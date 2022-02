Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 07.02.22 | Überblick

Scholz zu Antrittsbesuch bei Biden im Weißen Haus

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft an diesem Montag in Washington US-Präsident Joe Biden, um mit ihm vor allem über die Ukraine-Krise zu reden. Es ist der Antrittsbesuch des Kanzlers im Weißen Haus. Scholz wird von einigen Bündnispartnern vorgeworfen, in der Ukraine-Krise zu wenig Druck auf Russland auszuüben. Auch in den USA sind Zweifel laut geworden, ob man im Ernstfall auf Deutschland zählen kann.

Macron reist zu Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Konflikt zu Putin

PARIS/MOSKAU: Im Ukraine-Konflikt reist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montag zu einem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin nach Moskau. Beide hatten in den vergangenen Tagen bereits drei Krisengespräche am Telefon geführt. Vor seinem Besuch im Kreml stimmte sich Macron mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ab, der an diesem Montag seinen Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden macht. Auch dabei wird der Ukraine-Konflikt eine wichtige Rolle spielen.

Baerbock in Kiew - Gespräche mit Selenskyj und Kuleba

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Montag (ca. 11.30 Uhr) zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen zu Vermittlungsbemühungen in der Krise zwischen Russland und der Ukraine nach Kiew. Während Kanzler Olaf Scholz (SPD) zum Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden in Washington ist, will die Grünen-Politikerin in der ukrainischen Hauptstadt Staatschef Wolodymyr Selenskyj und Außenminister Dmytro Kuleba treffen. Mit Spannung wird erwartet, wie sie sich zu der jüngsten ukrainischen Liste mit Waffenwünschen äußert.

Fraktionsvorsitzende von CDU und CSU beraten im Saarland

SAARBRÜCKEN: Zu einem Ausblick auf die Landtagswahl im Saarland treffen sich seit Sonntag die CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden in Saarbrücken. An diesem Montag (17.00 Uhr) wollen der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz, der Ministerpräsident des Saarlandes Tobias Hans, der bayerische CSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer sowie der saarländische CDU-Fraktionsvorsitzende Alexander Funk über den Austausch berichten. Die Beratungen dauern noch bis Dienstag.

Internet-Hetze nach Tötung von Polizisten: Ermittler berichten

MAINZ/KUSEL: Nach der Tötung von zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle geht Rheinland-Pfalz gegen Hass und Hetze im Internet im Zusammenhang mit der Tat vor. Innenminister Roger Lewentz (SPD) informiert an diesem Montag (11.15 Uhr) zusammen mit dem Präsidenten des Landeskriminalamtes Johannes Kunz und Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer über die Arbeit der Ermittlungsgruppe «Hate Speech».

Prozess gegen Thomas Drach geht weiter

KÖLN: Nach einem schleppenden Prozess-Start geht am Montag (09.15 Uhr) am Kölner Landgericht das Verfahren gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach weiter. Der 61-Jährige soll vier Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main und Limburg überfallen haben. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord und besonders schweren Raub. Drach bestreitet die Vorwürfe. Ein mutmaßlicher Komplize ist mitangeklagt.

Bundesgerichtshof verkündet Urteil im Berliner Wettbüro-Mordfall

LEIPZIG: Acht Jahre nach tödlichen Schüssen in einem Berliner Wettbüro will der Bundesgerichtshof (BGH) am Montag (12.00 Uhr) sein Urteil im Revisionsprozess verkünden. Der 5. Strafsenat des BGH in Leipzig wird mitteilen, ob die Urteile des Landgerichts Berlin gegen Mitglieder einer Rocker-Gruppe Bestand haben. Das Landgericht Berlin hatte acht Angeklagte wegen Mordes und den Rocker-Chef wegen Anstiftung zum Mord zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Sie legten Revision ein.

Angst vor Sprengung - Hauseigentümer verklagen Bank wegen Geldautomat

DÜSSELDORF: Das Oberlandesgericht Düsseldorf beschäftigt sich am Montag (09.30 Uhr) in zweiter Instanz mit der potenziellen Gefahr eines Geldautomaten. Anlass ist die Klage der Eigentümergemeinschaft eines Mehrfamilienhauses in Ratingen gegen eine Bank. Die Kläger fordern den Abbau eines Geldautomaten in der Bankfiliale im Erdgeschoss des Hauses - weil der von Verbrechern gesprengt werden könnte.

Ticketverkauf der Berlinale beginnt online

BERLIN: Wenige Tage vor Beginn der Filmfestspiele beginnt der Ticketverkauf für die Berlinale - wegen der Pandemie allerdings nur online. Tickets sollen ab Montag (10.00 Uhr) bestellt werden können. Angesichts der Pandemie gelten besondere Regeln. Das Festival in Berlin soll dann am Donnerstag (10. Februar) eröffnet werden.

Nächste Olympia-Entscheidungen im Biathlon und Skispringen

PEKING: Mit allenfalls kleinen Medaillenhoffnungen geht das deutsche Olympia-Team bei den Winterspielen in China in diesen Montag. Nach dem enttäuschenden Auftritt der Männer von der Normalschanze muss im Mixed-Wettbewerb (12.45 Uhr MEZ) im Skispringen eine enorme Steigerung her. Im Biathlon steht das Einzelrennen der Frauen über 15 Kilometer auf dem Programm (10.00 Uhr).