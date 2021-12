Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 13.12.21 | Überblick

Ukraine-Konflikt beschäftigt Außenminister der EU-Staaten

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Staaten kommen an diesem Montag in Brüssel zu ihrem letzten planmäßigen Treffen dieses Jahres zusammen. Auf der Tagesordnung stehen Beratungen zu den Beziehungen der Europäischen Union zu afrikanischen und zentralasiatischen Staaten sowie die Lage in Venezuela. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell will zudem die russischen Truppenbewegungen in Richtung der Ukraine, den anhaltenden Konflikt mit Belarus und die Lage in Äthiopien ansprechen.

Bundeskabinett befasst sich mit Nachtragshaushalt

BERLIN: Das neue Bundeskabinett wird sich am Montag in seiner ersten Arbeitssitzung mit einem Nachtragshaushalt im Volumen von 60 Milliarden Euro befassen. Die Minister beraten dabei von 10.30 Uhr an einen Entwurf, den Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorlegt. Mit dem Geld sollten Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz und Digitalisierung bereitgestellt werden, hatte Lindner am Freitag gesagt.

Urteil in Steuerbetrugsprozess gegen Schweizer Bank UBS erwartet

PARIS: Im neu aufgerollten Prozess um mutmaßlichen Steuerbetrug des Schweizer Bankriesen UBS in Frankreich wird das Urteil erwartet. Das Pariser Berufungsgericht will seine Entscheidung am Montag (13.30 Uhr) verkünden. Der UBS droht in dem Verfahren wie schon in erster Instanz eine Milliardenstrafe.

Urteil im Cyberbunker-Prozess um Darknet-Rechenzentrum erwartet

TRIER: Im sogenannten Cyberbunker-Prozess um ein illegales Rechenzentrum für kriminelle Geschäfte im rheinland-pfälzischen Traben-Trarbach soll an diesem Montag (10.00 Uhr) das Urteil gesprochen werden. Damit endet ein gut einjähriger Prozess gegen acht Angeklagte vor dem Landgericht Trier. Es ist nach früheren Angaben der Generalstaatsanwaltschaft einer der bundesweit größten Prozesse gegen Cyberkriminalität.

Nominierungen für Golden Globes werden verkündet

LOS ANGELES: Im kalifornischen Beverly Hills werden am Montagmorgen (Ortszeit/15.00 Uhr MEZ) die Nominierungen für die 79. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen des kleinen Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien sollen am 9. Januar vergeben werden.

Zander startet Weihnachtsaktion und verteilt Essen an Bedürftige

BERLIN: Der Entertainer Frank Zander (79) verteilt an diesem Montag Speisen aus einem Imbisswagen an Bedürftige in Berlin. Bei der gemeinsamen Aktion mit der Caritas will der Musiker bis zum 17. Dezember Mahlzeiten, Geschenketaschen und Schlafsäcke ausgeben. Sein traditionelles Weihnachtsessen für Berliner Obdachlose in einem Hotel muss wegen der Corona-Pandemie erneut ausfallen.

FC Bayern gespannt vor Auslosung von Champions-League-Achtelfinale

NYON/MÜNCHEN: Der FC Bayern München erfährt am Montag (12.00 Uhr), gegen welches Team er im Achtelfinale der Champions League antreten muss. In Nyon in der Schweiz werden die ersten K.o.-Duelle der Fußball-Königsklasse ermittelt. Der FC Bayern hat mit sechs Siegen eine makellose Vorrunde bestritten und bekommt als Gruppensieger einen Zweiten zugelost.