Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 14.02.22 | Überblick

Scholz reist begleitet von Kriegswarnungen nach Kiew

BERLIN: Nach einer dramatischen Zuspitzung der Ukraine-Krise in den vergangenen Tagen reist Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag nach Kiew, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen. Rein formal ist es sein Antrittsbesuch als Kanzler gut zwei Monate nach seiner Vereidigung. Der Kurzbesuch in der ukrainischen Hauptstadt wird aber ganz im Zeichen der zunehmenden Spannungen mit Russland und der jüngsten Kriegswarnungen aus den USA stehen. Es wird erwartet, dass der Kanzler der Ukraine in Kiew weitere wirtschaftliche Unterstützung zusagt.

Brasiliens Präsident Bolsonaro reist nach Moskau

BRASÍLIA/MOSKAU: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro reist am Montag nach Russland. Am Mittwoch (16. Februar) ist ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant. Überschattet wird der bereits im Dezember angekündigte Besuch auf Einladung von Putin von Warnungen der US-Regierung vor einem möglicherweise bevorstehenden russischen Angriff auf die Ukraine. Am Donnerstag will Bolsonaro dann in Budapest Ungarns rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban treffen.

Auftakt Abschlussberatung über 2. Teil des neuen IPCC-Berichts

GENF: Der Weltklimarat (IPCC) beginnt am Montag mit der Schlussberatung über seine nächste Bestandsaufnahme. Dabei geht es um die Folgen des Klimawandels für Natur, Mensch und Umwelt und Wege, wie sich die Menschen an die globale Erwärmung anpassen können. Wichtige Stellschrauben, um die Welt trotz Klimawandels lebenswert zu erhalten, seien veränderter Lebensmittelkonsum und mehr Sparsamkeit bei Wasser, sagte Mitautor Josef Settele, Biodiversitätsexperte beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung im Vorfeld. Der Bericht wird am 28. Februar veröffentlicht.

Grünen-Briefwahl zur Bestätigung von neuer Parteiführung endet

BERLIN: Bei den Grünen endet am Montag (10.00 Uhr) die Briefwahl zur Bestätigung der auf einem digitalen Parteitag Ende Januar gewählten neuen Parteiführung. Stimmberechtigt sind die mehreren Hundert Delegierten. Mit der Bekanntgabe der Ergebnisse ist nach Angaben einer Grünen-Sprecherin am späten Nachmittag oder am Abend zu rechnen. Beim Parteitag waren Ricarda Lang und Omid Nouripour als neue Parteichefs gewählt worden.

Prozess um islamistischen Anschlag auf Priester in Frankreich beginnt

PARIS: In Paris beginnt am Montag (10.00 Uhr) der Prozess um einen islamistischen Mordanschlag auf einen Priester im Juli 2016. Während der Morgenmesse hatten zwei Angreifer in einer katholischen Kirche in Saint-Étienne-du-Rouvray bei Rouen zunächst sechs Menschen als Geiseln genommen. Dann ermordeten sie den Priester Jacques Hamel (85). Eine Nonne konnte aber fliehen und Alarm schlagen. Beide Angreifer wurden von der Polizei erschlossen. Ein Gemeindemitglied wurde schwer verletzt.

Habeck besucht insolvente Werft in Wismar

WISMAR: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird am Montag (10.00 Uhr) zum Antrittsbesuch in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Nach einem Gespräch mit seinem Schweriner Kollegen Reinhard Meyer (SPD) besucht er die Werft in Wismar. Sie ist Teil der MV-Werften-Gruppe, für die Anfang Januar Insolvenz angemeldet wurde. Knapp 2000 Schiffbauer erhoffen sich staatliche Überbrückungshilfen, um nach dem Ende des krisengeschüttelten Kreuzfahrtschiffbaus neue Betätigungsfelder wie etwa den Bau von Offshore-Plattformen erschließen zu können.

Zeitungsverleger diskutieren Verbandszukunft

BERLIN: Zeitungsverleger diskutieren bei einer Delegiertenversammlung über die Zukunft ihres Verbands BDZV. Das Online-Treffen am Montag fällt in eine Zeit, in der sich Verbandspräsident und Chef des Medienkonzerns Axel Springer («Bild», «Welt»), Mathias Döpfner, durch einen Bericht der britischen Tageszeitung «Financial Times» neuen Vorwürfen rund um den Fall des Ex-«Bild»-Chefredakteurs Julian Reichelt ausgesetzt sieht.

Das Filmgucken bei der Berlinale geht weiter - Werk über «Bataclan»

BERLIN: Bei der Berlinale geht der Filmmarathon weiter. Am Montag wird «Ein Jahr, eine Nacht» von Isaki Lacuesta vorgestellt. Der Film erzählt von Überlebenden des Terroranschlags auf das «Bataclan» im November 2015. Damals hatten Extremisten in dem Pariser Konzertsaal sowie in Bars und Restaurants 130 Menschen erschossen. Außerdem gehen «That Kind of Summer» mit Schauspielerin Anne Ratte-Polle und «Drii Winter» des Schweizers Michael Koch ins Rennen um den Goldenen Bären. Abseits des Wettbewerbs wird «The Outfit» von Oscarpreisträger Graham Moore («The Imitation Game») vorgestellt.

Skisprung-Team will Olympia-Medaille - Urteil im Doping-Fall erwartet

PEKING: Das deutsche Team hofft auf zwei weitere Olympia- Medaillen bei den Winterspielen in China. Die Skispringer wollen nach Bronze für Karl Geiger im Einzel nun im Mannschaftswettbewerb von der Großschanze einen Platz unter den besten Drei (13.06 Uhr). Schon in der deutschen Nacht (4.00 Uhr) strebt Laura Nolte im Monobob ebenfalls eine Medaille an. Ansonsten wird zum Beginn der abschließenden Olympia-Woche nur noch Gold im Eistanz und im Sprung- Wettbewerb der Damen im Ski Freestyle vergeben. Große Aufmerksamkeit dürfte sich vor allem auf den Internationalen Sportgerichtshof Cas richten.