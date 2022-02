Das bringt der Montag

Außenminister der EU-Staaten beraten über Ukraine-Konflikt

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Mit Besorgnis werden vor allem die zunehmenden Waffenstillstandsverletzungen in der Ostukraine gesehen. Es wird befürchtet, dass Kremlchef Wladimir Putin die dortigen Kämpfe zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen als einen Vorwand für einen Einmarsch in das Nachbarland nutzen könnte. Zu einem gemeinsamen Frühstück mit den Ministern wird auch der ukrainische Außenminister Kuleba erwartet.

Johnson stellt Pläne zum Ende der Isolationspflicht in England vor

LONDON: Der britische Premierminister Boris Johnson stellt am Montag seine Pläne zur Abschaffung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte in England vor. Es wird erwartet, dass die britische Regierung ab März lediglich empfiehlt, im Fall einer Infektion zuhause zu bleiben. Allerdings könnte es auch schwieriger werden, Infektionen überhaupt nachzuweisen, denn auch die bislang kostenlosen Schnelltests sollen Berichten zufolge nicht mehr in der bisherigen Art und Weise verfügbar sein.

Bundespräsident Steinmeier beginnt Besuch im Senegal

DAKAR: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Montag einen dreitägigen Besuch im Senegal. Staatspräsident Macky Sall wird ihn am Vormittag (11.00 Uhr/MEZ) mit militärischen Ehren begrüßen, anschließend wollen sie ein erstes Gespräch führen. Die beiden Präsidenten werden später an einer Wirtschaftskonferenz teilnehmen. Steinmeier hat eine Delegation von Unternehmensvertretern mit nach Dakar gebracht. Der Bundespräsident will auch das Parlament besuchen und mit Abgeordneten sprechen.

Regierung rechnet ab Montag mit erster Novavax-Lieferung

BERLIN: In der neuen Woche werden in Deutschland die ersten Dosen des Corona-Impfstoffs des US-Herstellers Novavax erwartet. «Wir rechnen ab Montag mit der ersten Lieferung», sagte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums am Sonntag in Berlin. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Freitag gesagt, dass am Montag 1,4 Millionen Dosen erwartet würden. Wann das Vakzin zum Einsatz kommt, ist Sache der Länder. Einige Länder haben Impfungen ab der ersten Märzwoche angekündigt.

Anwältin Basay-Yildiz als Zeugin in «NSU 2.0»-Verfahen

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess um die «NSU 2.0»-Drohschreiben wird an diesem Montag (9.15 Uhr) die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz als Zeugin erwartet. Die Juristin war die erste Adressatin der Serie der Schreiben mit Todesdrohungen und rassistischen Beleidigungen, für die sich ein 54 Jahre alter Mann aus Berlin vor dem Frankfurter Landgericht verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft wirft Alexander M. unter anderem Beleidigung in 67 Fällen, versuchte Nötigung und Bedrohung vor.

Prozess gegen mutmaßliche Rechtsextreme wegen Waffenhandels

MÜNCHEN: Kriegswaffen im Kofferraum: Am Landgericht München I beginnt am Montag (9.00 Uhr) der Prozess gegen drei mutmaßliche Rechtsextremisten, die mit Waffen aus den Balkankriegen gehandelt und sich auch selbst solche beschafft haben sollen. Es geht um Pistolen, Pumpguns, Uzis und Kalaschnikows. Mindestens zwischen 2015 und 2018 sollen die Geschäfte mit den verbotenen Kriegswaffen stattgefunden haben - in den Wohnungen der Angeklagten, in Kroatien oder auf einem Parkplatz im oberbayerischen Tuntenhausen.

Studenten erinnern bei Trauerzug an Opfer von Heidelberger Amoklauf

HEIDELBERG: Einen Monat nach dem Amoklauf an der Universität Heidelberg wollen Studierende der Opfer bei einem Trauerzug durch die Stadt gedenken. Am Montag (16.30 Uhr) wollen sie bei einem Gang durch alle drei Universitätsstandorte an die erschossene 23-jährige Biologiestudentin und ihre drei verletzten Kommilitonen erinnern. Der Vorsitzende der verfassten Studierendenschaft, Peter Abelmann, erwartet 800 bis 1200 Teilnehmer mit Kerzen und Lichtern.

BGH verhandelt im VW-Abgasskandal zum Restschadenersatz bei Neuwagen

KARLSRUHE: Diesel-Besitzer, die im Abgasskandal nicht rechtzeitig gegen VW geklagt haben, dürften am Montag (12.00 Uhr) gespannt nach Karlsruhe schauen. Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt das zweite Mal zum sogenannten Restschadenersatz. Diesmal geht es um neu gekaufte Autos. Ob schon eine Entscheidung verkündet wird, ist offen. Schadenersatz-Ansprüche müssen binnen drei Jahren geltend gemacht werden, sonst verfallen sie.

Prozess gegen Clanchef geht weiter - Tondokument im Fokus

BERLIN: Im Prozess gegen den früheren Geschäftspartner von Rapper Bushido wird es am Montag (11.00 Uhr) weiter um ein angebliches Tondokument der beiden gehen. Die Audiodatei liegt inzwischen dem Berliner Landgericht vor, wie der Vorsitzende Richter Martin Mrosk in der Sitzung am 9. Februar mitgeteilt hat. Das Gericht will einen Sachverständigen einschalten, um die Authentizität der Aufnahme prüfen zu lassen.