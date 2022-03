Das bringt der Montag

Russland und Ukraine bereiten sich auf dritte Verhandlungsrunde vor

KIEW: Nach anderthalb Wochen Krieg bereiten sich die Ukraine und Russland auf eine dritte Verhandlungsrunde vor. Zuletzt hieß es von beiden Seiten, dass diese an diesem Montag beginnen könne. Uhrzeit und Ort waren zunächst nicht bekannt. Zuletzt hatte es zwei Treffen zwischen den beiden Delegationen im belarussischen Grenzgebiet gegeben. Vereinbart worden war dabei zuletzt eine Feuerpause für die Gebiete Mariupol und Wolnowacha, um Zivilisten über humanitäre Korridore zu evakuieren. Diese Mission scheiterte am Sonntag allerdings erneut. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, die Feuerpause nicht einzuhalten.

UN-Gericht verhandelt Völkermordklage der Ukraine gegen Russland

DEN HAAG: Russland muss sich erstmals wegen der Invasion in die Ukraine vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen verhandelt am Montag in Den Haag die Dringlichkeitsklage der Ukraine gegen Russland. Die Ukraine hatte auf der Grundlage der Völkermordkonvention von 1948 das Nachbarland verklagt und fordert Maßnahmen, um die Kämpfe zu stoppen. Die Ukraine führt an, dass Russland die Invasion «fälschlicherweise» damit rechtfertigt, dass Russen im Osten der Ukraine Opfer von Völkermord seien. In der Anklage beschuldigt die Ukraine Russland selbst des Genozids gegen Ukrainer. Am Montag wird zunächst die Ukraine ihre Position darlegen, am Dienstag folgt Russland. Wann ein Urteil erfolgt, steht noch nicht fest.

US-Außenminister Blinken besucht Litauen und Lettland

VILNIUS/RIGA: US-Außenminister Antony Blinken besucht vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am Montag Litauen und Lettland. In den Hauptstädten Vilnius und Riga stehen jeweils Gespräche mit der politischen Führung der beiden baltischen EU- und Nato-Mitgliedsländer an. Dabei soll es um gemeinsame Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine und Maßnahmen zur Stärkung der Nato-Ostflanke gehen. Anschließend wollte der US-Chefdiplomat nach Estland weiterreisen.

Antworten von Chinas Außenminister zu Ukraine-Krieg erwartet

PEKING: Bei einer seltenen Pressekonferenz von Chinas Außenministers Wang Yi aus Anlass der Tagung des Volkskongresses in Peking werden an diesem Montag nähere Antworten zur chinesischen Position gegenüber Russland und dem Krieg in der Ukraine erwartet. Bisher hat die chinesische Führung die Invasion nicht verurteilt und gibt Russlands Präsidenten Wladimir Putin Rückendeckung, indem es den USA die Schuld zuschiebt und die Nato-Osterweiterung kritisiert.

Vollversammlung der Bischöfe: Ukraine-Krieg und Reformen im Fokus

BAD STAFFELSTEIN: Die deutschen katholischen Bischöfe kommen ab Montag zu ihrer Frühjahrsvollversammlung zusammen. Zwei Themen bestimmen das viertägige Treffen: Der Krieg in der Ukraine und die Rufe nach innerkirchlichen Reformen. Besonders der Eröffnungsgottesdienst am Montagabend in der Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen in Oberfranken soll dem Gebet für Frieden in der Ukraine und ganz Europa gewidmet sein. Es predigt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Bischof Georg Bätzing, aus Limburg.

CSU-Vorstand will Weber für Wahl zum EVP-Chef nominieren

MÜNCHEN: Im Schatten des Krieges in der Ukraine will die CSU-Spitze ihren Europapolitiker Manfred Weber zum offiziellen Kandidaten für den EVP-Chefposten nominieren. Die Abstimmung bei der Sitzung des CSU-Vorstands am Montag (10.00 Uhr) ist eine reine Formsache.

13-Jährige sexuell missbraucht - Prozess startet

MÜNCHEN: Vor dem Landgericht München I beginnt an diesem Montag (9.30) der Prozess gegen einen Münchner wegen Vergewaltigung und Missbrauchs eines zur Tatzeit 13 Jahre alten Mädchens. Der mutmaßliche 35 Jahre alte Täter ist auch der Verbreitung von Kinderpornografie angeklagt. Die Tat ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Teil eines größeren Missbrauchskomplexes. Mindestens neun Männer werden beschuldigt, das Kind missbraucht zu haben. Einer von ihnen wurde bereits im Februar in München zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt, einem anderen wird am Münchner Amtsgericht der Prozess gemacht.