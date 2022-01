Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 31.01.22 | Überblick

Lage an der Grenze zur Ukraine beschäftigt den UN-Sicherheitsrat

NEW YORK: Die internationalen Spannungen wegen der Lage an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine beschäftigen am Montag (ab 16.00 Uhr MEZ) erstmals den UN-Sicherheitsrat. Die USA haben das Thema vergangene Woche nach informellen Gesprächen mit anderen Nationen des Rats und der Ukraine das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. «Es ist nicht mehr angebracht, einfach abzuwarten, was passiert», erklärte die US-amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. «Jetzt braucht es die volle Aufmerksamkeit des Rats.» Die Beratungen sollen öffentlich stattfinden.

CDU gibt Briefwahlergebnis für Parteichef Merz bekannt

BERLIN: Die CDU gibt nach ihrem Online-Parteitag vor gut einer Woche an diesem Montag (14.00 Uhr) das Ergebnis der Briefwahl des künftigen Parteichefs Friedrich Merz und der weiteren CDU-Spitze bekannt. Der 66 Jahre alte Merz war bei dem digitalen Treffen der 1001 Delegierten am 22. Januar mit 94,62 Prozent zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Aus rechtlichen Gründen musste das Ergebnis anschließend per Briefwahl bestätigt werden. Mit Spannung wird erwartet, ob und wie stark das Resultat der schriftlichen Abstimmung vom Online-Ergebnis abweicht.

Führende SPD-Politiker beraten über Ukraine-Krise

BERLIN: Auf Einladung von SPD-Chef Lars Klingbeil kommen am Montag führende Politiker der Partei zu vertraulichen Beratungen über die Ukraine-Krise zusammen. Klingbeil sprach am Sonntag in einem Interview für die ZDF-Sendung «Berlin direkt» von einem «Routinetreffen», an dem Vertreter aus Partei, Bundestagsfraktion und Regierung teilnehmen. Dabei werde es vor allem um die Frage gehen, wie ein Krieg mitten in Europa abgewendet werden kann. Eine anschließende Information der Öffentlichkeit über Verlauf oder Ergebnisse der Beratungen ist nicht geplant.

Statistiker legen erste Schätzung zur Inflation im Januar vor

WIESBADEN: Nach dem Preisschub im vergangenen Jahr hoffen Verbraucher in Deutschland auf Entspannung bei der Teuerung. Wie sich die Inflation im Januar entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Montagnachmittag in einer ersten Schätzung bekannt. Im Dezember 2021 waren die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,3 Prozent gestiegen. Die monatlich gemessene Inflationsrate erreichte damit den höchsten Stand des vergangenen Jahres.

Neue Verhandlungsrunde zwischen IG Metall und Airbus

HAMBURG: Im Konflikt um den Umbau der zivilen Flugzeugfertigung in Deutschland setzen sich Airbus und die IG Metall am Montag (10.00 Uhr) in Hamburg erneut an den Verhandlungstisch. Sollte auch diese siebte Verhandlungsrunde kein Ergebnis bringen, will die Gewerkschaft ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung über einen Streik aufrufen. «Der 31. ist die Deadline», heißt es bei der IG Metall. Zuletzt hatten sich Anfang Dezember mehr als 14.000 Beschäftigte an teils mehrtägigen Warnstreiks beteiligt und mitten im Jahresendspurt die Produktion weitgehend lahmgelegt.

Heidelberg gedenkt der Opfer des Amoklaufes an Uni - Schweigeminute

HEIDELBERG: Eine Woche nach dem Amoklauf erinnert die Universität Heidelberg am Montag (12.00 Uhr) mit einer Trauerfeier in der Peterskirche an die Opfer. Zum Gedenken der getöteten 23-jährigen Studentin und ihrer drei verletzten Kommilitonen sind alle Menschen aufgerufen, um 12.24 Uhr für eine Minute innezuhalten. Zu diesem Zeitpunkt kamen am vergangenen Montag die ersten Notrufe aus dem Saal, in dem der Täter aus bislang unbekanntem Motiv mehrfach auf die 30 Erstsemester der Biowissenschaften schoss.

Chinesen in aller Welt bereiten sich aufs Neujahrsfest vor

PEKING: Chinesen in aller Welt werden in der Nacht auf Dienstag (17.00 Uhr MEZ) nach dem traditionellen Mondkalender das neue Jahr begrüßen. Auf das Jahr des Ochsen folgt nun das Jahr des Tigers. Das dritte der zwölf Tierkreiszeichen steht in der chinesischen Mythologie unter anderem für Energie und Tatendrang.

Zweiter Prozess um Drogen-Onlineshop beginnt

GIEßEN: Das Landgericht Gießen beschäftigt sich in einem umfangreichen Verfahren erneut mit dem Drogen-Onlineshop «Chemical Revolution». Nachdem Anfang Januar wegen der Erkrankung eines Richters der Auftakt dieses zweiten Prozesses verschoben werden musste, soll die Hauptverhandlung nun am Montag (9.30 Uhr) beginnen. Ermittler hatten den Shop im Jahr 2019 abgeschaltet und das Portal damals als das bundesweit größte seiner Art bezeichnet.

Kaufen und Verkaufen: Wintertransferfenster im Fußball schließt

BERLIN: Wer kommt? Wer geht? Bis Montagabend (18.00 Uhr) dürfen die Clubs der deutschen Fußball-Profiligen in dieser Wintertransferperiode neue Spieler unter Vertrag nehmen. Bislang halten sich die Bundesligavereine auf dem Transfermarkt merklich zurück, das dürfte sich auch am berüchtigten «Deadline Day» nicht ändern. Im Fokus steht unter anderem noch Borussia Mönchengladbach wegen Matthias Ginter und Denis Zakaria. International dürfte es noch etliche Wechsel geben, der Transfer eines Starspielers deutet sich aber nicht an.