Das bringt der Montag

Neue Corona-Regeln in mehreren Bundesländern

DRESDEN/KIEL/STUTTGART: Angesichts rasant steigender Corona-Zahlen gelten von diesem Montag an unter anderem in Sachsen und Schleswig-Holstein strengere Regeln zur Bekämpfung der Pandemie. Das besonders betroffene Sachsen schränkt weite Teile des öffentlichen Lebens ein. Geschlossen bleiben fast alle Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Bars, Clubs und Diskotheken. Nach der lauten Kritik an Bestellobergrenzen beim Corona-Impfstoff von Biontech tritt am Vormittag (10.00 Uhr) der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Berlin vor die Presse. Auch bei der Gesundheitsministerkonferenz der Länder (GMK) soll am Montag über die Bestellgrenzen gesprochen werden.

Vierter Lockdown in Österreich beginnt

WIEN: In Österreich beginnt am Montag ein dreiwöchiger Lockdown. Mit den Ausgangsbeschränkungen will die Regierung die vierte Corona-Welle in den Griff bekommen. Die Menschen dürfen nur noch aus triftigem Grund ihr Zuhause verlassen. Erlaubt sind der Gang zur Arbeit, das Einkaufen für den täglichen Bedarf oder auch der Aufenthalt im Freien zur Erholung. Die meisten Geschäfte schließen, Gaststätten dürfen nur noch Essen zum Mitnehmen verkaufen. Auch der Kulturbetrieb ruht. Die Schulen bleiben offen. Die Eltern können entscheiden, ob sie ihre Kinder in den Unterricht schicken.

Koalitionsverhandlungen der Ampel-Parteien werden fortgesetzt

BERLIN: SPD, Grüne und FDP verhandeln am Montag weiter über die Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte am Samstag erklärt, man sei voll im Zeitplan. Es gebe «sehr gute, sehr konstruktive Gespräche». Die Ampel-Parteien hatten vergangene Woche angekündigt, dass in dieser Woche ein Koalitionsvertrag vorgelegt werden soll. Zum Auftakt der Koalitionsgespräche am 21. Oktober hatten sie das Ziel ausgegeben, dass Scholz in der Woche ab dem 6. Dezember zum Kanzler gewählt und seine Regierung im Bundestag vereidigt wird.

CDU startet Vorstellungsphase der Kandidaten zum Parteivorsitz

BERLIN: Auf der Suche nach einem neuen Parteivorsitzenden startet die CDU am Montag in die Vorstellungsphase der Kandidaten. Den Beginn macht ein live im Internet übertragener Auftritt von Friedrich Merz (18.00 Uhr). Am Vormittag treffen sich zunächst die CDU-Spitzengremien zu Beratungen. Neben Merz bewerben sich der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun und der Außenpolitiker Norbert Röttgen um den CDU-Vorsitz. Braun will sich um 14.30 Uhr in einer Pressekonferenz zu seinen Vorstellungen für eine Neuaufstellung der Partei äußern. Merz und Röttgen haben dies schon getan.

Große Weihnachtsmärkte öffnen - zumindest in Teilen Deutschlands

BERLIN: Am Montag nach Totensonntag ist der traditionelle Eröffnungstag von Weihnachtsmärkten in Deutschland. In diesem Jahr ist dies nur in Teilen der Republik der Fall. Berühmte Märkte wie Nürnberg, Dresden und München wurden wegen der Pandemie abgesagt. Trotz angespannter Corona-Lage sollen am Montag aber große Märkte zum Beispiel in Berlin, Frankfurt, Karlsruhe, Hamburg, Bremen, Hannover, Kiel, Lübeck oder auch am Kölner Dom losgehen. Je nach Bundesland und Aufbau der Märkte, die zum Teil eingezäunt sind, gelten strenge Regeln, von 3G (Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein) bis 2G (nur Geimpfte oder Genesene).

Duisburger wegen Vorwurfs der Terrorfinanzierung vor Gericht

DÜSSELDORF: Ein mutmaßlicher Unterstützer der Terrorgruppe Islamischer Staat muss sich von Montag (9.30 Uhr) an vor Gericht verantworten. Der 27-Jährige aus Duisburg soll laut Anklage der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft in einem Messengerdienst mehrmals Anschläge auf Israel angekündigt haben. Zudem soll er in einem islamistischem Online-Forum den Treueeid auf den IS geleistet und der Terrorgruppe über einen Kontaktmann insgesamt 250 Euro überwiesen haben. Der Hinweis eines ausländischen Geheimdienstes soll die Ermittler auf die Spur des Angeklagten gebracht haben.

Swift und Rodrigo sowie Maneskin erhoffen sich American Music Awards

LOS ANGELES: Die 18-Jährige Newcomerin Olivia Rodrigo («Drivers License») geht am Sonntagabend (Ortszeit L.A.; MEZ 02.00) mit sieben Nominierungen als Favoritin ins Rennen um die American Music Awards. Rodrigo kann bei der Verleihung in Los Angeles unter anderem auf Preise für das beste Album («Sour») und als bester neuer Künstler hoffen. In der Hauptkategorie Künstler des Jahres sind neben ihr noch die koreanische Pop-Band BTS, der kanadische Rapper Drake (35, «Certified Lover Boy»), sein Landsmann The Weeknd (31, «Blinding Lights») und Pop-Sängerin Taylor Swift (31, «Red») nominiert.