Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 04.10.21 | Überblick

Britisches Militär beginnt Einsatz in Kraftstoffkrise

LONDON: In Großbritannien kommt bei der Bewältigung der seit Tagen anhaltenden Kraftstoffkrise von diesem Montag an das Militär zum Einsatz. Etwa 200 Militärangehörige - darunter 100 Lastwagenfahrer - sollen helfen, die Nachschubschwierigkeiten an Tankstellen in den Griff zu bekommen.

Nobelpreis-Bekanntgaben werden mit Preis in Medizin eingeläutet

STOCKHOLM: Mit der Bekanntgabe der Preisträger in der Kategorie Medizin beginnen in Skandinavien die Tage der Nobelpreis-Verkündungen. Frühestens um 11.30 Uhr wird die Nobelversammlung des Stockholmer Karolinska-Instituts am Montag offenbaren, wen sie diesmal für den Nobelpreis in Physiologie oder Medizin auserkoren hat. 2020 waren Harvey J. Alter (USA), Michael Houghton (Großbritannien) und Charles M. Rice (USA) für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus ausgezeichnet worden. Wie im Vorjahr ist die renommierte Auszeichnung mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 980.000 Euro) pro Kategorie dotiert.

Sondierungen zur Regierungsbildung in Berlin gehen weiter

BERLIN: Gut eine Woche nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gehen an diesem Montag die Sondierungen zur Regierungsbildung weiter. Die Spitzen des Wahlsiegers SPD treffen sich am Vormittag (09.00 Uhr) zunächst mit der CDU und am Nachmittag (16.00 Uhr) mit der FDP. Außerdem ist ein Gespräch der Grünen und der Linken geplant (11.00 Uhr). Mit den Sondierungen wollen die Beteiligten ausloten, welche Schnittmengen es für eine mögliche Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gibt.

Eurogruppe tagt zu steigenden Energiepreisen

BRÜSSEL: Die Finanz- und Wirtschaftsminister der 19 Euro-Länder beraten an diesem Montag (15.00 Uhr) über die deutlich gestiegenen Verbraucherpreise - vor allem für Energie. Das Thema steht als erster Punkt auf der Tagesordnung bei einem Treffen in Luxemburg. Die Inflation im Euro-Raum war - getrieben von hohen Gas- und Energiepreisen - im September auf 3,4 Prozent geklettert. Verbraucher bekommen das teils durch höhere Strom- und Heizkosten bereits zu spüren. Mitgliedstaaten wie Spanien haben daher ein gemeinsames Vorgehen auf EU-Ebene gefordert.

US-Handelsbeauftragte äußert sich zum Kurs im Handelsstreit mit China

WASHINGTON: Nach einer monatelangen Prüfung will sich die US-Regierung zu ihrem künftigen Ansatz im Handelsstreit mit China äußern. Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai wird dazu an diesem Montag (16.00 Uhr MEZ) eine Rede bei einem Think Tank in Washington halten, wie ihr Büro vorab ankündigte. Tai hatte vor wenigen Tagen in einem Interview gesagt, die Regierung wolle auf den bestehenden Strafzöllen «aufbauen».

Segelschulschiff «Gorch Fock» kehrt nach Kiel zurück

KIEL: Nach rund sechs Jahren wird das runderneuerte Segelschulschiff «Gorch Fock» am Montag (15.00 Uhr) in seinem Heimathafen Kiel zurückerwartet. Die letzten Seemeilen von Eckernförde nach Kiel wollen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach, die Besatzung begleiten.

Airline-Verband IATA trifft sich zur Jahrestagung

BOSTON: Nach den drastischen Geschäftseinbrüchen in der Corona-Pandemie trifft sich der Airline-Verband IATA am Montag (ab 14.00 Uhr) zu seiner Jahrestagung. Im Mittelpunkt steht die Geschäftsprognose für die nächste Zeit. Ein wichtiges Thema soll auch der Umgang mit dem Klimawandel werden. Bei dem Treffen sprechen unter anderen Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Airbus-Chef Guillaume Faury.

Anlage zur Produktion von CO2-neutralem Flugtreibstoff startet

WERLTE: Im emsländischen Werlte geht am Montag (10.00 Uhr) eine Anlage zur klimaneutralen Produktion des Flugzeugtreibstoffs Kerosin in Betrieb. Nach Angaben des Betreibers, der Atmosfair gGmbH, handelt es sich um die weltweit erste Anlage dieser Art. Zum ersten Mal sei es möglich, im industriellen Maßstab synthetisches Kerosin herzustellen. Die Produktionskapazität soll nach dem Erreichen des Regelbetriebs im kommenden Jahr bei einer Tonne oder acht Fässern Rohkerosin pro Tag liegen. Erster Kunde ist die Lufthansa, beliefert wird der Flughafen Hamburg.

Versunkenes Fahrgastschiff in Ruhr - Bergung der «Moornixe» beginnt

MÜLHEIM AN DER RUHR: Das bei der Flutkatastrophe im Juli versunkene Ausflugsboot «Moornixe» soll ab diesem Montag aus der Ruhr bei Mülheim geborgen werden. Der Besitzer des Fahrgastschiffes und die Feuerwehr rechnen damit, dass die Aktion mehrere Tage dauern wird: Zunächst heben Mitarbeiter eines Bergungsunternehmens das rund 18 Meter lange Boot hoch und stabilisieren es, wie der Eigentümer erklärte. Es liege noch etwas unter der Wasseroberfläche in der Nähe eines Ufers.

Fußball-Nationalteam trifft sich in Hamburg: Flick mit klarem Ziel

HAMBURG: Bundestrainer Hansi Flick versammelt am Montagabend die Fußball-Nationalmannschaft in Hamburg. Dort steht am kommenden Freitag das erste von zwei WM-Qualifikationsspielen gegen Rumänien auf dem Programm. Drei Tage später ist Nordmazedonien in Skopje der Gegner. Mit zwei Siegen kann Tabellenführer Deutschland im Idealfall schon vor den letzten zwei Spieltagen im November als Gruppensieger das Ticket für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar lösen. «Wir wollen uns so schnell wie möglich qualifizieren», kündigte Flick an.