Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 06.12.21 | Überblick

Votum der Grünen-Mitglieder soll Weg für Ampel frei machen

BERLIN: Nach dem Ja von SPD und FDP bleibt nur noch eine Hürde auf dem Weg zur ersten Ampel-Koalition auf Bundesebene: Am Montag wird das Votum der Grünen-Mitglieder zum Koalitionsvertrag bekanntgegeben (14.30 Uhr). An einer Zustimmung zweifelt niemand - auch wenn es zuvor Streit über die Postenvergabe gab. Sollte es so kommen, könnte das Regierungsbündnis am Dienstag mit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags besiegelt werden.

Nehammer wird als Kanzler in Österreich vereidigt

WIEN: In Österreich wird der bisherige Innenminister Karl Nehammer an diesem Montag zum neuen Kanzler vereidigt. Er folgt auf Alexander Schallenberg, der nur knapp zwei Monate im Amt war. Der Parteivorstand der konservativen ÖVP hatte den 49-Jährigen Nehammer am Freitag einstimmig zum neuen Chef der Konservativen und zum neuen Kanzler designiert. Auslöser der Personalrochade war der Rückzug von Ex-Kanzler Sebastian Kurz aus der Politik. Er war im Oktober wegen Korruptionsverdachts als Regierungschef zurückgetreten. Am Donnerstag hatte er überraschend seinen Rückzug als Parteichef und ins Privatleben bekanntgegeben. Schallenberg soll ins Außenministerium zurückkehren.

Sächsischer Landtag stimmt über epidemische Lage ab

DRESDEN: Der Sächsische Landtag will am Montag (13.00 Uhr) über die Feststellung der epidemischen Lage im Freistaat entscheiden. In der Begründung ihres Antrages macht die sächsische Regierung auf die dramatische Lage aufmerksam. Bei einer Fortdauer der derzeitigen Dynamik könne sich die ohnehin schon hohe Inzidenz bis Jahresende auf bis zu 2800 erhöhen. Am Freitag hatte das Robert Koch-Institut für Sachsen eine Corona-Wocheninzidenz von 1224,7 ermittelt. Das ist der mit Abstand höchste Wert in Deutschland.

Altmaier blickt auf Zeit als Wirtschaftsminister zurück

BERLIN: Zum Abschluss einer langen politischen Karriere blickt Peter Altmaier am Montag (10.30 Uhr) auf seine Zeit als Bundeswirtschaftsminister zurück. Der 63-Jährige war zuvor unter anderem Kanzleramtschef und gilt als enger Begleiter der bald aus dem Amt scheidenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Altmaier war eigentlich noch einmal über die CDU-Landesliste im Saarland in den Bundestag gewählt worden, hatte aber zusammen mit der scheidenden Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zugunsten jüngerer CDU-Politiker auf sein Mandat verzichtet.

Leichenfotos geteilt: Urteil gegen zwei Londoner Polizisten erwartet

LONDON: Gegen zwei ehemalige Londoner Polizisten, die Fotos von Leichen zweier ermordeter Schwestern gemacht haben sollen, wird am Montag (12.00 Uhr MEZ) das Urteil erwartet. Den 33 und 47 Jahre alten Männern droht eine Haftstrafe. Sie waren an einer Absperrung eingeteilt, nachdem im Juni 2020 die toten Schwestern in einem Londoner Park entdeckt worden waren. Die Männer verließen ihre Position und machten Fotos, darunter mindestens ein Selfie, die sie in Chatgruppen auch außerhalb der Polizei geteilt haben sollen.

Aus Sorge um Hunde? Polizist soll Razzia verraten haben

DÜSSELDORF: Ein Polizist einer Spezialeinheit soll eine Razzia verraten haben. An diesem Montag (9.00 Uhr) wird der Fall am Düsseldorfer Amtsgericht verhandelt. Dort ist der 48-Jährige wegen Geheimnisverrats angeklagt. Angeblich sorgte der Beamte sich um die Hunde des Verdächtigen. Er soll im August 2020 vor der Razzia die Nachbarin des Beschuldigten und dann ihren Lebensgefährten angerufen haben, die er persönlich kannte, und gebeten haben, sich um die Hunde des Verdächtigen zu kümmern, da dieser gleich festgenommen werde.

Handball-Frauen wollen Sieg im Gruppen-Endspiel gegen Ungarn

LLÍRIA: Mit einem Sieg gegen Ungarn wollen Deutschlands Handball-Frauen die Vorrunde bei der Weltmeisterschaft makellos abschließen und sich eine gute Ausgangssituation für den Kampf um den Einzug ins Viertelfinale verschaffen. Zwar reicht der DHB-Auswahl an diesem Montag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) im spanischen Llíria bereits ein Remis zum Gruppensieg. Da das Ergebnis in die Hauptrunde mitgenommen wird, hat es aber Auswirkungen auf den weiteren Turnierverlauf.