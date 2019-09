Das bringt der Montag

Von: Redaktion DER FARANG | 02.09.19

Parteien beraten über Ausgang der Landtagswahlen

BERLIN (dpa) - Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg beraten die Parteien über Konsequenzen.

Die Gremien der im Bundestag vertretenen Parteien treffen sich dazu am Montag in Berlin. Anschließend wollen jeweils Spitzenvertreter den Ausgang der Abstimmungen öffentlich bewerten. So will etwa CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gegen 13.30 Uhr vor die Presse treten, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil um 14.00 Uhr.

Ost-Wahlen werden beim bayerischen Volksfest Gillamoos analysiert

ABENSBERG (dpa) - Die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg werden auch in Niederbayern analysiert: Beim Volksfest Gillamoos in Abensberg treten am Montag führende Politiker der großen Parteien bei Bier und Blasmusik ans Rednerpult.

Wie im Vorjahr gehört CSU-Chef Markus Söder auch 2019 zu den wichtigsten Rednern. Eine Premiere gibt es bei der Linken, die zum ersten Mal beim Gillamoos mitmischt.

Koalitionsausschuss tagt zum Thema Klimaschutz

BERLIN (dpa) - Die Spitzen der schwarz-roten Koalition kommen am Montag (18.30 Uhr) zu einer Koalitionsrunde zusammen.

Das Treffen in Berlin soll der Vorbereitung des sogenannten Klimakabinetts am 20. September dienen. Dann sollen Beschlüsse für mehr Klimaschutz gefasst werden. Eine Reihe von Vorschlägen liegt auf dem Tisch, damit Deutschland beim Einsparen von Treibhausgasen schneller vorankommt - beteiligt sind unter anderem die Minister für Umwelt, Wirtschaft, Finanzen, Verkehr, Bauen, Landwirtschaft und die Kanzlerin.

Pence trifft Duda in Warschau - US-Truppenverstärkung geplant

WARSCHAU (dpa) - Nach dem Weltkriegsgedenken in Warschau trifft US-Vizepräsident Mike Pence am Montag (10.15 Uhr) mit dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda zusammen.

Um 11.40 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz im Präsidentenpalast in Warschau geplant. Pence vertritt US-Präsident Donald Trump, der seinen Polen-Besuch wegen des Hurrikans «Dorian» kurzfristig abgesagt hatte. Es dürfte auch um die geplante Verstärkung der US-Truppen in Polen von rund 4500 auf 5500 Soldaten gehen.

Polizist stirbt durch Schuss eines Kollegen: Urteil steht bevor

BONN (dpa) - Im Bonner Prozess um den Tod eines 23-jährigen Polizisten bei einem Schießtraining will das Landgericht Bonn am Montag (12 Uhr) ein Urteil sprechen.

Der Staatsanwalt hatte in der vergangenen Woche für den Todesschützen - ebenfalls einen Polizisten - drei Jahre Haft wegen fahrlässiger Tötung beantragt. Der Verteidiger hingegen forderte in seinem Plädoyer ein mildes Urteil, das noch im Bewährungsbereich liegt.

Polizei will neue Erkenntnisse nach Leichenfund mitteilen

HUMPTRUP/FLENSBURG (dpa) - Nach dem Fund einer Leiche an einem Feld in Nordfriesland wollen die Ermittler am Montag neue Erkenntnisse mitteilen.

Ob es sich um die seit zwei Wochen vermisste 23-jährige Nathalie handelt, konnte die Polizei am Wochenende noch nicht sagen. Die Leiche wurde ins gerichtsmedizinische Institut in Flensburg gebracht. Dort sollte eine Obduktion Klarheit über die Identität der Person und die Todesursache geben.

Plädoyers im Prozess um Mord an Maria erwartet

STRALSUND (dpa) - Im Prozess um den Mord an der 18-jährigen Maria aus Zinnowitz werden am Montag (9.00 Uhr) in Stralsund die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet.

Die Anklage wirft zwei 19 und 21 Jahre alten Männern vor, die schwangere Teenagerin im März heimtückisch und aus Mordlust getötet zu haben. Am ersten Prozesstag hatte der 19-Jährige zunächst einen Großteil der Schuld auf sich genommen und gesagt, dass der Mitangeklagte während der Tat nur die Beine Marias festgehalten habe.

Sommer-Transferperiode im Fußball endet

BERLIN (dpa) - Am Montag endet die zwei Monate währende Sommer-Transferperiode.

Bis um 18.00 Uhr haben die deutschen Fußballvereine noch die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten oder abzugeben. Nach den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre könnte es noch einmal einen lebhaften Transfertag geben, weil einige Clubs ihre Kader auf den letzten Drücker optimieren. Das nächste Wechselfenster (Transferperiode II) öffnet erst am 1. Januar 2020 und dauert bis zum 31. Januar.

Löw versammelt Kader zum Start in EM-Saison - Holland zum Auftakt

HAMBURG (dpa) - Im Teamhotel an der Hamburger Außenalster versammelt Bundestrainer Joachim Löw den Kader für den Start der Fußball-Nationalmannschaft in die EM-Saison.

Bis um 22.00 Uhr müssen am Montag alle Spieler in der Hansestadt eingetroffen sein. Das erste Training steht dann am Dienstag im Millerntor-Stadion von Zweitligist FC St. Pauli an. Iit dem Top-Duell gegen die Niederlande am Freitag setzt die DFB-Auswahl die Qualifikation zur Europameisterschaft fort.

Zverev und Görges kämpfen bei US Open um Viertelfinal-Einzug

NEW YORK (dpa) - Alexander Zverev und Julia Görges kämpfen bei den US Open am Montag um den Einzug ins Viertelfinale.

Zverev bekommt es mit dem Argentinier Diego Schwartzman zu tun. Die Nummer eins im deutschen Tennis steht erstmals in New York im Achtelfinale. Görges trifft auf die Kroatin Donna Vekic. Die Fed-Cup-Spielerin steht wie 2017 in der Runde der letzten 16 von Flushing Meadows. Das Viertelfinale hat sie beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison aber noch nie erreicht.