Das bringt der Montag

EU berät über Ukraine-Krieg und neues sicherheitspolitisches Konzept

BRÜSSEL: Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten wollen am Montag in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg beraten. Auf dem Tisch liegt zu dem Treffen in Brüssel zudem der jüngste Entwurf für ein neues sicherheitspolitisches Konzept für die EU. Der sogenannte Strategische Kompass soll unter anderem festlegen, welche Fähigkeiten die EU künftig im Bereich des Krisenmanagements haben muss. Eine davon wird den Planungen zufolge eine völlig neuaufgestellte schnelle militärische Eingreiftruppe sein.

Weltklimarat berät über Bericht zur Minderung des Klimawandels

GENF: Am Montag beginnt der Weltklimarat mit den Schlussberatungen über den dritten Teil des neuen Sachstandsberichts zur Klimawissenschaft. Darin geht es um die Möglichkeiten zur Minderung der Klimaerwärmung. Weil der Weltklimarat (IPCC) ein UN-Gremium ist, werden die Zusammenfassungen für Entscheidungsträger unter den knapp 200 Mitgliedsstaaten abgestimmt. Das Ergebnis wird am 4. April veröffentlicht. Der Weltklimarat legt etwa alle sieben Jahre einen neuen Sachstandsbericht über den Forschungsstand zum Klimawandel vor.

Habeck zu Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

ABU DHABI: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck führt am Montag politische Gespräche in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In der Hauptstadt Abu Dhabi trifft sich der Grünen-Politiker mit mehreren Ministern. Im Mittelpunkt steht ein Ausbau der Partnerschaft bei grünem Wasserstoff, der ohne CO2-Emissionen auf Basis erneuerbarer Energien hergestellt wird. Dieser soll die Dekarbonisierung etwa in der Stahl- und Chemieindustrie ermöglichen - und langfristig fossile Energien wie russisches Gas ersetzen. Die Vereinigten Arabische Emirate setzen stark auf Solarenergie.

Senatsanhörung von Bidens Kandidatin für höchstes US-Gericht beginnt

WASHINGTON: Die Kandidatin von US-Präsident Joe Biden für einen Richterposten am Obersten Gericht, Ketanji Brown Jackson, muss sich ab Montag (16.00 Uhr) vor dem Justizausschuss des Senats vorstellen. Der Senat muss der Personalie zustimmen. Sollte die 51-jährige Juristin bestätigt werden, würde in den USA erstmals eine schwarze Frau Richterin am Supreme Court werden. Am Dienstag beginnt dann die Befragung der Juristin, die bis Donnerstag angesetzt ist. Der liberale Richter Stephen Breyer hatte im Januar seinen Rücktritt angekündigt.

Tarifverhandlungen um Kitas und Sozialarbeit gehen weiter

POTSDAM: Nach ersten Warnstreiks von Kita-Erzieherinnen und -Erziehern gehen am Montag die Tarifverhandlungen für den kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst weiter. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb treffen zur zweiten Verhandlungsrunde des Tarifkonflikts mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände VKA in Potsdam zusammen. Die Gewerkschaften verlangen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen zur Behebung des Fachkräftemangels und stärkere finanzielle Anerkennung.

Bundesweite Tarifverhandlungen für Chemie- und Pharmaindustrie

HANNOVER: In Hannover beginnen am Montag (11.00 Uhr) die bundesweiten Tarifgespräche für die rund 580.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmabranche. Es sind die ersten Verhandlungen über einen großen Flächentarifabschluss in Deutschland in diesem Jahr. Seit Anfang März gab es Sondierungstreffen in einzelnen Regionen - diese blieben allerdings noch ohne nennenswerte Annäherung. Die Gewerkschaft IG BCE fordert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Entgeltplus oberhalb der schon hohen Inflationsrate.

Heiliger Stuhl äußert sich zu neuem Grundgesetz für Vatikan-Behörden

ROM: Nach der Veröffentlichung eines neuen Grundgesetzes für die Vatikan-Verwaltung will der Heilige Stuhl am Montag (11.30 Uhr) in Rom in einer Pressekonferenz darüber informieren. Die sogenannte Apostolische Konstitution gilt nach Vatikan-Angaben ab dem 5. Juni dieses Jahres. Sie markiert das Ende der fast neun Jahre dauernden Arbeit am Reformprozess der Römischen Kurie.

Erster öffentlicher Auftritt von Kardinal Woelki

KÖLN: Kardinal Rainer Maria Woelki absolviert am Montag (9.00 Uhr) seinen ersten öffentlichen Auftritt im Erzbistum Köln seit seiner Rückkehr aus einer fünfmonatigen Auszeit. Er will den ersten Spatenstich für ein neues Gebäude des Erzbischöflichen Bildungscampus im Stadtteil Kalk vornehmen. Woelki hatte am 2. März wieder die Leitung des größten deutschen Bistums übernommen und die Gläubigen um eine zweite Chance gebeten.

Strafprozess gegen Boris Becker beginnt in London

LONDON: Der frühere Tennis-Star Boris Becker steht von Montag an in einem Strafprozess vor dem Southwark Crown Court in London. Der 54-jährige Wahl-Londoner muss sich wegen verschiedener Vorwürfe im Zusammenhang mit seinem Insolvenzverfahren verantworten. Dem Gericht zufolge ist er verpflichtet, persönlich zu der Verhandlung zu erscheinen. Bei den mehr als 20 Anklagepunkten geht es unter anderem darum, dass Becker versucht haben soll, Geld und Wertgegenstände sowie Immobilien dem Zugriff des Insolvenzverwalters zu entziehen.

Tödlicher Schuss nach Streit um Maske - Prozess beginnt

BAD KREUZNACH: Rund ein halbes Jahr nach dem tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter in Idar-Oberstein muss sich der mutmaßliche Täter ab Montag (9.00 Uhr) wegen Mordes vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten. Laut Anklage soll der 50-Jährige den 20 Jahre alten Mitarbeiter Mitte September 2021 getötet haben, nachdem dieser den Kunden mehrfach auf die coronabedingte Maskenpflicht hingewiesen hatte. Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Nach Gerichtsangaben sind bislang 13 Verhandlungstermine bis Mitte Mai geplant.

Urteil erwartet nach tödlichem Bootsunglück auf dem Gardasee

BRESCIA: Im Prozess um den tödlichen Bootsunfall auf dem italienischen Gardasee soll am Montag das Urteil gegen die zwei angeklagten Deutschen verkündet werden. Der Richter will seine Entscheidung am Vormittag in Brescia bekanntgeben, wie das Gericht mitteilte. Die beiden Münchener müssen sich wegen unterlassener Hilfeleistung und fahrlässiger Tötung verantworten. Am 19. Juni des vergangenen Jahres stießen sie kurz vor Mitternacht nahe des Westufers mit ihrem Luxusmotorboot gegen ein kleines Holzboot. Ein Pärchen, das darin saß, kam ums Leben.

Erneuter Prozess gegen Turntrainer - Plädoyers und Urteil möglich

ERFURT: Der zweite Verhandlungstag könnte im neu aufgelegten Prozess gegen einen Turntrainer aus Weimar auch der letzte sein. Der Vorsitzende Richter wies beim Auftakt am vergangenen Freitag darauf hin, dass bereits beim nächsten anberaumten Termin am Montag (9.30 Uhr) die Beweisaufnahme geschlossen und Plädoyers gesprochen werden könnten. Auch eine Urteilsverkündung schloss er nicht aus. Bis zum 24. März waren zunächst drei weitere Termine anberaumt worden.

Flick startet ins WM-Jahr: Israel und Niederlande erste Testgegner

FRANKFURT/MAIN: Hansi Flick legt los. In Gravenbruch bei Frankfurt versammelt der Bundestrainer am Montagabend seinen Kader für die ersten beiden Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft im WM-Jahr. Am kommenden Samstag steht gegen Israel in Sinsheim der erste Test an. Drei Tage später sind die Niederlande im immer brisanten Nachbarschaftsduell in Amsterdam der Gegner. Flick hat nach mehreren Ausfällen wie Niklas Süle, Leon Goretzka, Marco Reus oder Robin Gosens sein Personal neu zusammenstellen müssen.