Das bringt der Montag

Türkei-Besuch im Zeichen der Ukraine-Kriegs: Scholz trifft Erdogan

BERLIN/ANKARA: Bundeskanzler Olaf Scholz reist am Montag zu seinem Antrittsbesuch in die Türkei, der ganz im Zeichen des Ukraine-Kriegs stehen wird. In der Hauptstadt Ankara wird er am Nachmittag Präsident Recep Tayyip Erdogan zu einem Gespräch treffen, an das sich ein Abendessen anschließen wird. Noch am selben Tag reist Scholz zurück nach Berlin. Die Türkei sieht sich im Ukraine-Konflikt als Vermittler. Das Nato-Land pflegt enge Beziehungen mit Kiew und mit Moskau.

Warnstreiks an mehreren Flughäfen - Flugausfälle erwartet

BERLIN: An mehreren Flughäfen in Deutschland könnte es an diesem Montag wegen Warnstreiks zu Verspätungen und Stornierungen kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat Sicherheitskräfte in der Fluggastkontrolle an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Berlin, Bremen, Hannover und Leipzig zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Die Warnstreiks sind Teil des Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS).

Entscheidende Runde in Verhandlungen über Biodiversitäts-Abkommen

GENF: In Genf beginnt an diesem Montag die entscheidende Runde der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zur Biodiversität. Der Schwund von Arten und natürlichen Lebensräumen bedroht die Gesundheit und Nahrungsmittelsicherheit der Menschen, warnt die Wissenschaft. Deshalb soll dieses Abkommen klare Ziele setzen, um Arten und Lebensräume zu schützen. Dazu gehört unter anderem, bis 2030 mindestens 30 Prozent der Meere und 30 Prozent der Landflächen unter effektiven Schutz zu stellen.

Briten feiern Commonwealth-Tag - Queen-Teilnahme abgesagt

LONDON: In Großbritannien wird am Montag der altehrwürdige Commonwealth-Tag gefeiert. Ausgerechnet im Jahr des 70. Thronjubiläums von Königin Elizabeth II. muss der zentrale Gottesdienst in der Westminster Abbey ohne die 95 Jahre alte Monarchin stattfinden. Ihre Teilnahme war am Freitagabend kurzfristig und ohne Angaben näherer Gründe abgesagt worden. Sie wird von ihrem Sohn Prinz Charles (73) vertreten. Eine Botschaft wollte die Queen trotzdem übermitteln.

Berliner Modewoche wird eröffnet

BERLIN: In Berlin beginnt die Modewoche. Der große Laufsteg im Kraftwerk Berlin wird am Montagabend (18.00 Uhr) mit Entwürfen der finnischen Designerin Sofia Ilmonen eröffnet. Bereits am Vormittag (11.00 Uhr) wird Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) zu einem Empfang erwartet. Die Fashion Week vereint mehrere Veranstaltungen und läuft offiziell bis Sonntag. Während der Modewoche sollen auch Solidaritätszeichen mit der Ukraine gesetzt werden.

Paul Ehrlich-Preis unter anderem für das Biontech-Team

FRANKFURT/MAIN: In Frankfurt wird an diesem Montag (17.00 Uhr) der Paul Ehrlich-und-Ludwig Darmstaedter-Preis verliehen. Zum ersten Mal in der 70-jährigen Geschichte der Auszeichnung werden die Preisträger zweier Jahre geehrt: Wegen der Corona-Pandemie war die Ehrung in der Frankfurter Paulskirche im vergangenen Jahr ausgefallen. Die Auszeichnung des Jahres 2022 teilen sich die Biontech-Mitarbeiter Katalin Karikó, Ugur Sahin und Özlem Türeci für ihre Erforschung der sogenannten Messenger-RNA.

Frau fährt an Haltestelle in Menschenmenge, ein Toter - Prozessbeginn

ESSEN: Rund zwei Jahre nach einem schweren Unfall an einer Straßenbahnhaltestelle in Essen mit vielen Verletzten und einem Toten muss sich eine 83-jährige Frau ab Montag (9.30 Uhr) vor Gericht verantworten. Die Angeklagte soll am 29. Februar 2020 mit ihrem Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren sein, die gerade in eine Straßenbahn ein- oder ausstiegen. Ein 66-Jähriger starb rund drei Wochen später im Krankenhaus. Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung, Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs.