Das bringt der Montag

Neue Runde der Atomverhandlungen mit dem Iran

WIEN: Die Verhandlungen zur Wiederherstellung des Atomabkommens mit dem Iran gehen am Montag in Wien in die nächste Runde. Ziel ist eine Lösung, bei der die Vereinigten Staaten ihre Wirtschaftssanktionen gegen den Iran aufheben und Teheran im Gegenzug sein Atomprogramm wieder einschränkt. Diplomaten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China vermitteln in Wien zwischen den zwei verfeindeten Staaten. Die vorige Runde endete Mitte Dezember ohne inhaltliche Fortschritte.

Bundesländer schärfen Corona-Regeln

BERLIN/DÜSSELDORF: Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus schärfen die Bundesländer zum Jahresausklang ihre Maßnahmenkataloge. Kontakte im privaten und öffentlichen Leben werden weiter eingeschränkt, insbesondere um sich gegen die sehr ansteckende Omikron-Variante zu rüsten. Manche Bundesländer hatten damit bereits zu Weihnachten begonnen, andere legen oder ziehen in dieser Woche nun nach. Ab Montag gelten in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern strengere Regeln.

Naturschutzbund verleiht Negativ-Preis «Dinosaurier 2021»

EMDEN: Der Naturschutzbund Nabu verleiht am Montag den «Dinosaurier 2021» für ein Projekt, das nach Meinung des Verbandes besonders schlecht für den Umweltschutz ist. 2020 hatte der Nabu die geplante Hafenautobahn A26 in Hamburg ausgewählt, die aus seiner Sicht überdimensioniert und nicht mehr zeitgemäß sei. Wurden zunächst Politiker oder Manager ausgewählt, geht es seit 2020 um bestimmte Bauprojekte.

Hempel und Clemens bei dritter Runde der Darts-WM im Einsatz

LONDON: Die beiden deutschen Darts-Profis Gabriel Clemens und Florian Hempel wollen bei der WM in London das Achtelfinale erreichen. Der Saarländer Clemens bekommt es am Montagabend (22.30 Uhr/Sport1 und DAZN) mit dem walisischen Topspieler Jonny Clayton zu tun und gilt dabei als Außenseiter. Hempel, der in Runde zwei Belgiens Weltklasseakteur Dimitri van den Bergh besiegt hatte, gilt gegen den Australier Raymond Smith (16.00 Uhr) als Favorit. Clemens stand im Vorjahr als erster Deutscher in einem WM-Achtelfinale.