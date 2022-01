Das bringt der Montag

Schulunterricht startet in einigen Bundesländern trotz Corona-Sorgen

BERLIN: Überschattet von Corona-Sorgen starten am Montag in mehreren Bundesländern wieder die Schulen. Während das genaue Ausmaß der Omikron-Welle in Deutschland noch unklar ist, kehren Schülerinnen und Schüler zunächst in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen und Rheinland-Pfalz nach den Weihnachtsferien zurück in den Unterricht. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Wochenende noch einmal zum Tragen von Masken aufgerufen. In den Schulen sei dies ein «absolutes Muss».

Atomverhandlungen mit dem Iran gehen weiter

WIEN: Nach der Feiertagspause werden die Verhandlungen zur Rettung des Atompakts mit dem Iran am Montag in Wien wieder aufgenommen. In einer Zwischenbilanz der siebten Verhandlungsrunde hatten Insider vor Weihnachten die konstruktive Atmosphäre gelobt, aber gleichzeitig einen Mangel an Gesprächsdynamik beklagt. Die USA waren 2018 aus dem 2015 erzielten Abkommen ausgestiegen, das Teheran vom Bau von Kernwaffen abhalten soll, ohne ihm die friedliche Nutzung der Kernkraft zu verwehren.

Bayern starten verspätet in Vorbereitung - Auch BVB und RB trainieren

BERLIN: Mit einem Tag Verspätung nach mehreren Corona-Fällen startet der FC Bayern München in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga. Trainer Julian Nagelsmann muss am Montag auf Nationaltorwart Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Omar Richards sowie auf seinen Co-Trainer Dino Toppmöller verzichten. Bereits am Freitag bestreitet der deutsche Rekordmeister das erste Rückrunden-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ebenfalls am Montag starten der Tabellenzweite Borussia Dortmund und Vize-Meister RB Leipzig wieder mit dem Training.

Vierschanzentournee geht mit Qualifikation in Innsbruck weiter

INNSBRUCK: Bei der Vierschanzentournee der Skispringer geht es nun in Österreich weiter. Am Montag (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) steht am Bergisel in Innsbruck die Qualifikation für den dritten Wettbewerb auf dem Programm. Die beiden deutschen Topspringer Karl Geiger und Markus Eisenbichler wollen dabei Schwung aufnehmen, um beim kniffligen Bergisel-Springen am Dienstag um die Podestplätze mitkämpfen zu können. Bei der Tour de Ski der Langläufer geht es im italienischen Val di Fiemme weiter.