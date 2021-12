Das bringt der Montag

Scholz zu Antrittsbesuch in Rom

BERLIN: Nach seinen Antrittsbesuchen in Paris, Brüssel und Warschau reist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag nach Rom, um dort den italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi zu treffen. Italien zählt zu den wichtigsten EU-Partnern und ist einer von vier europäischen Staaten in der Gruppe sieben führender westlicher Industrienationen. In der G7 übernimmt Deutschland am 1. Januar den Vorsitz.

EU-Behörde berät über Zulassung von Novavax-Impfstoff

AMSTERDAM: Die EU-Arzneimittelbehörde EMA berät am Montag über eine Zulassung des Corona-Impfstoffs des US-Herstellers Novavax. Die zuständige Expertenkommission wird nach Angaben der EMA in einer außerordentlichen Sitzung den Zulassungsantrag behandeln. Bisher sind in der EU vier Impfstoffe erlaubt. Das Unternehmen hatte die Zulassung im November beantragt. Die EMA mit Sitz in Amsterdam hat angekündigt, noch in diesem Jahr zu entscheiden.

Großbritannien wird Corona-Virusvariantengebiet

BERLIN: Großbritannien wird am Montag wieder als Virusvariantengebiet eingestuft. Die Regelung tritt um Mitternacht in Kraft. Grund ist die massive Ausbreitung der Omikron-Variante auf der britischen Insel. Ein Virusvariantengebiet ist die höchste Corona-Risikokategorie. Die Einreise aus solchen Gebieten nach Deutschland ist nur unter starken Einschränkungen möglich. Fluggesellschaften dürfen nun im Wesentlichen nur noch Bundesbürger und Menschen mit deutschem Wohnsitz von Großbritannien nach Deutschland bringen. Die Regel gilt auch für Bahn und Fähren.

U-Ausschuss zu Hanauer Anschlag hört weitere Angehörige

WIESBADEN: Der Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum rassistischen Anschlag von Hanau wird am Montag (9.00 Uhr) weitere Angehörige von Opfern als Zeugen hören. Darunter ist Armin Kurtovic, dessen Sohn Hamza bei dem Attentat getötet wurde. Er warf den Behörden wiederholt Versäumnisse vor und fordert lückenlose Aufklärung. Im Fokus des Untersuchungsausschusses steht ein mögliches Behördenversagen vor, während und nach der Tat im Februar vergangenen Jahres.

Streitthema WM-Rhythmus wird bei FIFA-«Weltgipfel» beraten

DOHA: Bei einem «Weltgipfel zur Zukunft des Fußballs» der FIFA soll an diesem Montag insbesondere über den internationalen Spielkalender gesprochen werden. Seit Monaten stärkt der Weltverband die Idee, Weltmeisterschaften alle zwei Jahre auszutragen statt alle vier Jahre. Die Europäische Fußball-Union sowie die südamerikanische Konföderation CONMEBOL sind dagegen. Am Abend (frühestens 18.30 Uhr/MEZ) will die FIFA in einer Pressekonferenz über Ergebnisse informieren. Eine Abstimmung über den WM-Turnus ist sehr unwahrscheinlich.