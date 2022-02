Das bringt der Montag

UN-Menschenrechtsrat tagt - Lawrow in Genf erwartet

GENF: Inmitten des russischen Angriffs auf die Ukraine kommt in Genf am Montag der UN-Menschenrechtsrat zu seiner regulären Frühjahrssitzung zusammen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat seine Teilnahme angekündigt. Er steht für Dienstag auf der Rednerliste. Die Ukraine hat eine Dringlichkeitsdebatte beantragt. Die Debatte kann frühestens in der zweiten Wochenhälfte erfolgen, nach den Reden der mehr als 140 angekündigten Regierungschefs und Minister. Etwa die Hälfte von ihnen wollte persönlich vor Ort sein.

Sicherheitskabinett der Bundesregierung berät Montag abermals

BERLIN: Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wird das Sicherheitskabinett der Bundesregierung an diesem Montag abermals beraten. Das Treffen ist für den Vormittag im Kanzleramt geplant, wie die Bundesregierung mitteilte. Das Gremium wird vom Bundeskanzler einberufen, wenn Fragen der inneren oder äußeren Sicherheit zu besprechen sind. Dazu gehören auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sowie Vertreter der Sicherheitsbehörden. Das Gremium hatte sich bereits in den vergangenen Tagen mehrfach getroffen.

Weitere Bundesländer beginnen mit Novavax-Impfungen

BERLIN: Mit Beginn der Woche können sich in weiteren Bundesländern Menschen mit dem neuen Corona-Impfstoff von Novavax immunisieren lassen. Möglich ist dies am Montag etwa in Rheinland-Pfalz, Thüringen, Berlin und einem Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den zuständigen Stellen aller Bundesländer ergab. In Hamburg, Schleswig-Holstein, dem Saarland und teilweise in Nordrhein-Westfalen hatte es bereits am Wochenende Impfmöglichkeiten mit dem Vakzin gegeben. Die übrigen Bundesländer wollen im Wochenverlauf Novavax-Impfungen anbieten.

Weltklimarat berichtet über Klimawandel-Folgen und nötige Anpassung

GENF/BERLIN: Der Weltklimarat (IPCC) in Genf berichtet an diesem Montag über die drastischen Folgen des menschengemachten Klimawandels für Mensch und Natur. In dem neuen Bericht geht es um die nötigen Anpassungen, um Gefahr für Leib und Leben so weit wie noch möglich abzuwenden. Klar ist laut Wissenschaft, dass Anpassung und Minderung des Klimawandels die Welt deutlich billiger zu stehen kommen als die Folgen eines deutlichen Temperaturanstiegs. Hunderte Wissenschaftler haben für den Bericht in den vergangenen Jahren mehr als 34.000 Studien ausgewertet.

UN-Umweltversammlung startet - Globales Plastik-Abkommen gefordert

NAIROBI: Am Montag startet die Umweltversammlung der Vereinten Nationen (UNEA) auf Ebene der nationalen Umweltminister in Kenias Hauptstadt Nairobi. Zentrales Thema der Konferenz sind der weltweite Umgang mit Plastik und die Verschmutzung der Meere damit. Zahlreiche Umwelt-Aktivisten, darunter Greenpeace und WWF, riefen die UN-Mitgliedsländer dazu auf, ein Verhandlungsmandat für ein rechtsverbindliches, globales Plastik-Abkommen auf den Weg zu bringen. Über eine entsprechende Resolution, über die am Wochenende noch verhandelt wurde, soll in den kommenden Tagen abgestimmt werden.

Deutscher Wetterdienst veröffentlicht Winterbilanz 2021/22

OFFENBACH: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt an diesem Montag seine vorläufige Bilanz des Winters 2021/22 vor. Die bisherigen Auswertungen der rund 2000 Messstationen des DWD zu Temperaturen, Sonnenscheindauer und Niederschlag werden einen Tag vor dem meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März bekanntgegeben. Interessant dürfte dabei unter anderem sein, ob sich auch dieser Winter in den Trend der vergangenen Jahre einreiht. So war der Winter des Vorjahres der zehnte zu warme in Folge gewesen.

Friedensdemo statt Rosenmontagszug - Zehntausende in Köln erwartet

KÖLN: In der Karnevalshochburg Köln werden am Rosenmontag (ab 10.00 Uhr) Zehntausende Menschen zu einer Friedensdemonstration erwartet. Aufgerufen dazu hat das Festkomitee Kölner Karneval - Kostüme sind ausdrücklich erwünscht. Zahlreiche Organisationen unterstützen die Demonstration, unter anderem Parteien, Gewerkschaften, der Bundesligist 1. FC Köln und die Rockband Brings. Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will teilnehmen. Die Polizei hat sich auf einen Großeinsatz eingestellt.

Neuer Prozess um Limburger Lkw-Attacke steht vor dem Abschluss

LIMBURG: Der erneute Prozess um eine Lastwagen-Attacke in Limburg könnte am Montag (9.00 Uhr) enden. Es seien voraussichtlich die Schlussvorträge und das Urteil zu erwarten, sagte ein Sprecher des Landgerichts Limburg. Dort steht momentan ein Mann vor Gericht, der im Oktober 2019 an einer Ampelkreuzung absichtlich mit einem Lastwagen auf stehende Fahrzeuge gefahren und sie zusammengeschoben haben soll. Bei dem Vorfall in der Limburger Innenstadt wurden 18 Menschen verletzt. Das Landgericht hatte im November 2020 den damals 33 Jahre alten Angeklagten unter anderem wegen versuchten Mordes zu neun Jahren Haft verurteilt.

Online-Voting für deutschen ESC-Beitrag 2022 beginnt

BERLIN: Bei den ARD-Popwellen kann ab Montagmorgen für den deutschen Beitrag beim Eurovision Song Contest (ESC) im Mai in Turin online abgestimmt werden. Zu den Pop-Radiosendern der ARD gehören Antenne Brandenburg, Bayern 3, Bremen Vier, hr3, MDR Jump, NDR2, SR1, SWR3 und WDR2. Die zur Wahl stehenden Lieder sind «Rockstars» von Malik Harris, «I Swear to God» von Maël & Jonas, «Alive» von Eros Atomus, «Soap» von Emily Roberts, «Anxiety» von Felicia Lu und «Hallo Welt» von Nico Suave & Team Liebe. Nach zwei Jahren ohne Zuschauereinbindung gibt es 2022 wieder einen ESC-Vorentscheid live im Fernsehen, allerdings nicht mehr im Ersten, sondern in den Dritten Programmen.

Deutsche Basketballer mit Euroleague-Trio gegen Israel

HEIDELBERG: Die deutschen Basketballer können mit einem Sieg gegen Israel die Tabellenführung in ihrer WM-Qualifikationsgruppe übernehmen. Drei Tage nach dem Erfolg in Tel Aviv empfängt das deutsche Team die Israelis am Montag (19.30 Uhr/MagentaSport) in Heidelberg. Dabei kann Trainer Gordon Herbert auf die beiden Berliner Maodo Lo und Johannes Thiemann sowie Andreas Obst von Bayern München zurückgreifen. Das Euroleague-Trio stieß am Wochenende zum Team. Die Weltmeisterschaft 2023 findet in Indonesien, Japan und auf den Philippinen statt.