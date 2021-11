Das bringt der Montag

Weltklimakonferenz startet in heiße Phase - Klimahilfen im Fokus

GLASGOW: Nach den Massenprotesten in Glasgow für mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz startet die Weltklimakonferenz in ihre zweite und entscheidende Woche. Am Montag reisen zahlreiche Minister und Regierungschefs nach Schottland, um den Verhandlungen der rund 200 vertretenen Staaten Schwung zu geben. Bundesumweltministerin Svenja Schulze kommt erst gegen Ende der Woche dazu, die SPD-Politikerin ist an den Verhandlungen über eine Koalition von SPD, Grünen und FDP im Bund beteiligt.

SPD will Klarheit über künftige Parteispitze schaffen

BERLIN: Die SPD will am Montag Klarheit über ihre künftige Parteispitze schaffen. Die amtierenden Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans möchten dem Vorstand (ab 10.00 Uhr) einen Vorschlag unterbreiten. Der 69-jährige Walter-Borjans hat bereits seinen Rückzug angekündigt, die 60-jährige Esken will dagegen erneut antreten. Erwartet wird, dass es bei einer Doppelspitze bleibt und sich dafür auch Generalsekretär Lars Klingbeil bewirbt.

2G-Regel tritt in Österreich in Kraft

WIEN: Ab Montag sollen in Österreich nur noch Geimpfte oder von Covid-19 Genesene Zutritt zu Lokalen, Hotels, Veranstaltungen und Friseuren bekommen. Diese Einschränkungen für viele Ungeimpfte hat die Wiener Regierung kurzfristig am Freitag beschlossen. Die Maßnahme soll dazu dienen, den steilen Anstieg an Corona-Fällen zu beenden, Intensivstationen zu entlasten und die Impfrate zu steigern.

EKD-Synode hört Bericht über sexuellen Missbrauch in der Kirche

BREMEN: Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) beschäftigt sich am Montag (15.00 Uhr) mit der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch durch Kirchenmitarbeiter. Dazu hören die Kirchenparlamentarier einen Bericht des Beauftragtenrates, dessen Sprecher der Braunschweiger Landesbischof Christoph Meyns ist. In einer anschließenden Diskussion sollen auch Betroffene zu Wort kommen. Einige von ihnen gehörten einem Beirat an, haben sich aber aus Enttäuschung über fehlende Fortschritte daraus zurückgezogen.

SPD und Linke in MV stellen Koalitionsvertrag vor

SCHWERIN: SPD und Linke in Mecklenburg-Vorpommern stellen am Montag (13.30 Uhr) in Schwerin den fertig ausgehandelten Koalitionsvertrag für ihre geplante gemeinsame Landesregierung vor. Drei Wochen lang haben Vertreter beider Parteien die Grundlage für ein Regierungsbündnis für die nächsten fünf Jahre gelegt. Vorgesehen ist unter anderem die Einführung eines zusätzlichen gesetzlichen Feiertags am 8. März, dem Internationalen Frauentag. Verbesserungen planen beide Parteien in Kitas, Horten und Schulen.

Rasanter Anstieg der Corona-Zahlen - Sachsen verschärft Regeln

DRESDEN: Sachsen reagiert mit einer deutlichen Verschärfung der Corona-Regeln auf die rasant gestiegenen Infektionszahlen im Land. Von Montag an haben nur noch Geimpfte oder Genesene Zugang zu vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Dazu zählen die Innengastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen oder Fußballstadien. In Bussen, Bahnen und Taxis sind nun FFP2-Masken Pflicht. Für Schüler reicht aber ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz.

Kreise: UN-Sicherheitsrat will Montag über Krise in Äthiopien beraten

NEW YORK/ADDIS ABEBA: Der UN-Sicherheitsrat will sich am Montag erneut mit dem eskalierenden Konflikt in Äthiopien beschäftigen. Das mächtigste UN-Gremium solle an diesem Montag um 15.00 Uhr (Ortszeit/21.00 Uhr MEZ) zusammenkommen, hieß es aus diplomatischen Kreisen. Der seit einem Jahr andauernde Konflikt der äthiopischen Regierung mit Rebellen der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) hatte sich in der vergangenen Tagen deutlich verschärft.

Geimpfte Ausländer dürfen wieder in die USA einreisen

WASHINGTON/FRANKFURT: Von diesem Montag (8. November) an dürfen Ausländer nach einer vollständigen Impfung gegen das Coronavirus mit international anerkannten Präparaten wieder in die USA einreisen. Damit ist auch für vollständig geimpfte ausländische Reisende aus Deutschland und anderen Schengen-Staaten die direkte Einreise wieder möglich. Bislang war dafür eine Sondergenehmigung der US-Regierung nötig. Im März 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, hatte der damalige US-Präsident Donald Trump ein Einreisestopp für Ausländer aus weiten Teilen Europas angeordnet.

Plädoyers in Prozess um Tod einer fünfjährigen Jesidin erwartet

FRANKFURT/MAIN: Der Frankfurter Prozess um den Tod eines kleinen Mädchens aus der Volksgruppe der Jesiden geht in seine Schlussphase. An diesem Montag (10.00 Uhr) sollen die Plädoyers in dem Verfahren gegen den Iraker Taha Al-J. beginnen. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Menschenhandel und Mord vor, er muss sich seit April vergangenen Jahres vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt verantworten.

Vierjähriger tot - Mordprozess gegen Mutter beginnt

BONN: Nach dem gewaltsamen Tod ihres vierjährigen Sohnes beginnt am Montag (9.00 Uhr) vor dem Bonner Landgericht der Prozess gegen die Mutter. Die 42-Jährige aus Euskirchen ist wegen heimtückischen Mordes angeklagt. Demnach soll sie ihrem Sohn in der Nacht vom 5. auf den 6. Juni 2021 zunächst Medikamente gegeben haben, um ihn zu töten. Als das schlafende Kind Stunden später immer noch atmete, soll sie ihm mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen und es dann erwürgt haben. Dann habe sie versucht, sich das Leben zu nehmen.

Musical «Die Eiskönigin» feiert Deutschland-Premiere in Hamburg

HAMBURG: Vorhang auf für die «Eiskönigin»: Der Kino-Welterfolg feiert am Montag (19.00 Uhr) Musical-Premiere im Hamburger Hafen. Für das Disney-Musical wurde die Geschichte um die ungleichen königlichen Schwestern Anna und Elsa sowie ihren Gefährten Kristoff, Schneemann Olaf und Rentier Sven um zahlreiche neue Songs ergänzt.

Treffpunkt Wolfsburg: Flick will perfekten Jahresabschluss 2021

WOLFSBURG: Nach der bereits geglückten WM-Qualifikation versammelt Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader für die letzten beiden Länderspiele des Jahres am Montag in Wolfsburg. Bis um 19.30 Uhr müssen Kapitän Manuel Neuer und die weiteren von Flick nominierten Fußball-Nationalspieler im Ritz Carlton Hotel in der Wolfsburger Autostadt eintreffen. Die Mannschaft trifft am Donnerstag in der Volkswagen Arena auf Liechtenstein. Drei Tage später beendet die DFB-Auswahl mit einem Gastspiel in Armenien die Ausscheidungsrunde für das WM-Turnier 2022 in Katar.