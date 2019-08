Von: Redaktion DER FARANG | 26.08.19

G7-Gipfel endet mit Treffen zwischen Merkel und Trump

BIARRITZ (dpa) - Der Gipfel der sieben großen Industrieländer (G7) in Biarritz geht am Montag zu Ende.



Am dritten Tag der Beratungen in dem französischen Seebad kommt Kanzlerin Angela Merkel auch mit US-Präsident Donald Trump zusammen. Außer bilateralen Gesprächen stehen am letzten Tag die Themen Klima und Artenvielfalt auf der Tagesordnung der sieben Staats- und Regierungschefs. Es gibt auch Treffen mit ihren Kollegen aus Südafrika, Indien, Australien und Chile, die zusätzlich eingeladen worden waren. Zum Abschluss wollen Gastgeber Emmanuel Macron und Trump nach Angaben des Weißen Hauses gemeinsam vor die Medien (15.30 Uhr) treten.

Kurz vor den Landtagswahlen: Unionsspitzen und Grüne tagen in Dresden

DRESDEN (dpa) - Die Parteispitzen von CDU und CSU setzen am Montag (9.00 Uhr) ihre zweitägige Klausur in Dresden fort.



Parallel dazu trifft sich auch der Bundesvorstand der Grünen zu einer Klausurtagung in der sächsischen Landeshauptstadt. In Sachsen und Brandenburg finden am kommenden Sonntag Landtagswahlen statt. In beiden Ländern wird mit starken Zugewinnen der AfD gerechnet.

SPD stellt Konzept zur Vermögensteuer vor

BERLIN (dpa) - Die SPD will am Montag ihr Konzept für die Wiedereinführung einer Vermögensteuer präsentieren.



Das Parteipräsidium berät am Vormittag in Berlin über den Vorschlag des kommissarischen Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel. Danach soll die Steuer bei einem Prozent des Vermögens liegen und dem Staat bis zu zehn Milliarden Euro pro Jahr einbringen.

Von der Leyen beginnt mit Auswahl der neuen EU-Kommissare

BRÜSSEL (dpa) - Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beginnt am Montag offiziell mit der Auswahl ihrer Kommissare für die kommenden fünf Jahre.



Die bereits gewählte Kommissionschefin aus Deutschland führt in den nächsten Tagen Bewerbungsgespräche mit Kandidaten aus den 26 bleibenden EU-Staaten. Großbritannien verzichtet auf eine Nominierung, da es die EU am 31. Oktober verlassen will. Die neue Kommission soll planmäßig am 1. November starten.

Experten loten Potenzial von Wasserstoff-Produktion aus Windkraft aus

CUXHAVEN (dpa) - Norddeutschland will stärker bei der Wasserstofftechnologie mitmischen. Sie ist für die Energiewende und die angestrebte klimaneutrale Industrieproduktion wichtig.



Der aus Ökostrom wie Windenergie gewonnene sogenannte grüne Wasserstoff hat aus Sicht von Experten großes Potenzial. Vertreter von Politik und Wirtschaft diskutieren am Montag (10.30 Uhr) in Cuxhaven, wie mit Strom von Windparks in der Nordsee in großem Stil «grüner Wasserstoff» hergestellt werden kann.

Kerber bei US Open in New York gegen Mladenovic gefordert

NEW YORK (dpa) - Angelique Kerber ist bei den US Open gleich am ersten Tag gefordert.



Die 31-Jährige trifft am Montag im zweiten Spiel nach 17.00 Uhr (MESZ) auf die Französin Kristina Mladenovic. Die auf Platz 14 der Weltrangliste abgerutschte Kielerin will beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison den Weg aus der Krise finden.

Spitze des Chemnitzer FC berät über Fan-Eklat

CHEMNITZ (dpa) - Die Führung des Chemnitzer FC beschäftigt sich am Montag mit dem erneuten Fan-Eklat beim Fußball-Drittligisten.



Anhänger der Sachsen hatten während des Ligaspiels beim FC Bayern München II Spieler und Funktionäre rassistisch und antisemitisch beleidigt. Der Deutsche Fußball-Bund leitete Untersuchungen wegen des Vorfalls ein. Die Clubspitze des CFC will über mögliche Konsequenzen aus den Geschehnissen beraten.