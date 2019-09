Written by: Redaktion DER FARANG | 09/09/2019

Premierminister Boris Johnson will Neuwahl durchdrücken

LONDON (dpa) - Dem britischen Premierminister Boris Johnson droht am Montag eine weitere Niederlage im Unterhaus.



Der Regierungschef sucht die Zustimmung des Parlaments für eine Neuwahl am 15. Oktober. Auf diese Weise will er ein Gesetz gegen den ungeregelten Brexit noch mit einer Parlamentsmehrheit abändern. Doch die Opposition hat bereits klar gemacht, dass sie das nicht zulassen wird. Für eine Neuwahl ist die Zustimmung von zwei Dritteln aller Abgeordneten nötig.

Italienische Regierung vor Vertrauensabstimmung im Parlament

ROM (dpa) - Die neue italienische Regierung wird sich am Montag (11.00 Uhr) einer Vertrauensabstimmung im Abgeordnetenhaus in Rom stellen.



Das Kabinett unter Ministerpräsident Giuseppe Conte war am vergangenen Donnerstag vereidigt worden. Für Dienstag ist eine entsprechende Abstimmung im Senat vorgesehen. Die neue Regierung gilt als deutlich proeuropäischer als das im August gescheiterte Vorgängerkabinett.

Start für den «Grünen Knopf» - Neues Siegel für nachhaltige Kleidung

BERLIN (dpa) - Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) gibt am Montag (10.00 Uhr) in Berlin den offiziellen Startschuss für den «Grünen Knopf».



Das neue staatliche Siegel wird dann an die ersten Bekleidungsfirmen vergeben, die ihre Textilien unter strengen sozialen und ökologischen Standards herstellen lassen. Sie verpflichten sich etwa, dass bei der Produktion Mindestlöhne gezahlt werden, Kinderarbeit ausgeschlossen ist und bestimmte Gesundheits- und Sicherheitsstandards eingehalten werden.

Mutmaßliche 9/11-Drahtzieher erscheinen wieder vor Gericht

GUANTÁNAMO BAY (dpa) - Kurz vor dem 18. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 erscheinen die mutmaßlichen Drahtzieher am Montag (9.00 Uhr) wieder vor Gericht.



Die Anhörung von Chalid Scheich Mohammed, der als Chefplaner der Anschläge gilt, sowie vier weiteren Angeklagten findet im Rahmen einer Vorverhandlung vor einem Sondergericht im US-Gefangenenlager Guantánamo Bay auf Kuba statt. Der Beginn des eigentlichen Prozesses ist erst für 2021 geplant.

Papst fliegt zum Abschluss seiner Afrika-Reise nach Mauritius

ANTANANARIVO (dpa) - Nach Mosambik und Madagaskar fliegt Papst Franziskus an diesem Montag (7.30 Uhr) zur letzten Station seiner Afrika-Reise nach Mauritius.



Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird nach einer Messe am Mittag sowie mehreren Treffen mit Vertretern der Gesellschaft am Abend nach Madagaskar zurückfliegen. Am Dienstag reist Franziskus dann zurück nach Rom.

Menschenrechtsrat beschäftigt sich mit Venezuela und Jemen

GENF (dpa) - Die Krisen in Venezuela und im Jemen stehen unter anderem auf der Tagesordnung des Menschenrechtsrats, der ab Montag wieder drei Wochen in Genf tagt.



Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, wollte zum Auftakt unter anderem über die neuesten Erkenntnisse ihres Büros über die Lage in Venezuela berichten. Mehrere Millionen Menschen sind dort in den vergangenen Jahren wegen der katastrophalen wirtschaftlichen Lage und dem harten Durchgreifen von Präsident Nicolás Maduro gegen Kritiker ins Ausland geflohen.

Piloten der British Airways streiken

LONDON (dpa) - Erstmals wollen Piloten der Fluggesellschaft British Airways im Kampf für eine bessere Bezahlung streiken.



Nach Angaben der Gewerkschaft Balpa sind Montag, Dienstag und am 27. September Arbeitsniederlegungen bei der britischen Airline geplant.

Porsche startet Produktion des E-Sportwagens Taycan

STUTTGART (dpa) - Wenige Tage nach der Weltpremiere nimmt der Sportwagenbauer Porsche die neue Fertigung für seinen Elektrosportwagen Taycan in Betrieb.



Am Montag (10.30 Uhr) eröffnet Porsche-Vorstandschef Oliver Blume zusammen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Porsche und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Produktion. Auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ist eingeladen.

Buchmesse stellt Themen und Neuerungen vor

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Was bringt die Frankfurter Buchmesse 2019? Einiges ist schon bekannt, weiteres verkünden die Veranstalter am Montag (11.00 Uhr) im Frankfurter Buchhändlerhaus.



Gastland ist in diesem Jahr Norwegen. Zur Eröffnung am 15. Oktober kommen unter anderem die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit und der wohl bekannteste Schriftsteller des Landes, Karl-Ove Knausgard.

Bankräuber setzt «letzte Worte» vor Hamburger Gericht fort

HAMBURG (dpa) - Fast sechs Stunden sind ihm für seine «letzten Worte» als Angeklagter im Prozess um drei Banküberfälle und einen versuchten Mord noch nicht genug.



Am Montag (9.00 Uhr) will der 71-Jährige seine Ausführungen vor dem Landgericht Hamburg fortsetzen. Der Staatsanwalt hat eine Haftstrafe von zwölf Jahren und zehn Monaten gefordert und zudem Sicherungsverwahrung für den mehrfach vorbestraften Senior beantragt.

Fußball-Nationalmannschaft trifft auf Tabellenführer Nordirland

BELFAST (dpa) - Nach dem Rückschlag gegen die Niederlande will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit einem Auswärtssieg in Belfast gegen Nordirland wieder richtig Kurs auf die EM 2020 nehmen.



Bundestrainer Joachim Löw hat versprochen, das sein junges Team am Montag (20.45 Uhr) im Windsor Park «eine Reaktion zeigen» werde. Erwartet wird, dass der Bundestrainer eine deutlich offensivere Formation aufstellen wird als gegen die Niederländer.

Letztes WM-Spiel für deutsche Basketballer gegen Kanada

SHANGHAI (dpa) - Die deutschen Basketballer wollen ihre WM in China mit einem Erfolgserlebnis abschließen und die Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier perfekt machen.



Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl trifft am Montag (14.00 Uhr/Magentasport) in Shanghai auf Kanada. Dabei kann sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds eine hohe Niederlage mit bis zu 48 Punkten erlauben.