Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 15.11.21 | Überblick

EU-Außenminister beraten über Sanktionen wegen Belarus

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Montag (9.00 Uhr) bei einem Treffen in Brüssel ein neues Sanktionsinstrument gegen Beteiligte an der Schleusung von Migranten nach Belarus beschließen. Es soll unter anderem gegen die staatliche belarussische Fluggesellschaft Belavia eingesetzt werden. Diese soll künftig von Firmen, die Flugzeuge verleasen, keine Maschinen mehr bekommen. Ziel ist, dass Belavia dann nicht mehr so viele Menschen aus armen oder konfliktreichen Ländern zur Weiterschleusung in die EU nach Belarus fliegen kann.

Österreich beginnt mit Lockdown für Ungeimpfte

WIEN: Mit einem Lockdown für Ungeimpfte stemmt sich Österreich von diesem Montag an (00.00 Uhr) gegen die vierte Welle der Corona-Pandemie. Wer nicht geimpft oder genesen ist, darf nur noch aus zwingenden Gründen sein Zuhause verlassen. Dazu gehören Einkäufe für den täglichen Bedarf, Arztbesuche oder auch ein als nötig erachteter Spaziergang. Die Ausgangsbeschränkungen sind zunächst auf zehn Tage befristet. Die Polizei kontrolliert. Bei Verstößen drohen Strafen bis zu 1450 Euro. Betroffen sind nach Schätzungen zwei Millionen Menschen, die keine Impfung haben.

Koalitionsverhandlungen kehren auf Spitzenebene zurück

BERLIN: Die Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer Ampel-Regierung gehen am Montag in die nächste Runde. Die Gespräche von SPD, Grünen und FDP kehren auf die Spitzenebene zurück, nachdem am Mittwoch 22 Arbeitsgruppen aus Fachpolitikern ihre Ergebnisse zu den einzelnen Themenbereichen vorgelegt haben. Verbliebene Streitpunkte sollen nun in Spitzenrunden von der 21-köpfigen Hauptverhandlungsgruppe geklärt werden.

Merz will sich im Sauerland für CDU-Vorsitz nominieren lassen

MESCHEDE: Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz will sich am Montag offiziell als Kandidat für den CDU-Vorsitz nominieren lassen. Der Vorstand seines Kreisverbands Hochsauerland kommt am Abend (19.00 Uhr) zu einer digitalen Sitzung zusammen. Merz werde dort sprechen und seine Bewerbung begründen, sagte der Vorsitzende des Kreisverbands, Matthias Kerkhoff. Die Nominierung durch den Kreisvorstand gilt anschließend als Formsache. Neben Merz haben der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun ihre Kandidatur für die Nachfolge von Armin Laschet angekündigt.

Wiederwahl von Ministerpräsidentin Schwesig im Landtag geplant

SCHWERIN: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) soll am Montag (13.00 Uhr) im Landtag in Schwerin wiedergewählt werden. Ihr rot-rotes Kabinett soll am selben Tag ernannt werden und am Abend bereits zu einer ersten Sitzung zusammenkommen. Am Samstag hatten Sonderparteitage von SPD und Linke dem Koalitionsvertrag fast einstimmig zugestimmt.

Strafmaß im Fall spektakulärer Einbruchserie in London erwartet

LONDON: Sie holten innerhalb weniger Wochen Juwelen, Wertgegenstände und Bargeld im Wert von zig Millionen aus den Anwesen Superreicher in London: Am Montag wird das Strafmaß für drei Mitglieder einer Einbrecherbande erwartet, die in London im Dezember 2019 ihr Unwesen trieb. Unter den Opfern waren auch Prominente wie Tamara Ecclestone (37), Tochter des Formel-1-Gründers Bernie Ecclestone (91).

Brisantes Fern-Duell zwischen Italien und der Schweiz um WM-Ticket

BERLIN: Ein Fern-Duell um das WM-Ticket erhitzt in Italien und der Schweiz die Gemüter. Am letzten Spieltag der WM-Qualifikation geht es in den Spielen der Gruppe C am Montag um die direkte Fahrkarte zum Championat in Katar. Bei Punktgleichheit führen die Italiener mit einer um zwei Treffer besseren Tor-Differenz die Tabelle an und müssen nun in Nordirland unbedingt gewinnen. Die Schweiz hofft vor dem zeitgleichen Duell mit Bulgarien (beide 20.45 Uhr) auf einen Ausrutscher der Azzurri oder auf mehr Treffer der eigenen Stürmer.