Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 01.11.21 | Überblick

Dutzende Staats- und Regierungschefs reden beim Weltklimagipfel

GLASGOW: Der UN-Klimagipfel im schottischen Glasgow wird am Montag mit Ansprachen Dutzender Staats- und Regierungschefs fortgesetzt. Mittags (ab 13.00 Uhr MEZ) sprechen unter anderem der britische Premierminister Boris Johnson, UN-Generalsekretär Antonio Guterres sowie der britische Thronfolger Prinz Charles. Auch die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt nachmittags (ab ca. 15.00 Uhr MEZ) ein kurzes Statement im Namen Deutschlands ab.

Ärztetag debattiert über Gesundheitspolitik und Klimawandel

BERLIN: Gesundheitliche Auswirkungen des Klimawandels und Forderungen an die künftige Bundesregierung sind Themen des 125. Deutschen Ärztetages, der am Montag (9.00) in Berlin beginnt. Die Bundesärztekammer warnt vor einer weiteren Kommerzialisierung und fordert unter anderem Änderungen bei der Krankenhausfinanzierung über Pauschalen für Behandlungsfälle.

In Österreich tritt die 3-G-Regel am Arbeitsplatz in Kraft

WIEN: Im Kampf gegen die vierte Corona-Welle müssen in Österreich bis auf weiteres fast alle Arbeitnehmer nachweisen, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Die entsprechende Regelung tritt am Montag in Kraft. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, sich entsprechende Dokumente vorlegen zu lassen.

Prozess nach Unfall mit vier Toten geht weiter

BERLIN: Der Prozess um einen tödlichen SUV-Unfall, bei dem vier Fußgänger starben, wird am Montag (9.30 Uhr) am Berliner Landgericht fortgesetzt. Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung und fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs.

Tennis-Damen starten gegen Tschechien in Billie Jean King Cup

PRAG: Das deutsche Team um die frühere Weltranglisten-Erste Angelique Kerber startet am Montag in den Kampf um den wichtigsten Mannschaftstitel im Damentennis. Beim Billie Jean King Cup in Prag steht ab 17.00 Uhr das erste Gruppenspiel gegen Gastgeber Tschechien an.