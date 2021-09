Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 27.09.21 | Überblick

Parteien beraten Ergebnis der Bundestagswahl

Plädoyers im Untreue-Prozess gegen VW-Personalmanager erwartet

BRAUNSCHWEIG: Der Untreue-Prozess gegen drei frühere und einen amtierenden Personalmanager von Volkswagen geht in der neuen Woche in die Schlussphase. Am Montag (ab 9.30 Uhr) werden die Plädoyers erwartet. Das Braunschweiger Landgericht will die zunächst bis Ende Oktober angesetzte Hauptverhandlung abkürzen, weitere Zeugenaussagen hielt es nach jüngstem Planungsstand nicht mehr für nötig. Nun sollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung bereits früher als gedacht ihre Abschlussvorträge halten. Die Kammer um den Vorsitzenden Richter Bohle Behrendt könnte dann am Dienstagmorgen ein Urteil verkünden.

Europarat verleiht Vaclav-Havel-Menschenrechtspreis

STRAßBURG: Die Parlamentarische Versammlung des Europarats vergibt am Montag (12.30 Uhr) zum neunten Mal ihren Menschenrechtspreis. Nominiert sind die belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikowa, die Organisation Reporter ohne Grenzen und eine weitere Person, deren Namen aus Sicherheitsgründen noch geheimgehalten wird. Der Preis ist mit 60.000 Euro dotiert und nach dem verstorbenen Bürgerrechtler und früheren Präsidenten der Tschechischen Republik benannt.

Junge in Sack erstickt - Aussage von angeklagter Mutter erwartet

HANAU: Am zweiten Tag des Prozesses um den gewaltsamen Tod eines Vierjährigen wird an diesem Montag (9.30 Uhr) mit der Aussage der angeklagten Mutter vor dem Landgericht Hanau gerechnet. Die Staatsanwaltschaft wirft der 60-Jährigen vor, ihren Sohn am 17. August 1988 aus niedrigen Beweggründen ermordet zu haben. Die Deutsche soll den Jungen in einen Sack gesteckt, diesen oben zugeschnürt und in die Obhut einer mutmaßlichen Sekten-Anführerin gegeben haben. Das Kind soll ohnmächtig geworden und an seinem Erbrochenen erstickt sein.