobias Hans vor die Presse treten. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken äußert sich bereits um 11.30 Uhr mit Wahlsiegerin Anke Rehlinger. Bei der Landtagswahl am Sonntag wurde die SPD mit einem haushohen Sieg stärkste Partei vor der CDU.

Gesundheitsminister beraten über Hotspot-Regel

MAGDEBURG: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen am Montag über die Hotspot-Regel für schärfere Corona-Maßnahmen beraten. In den Landesregierungen herrscht Uneinigkeit in der Frage, ob die rechtlichen Voraussetzungen zur Feststellung von Hotspots derzeit erfüllt sind oder nicht. Außerdem soll es in der Schalte der Ressortchefs um Schutzimpfungen und die medizinische Versorgung für ukrainische Flüchtlinge gehen.

EU-Innenminister beraten über Verteilung von Ukraine-Flüchtlingen

BRÜSSEL: Die EU-Innenminister beraten am Montag (14.30 Uhr) über den Umgang mit der riesigen Fluchtbewegung aus der Ukraine. Dabei dürfte es vor allem um die Verteilung der bislang fast vier Millionen Flüchtlinge auf die EU-Staaten gehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte jüngst gesagt, Ziel müsse eine feste Quote für die Verteilung in Europa sein. Der ukrainische Innenminister Denis Monastyrski soll zeitweise per Video zugeschaltet werden.

Weitere prominente Zeugen in «NSU 2.0»-Prozess erwartet

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess um die «NSU 2.0»-Drohschreiben sind für diesen Montag (ab 9.15 Uhr) weitere prominente Zeugen geladen worden. Darunter befinden sich nach Angaben des Landgerichts Frankfurt die ZDF-Moderatoren Jan Böhmermann und Maybrit Illner. Absagen sind allerdings möglich, etwa aus gesundheitlichen Gründen, wie es in dem Verfahren zuletzt einige Male vorgekommen war.

Gipfeltreffen vier arabischer Staaten in Israel mit US-Beteiligung

TEL AVIV: Die Außenminister vier arabischer Staaten kommen an diesem Montag bei einem Gipfeltreffen in Israel mit ihrem Amtskollegen Jair Lapid und US-Außenminister Antony Blinken zusammen. Beteiligt an der Begegnung im Wüstenort Sde Boker im Süden des Landes sind die Repräsentanten Ägyptens, der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Bahrains und Marokkos. Es ist die erste Konferenz dieser Art in Israel, Regierungschef Naftali Bennett sprach deshalb bereits von einem «historischen Tag».

Oscars werden verliehen - Großes Staraufgebot erwartet

LOS ANGELES: Die Filmbranche fiebert der 94. Oscar-Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit; in Deutschland Montagfrüh 2.00 Uhr) in Hollywood entgegen. Mit zwölf Nominierungen ist der Film «The Power of the Dog» der diesjährige Oscar-Favorit. Zehn Nominierungen erhielt das Science-Fiction-Epos «Dune». Auch Filme wie «West Side Story», «King Richard», «Belfast» oder «Coda» haben mehrere Gewinnchancen.