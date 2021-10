Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 11.10.21 | Überblick

Ampel-Parteien setzen ihre Sondierungen fort

BERLIN: SPD, Grüne und FDP sprechen am Montag (09.00 Uhr) weiter über die Bildung einer Ampel-Koalition. Vertreter der drei Parteien kommen zu vertieften Sondierungsgesprächen in Berlin zusammen. Weitere Treffen sind für Dienstag und Freitag angekündigt. Am Mittwoch und Donnerstag wollen die Generalsekretäre der Parteien in kleiner Runde weiterarbeiten, während SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zum Treffen der G20-Finanzminister nach Washington reist.

Laschet berät mit CDU-Spitze über Fahrplan zur Erneuerung

BERLIN: CDU-Chef Armin Laschet will der Parteispitze an diesem Montag seine Pläne zur personellen und inhaltlichen Erneuerung nach dem historischen Desaster bei der Bundestagswahl präsentieren. Zunächst kommt in Berlin um 09.00 Uhr die engste Führung um Laschet zusammen, das Präsidium. Von 11.00 Uhr an trifft sich der größere Bundesvorstand.

Polen und Ungarn kämpfen vor EuGH gegen Rechtsstaatsklausel

LUXEMBURG: Vor dem Europäischen Gerichtshof beginnt an diesem Montag (14.30 Uhr) die mündliche Verhandlung zu den von Polen und Ungarn eingereichten Klagen gegen den neuen EU-Rechtsstaatsmechanismus. Die beteiligten Parteien können dabei den zuständigen Richtern ihre Position erläutern. In dem beschleunigten Verfahren dürfte das Gericht dann bereits in wenigen Monaten das mit Spannung erwartete Urteil sprechen.

Weltkongress für Mobilität und Logistik startet in Hamburg

HAMBURG: Hamburg will sich von Montag an für eine Woche als weltweites Schaufenster für intelligente Verkehrssysteme präsentieren. Zum ITS-Weltkongress treffen sich Experten für Verkehr, Logistik und Digitalisierung in der Hansestadt, um darüber zu diskutieren, wie gewerblicher und privater Verkehr unter den Vorzeichen von Klimakrise und steigenden Mobilitätswünschen aussehen könnten.

Fußball-Nationalteam sinnt auf Revanche gegen Nordmazedonien

SKOPJE: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft strebt am Montag (20.45 Uhr) in Skopje den vielleicht schon letzten Schritt zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar an. Als Spitzenreiter der Gruppe J liegt das Team von Bundestrainer Hansi Flick jeweils sechs Punkte vor Gegner Nordmazedonien und Armenien. Bei einem weiteren Erfolg könnte der erste Platz schon vor den abschließenden zwei Partien im November auch rechnerisch perfekt sein.

Sonder-Umweltministerkonferenz berät zum Hochwasserschutz

BERLIN: Am Montag treffen sich die Umweltminister der Länder online zu einer Sonderkonferenz, um sich über den Hochwasserschutz auszutauschen. Neben Schutzmaßnahmen soll nach den verheerenden Hochwassern in diesem Jahr auch die Bewältigung von Hochwasserfolgen Thema sein. Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) ist aktuell Vorsitzender der Umweltministerkonferenz.

Globales Finanztreffen: Jahrestagung von IWF und Weltbank

WASHINGTON: Finanzminister, Zentralbanker, Vertreter der Finanzwirtschaft und der Entwicklungszusammenarbeit treffen sich zur Jahrestagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF). Die am Montag beginnende Tagung findet in einem hybriden Format statt. An einigen Beratungen wollten auch der deutsche Finanzminister Olaf Scholz, Bundesbankchef Jens Weidmann und die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, teilnehmen.

Weltnaturschutzkonferenz beginnt in China - Appelle für Artenschutz

KUNMING: Die Weltnaturschutzkonferenz berät von diesem Montag an über Maßnahmen, um den gefährlichen Verlust der Artenvielfalt zu stoppen. Das Treffen der knapp 200 Vertragsstaaten der UN-Konvention für die biologische Vielfalt (CBD) wird unter der Präsidentschaft Chinas weitgehend online und mit einigen Teilnehmern in der südwestchinesischen Stadt Kunming abgehalten. Sie wollen über Ziele für ein neues Rahmenabkommen diskutieren - vergleichbar mit dem Pariser Klimaabkommen, auch wenn es weniger bindend sein wird.

Welt-Mädchentag: Wahrzeichen in Deutschland erstrahlen in Pink

HAMBURG: Ob die Seebrücke in Sellin, das Schokoladenmuseum in Köln oder die Sankt-Petri-Kirche in Hamburg: Zum Welt-Mädchentag erstrahlen an diesem Montagabend in zahlreichen deutschen Städten bekannte Gebäude und Wahrzeichen in Pink. Mit der Aktion möchte die Kinderrechtsorganisation Plan International weltweit auf die fehlende Gleichberechtigung aufmerksam machen.