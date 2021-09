Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 06.09.21 | Überblick

Vermittlungsausschuss berät über Ganztagsanspruch in der Grundschule

BERLIN: Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat berät an diesem Montag (19.00 Uhr) über den geplanten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Die Bundesländer hatten das Vorhaben der großen Koalition im Bundesrat gestoppt und in den Vermittlungsausschuss verwiesen. Hintergrund ist ein Streit über die Finanzierung das milliardenschweren Projekts. Nach den Plänen der großen Koalition soll jedes Kind, das ab Sommer 2026 eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommen.

Gesundheitsminister beraten über Quarantäne an Schulen

BERLIN: Die Gesundheitsminister der Länder wollen an diesem Montag über Quarantäne bei Schülern sprechen. Dabei soll es um «möglichst einheitliche Regeln» gehen, wie der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Klaus Holetschek (CSU) aus Bayern, sagte.

Scholz spricht mit Macron über internationale Klima-Zusammenarbeit

PARIS: Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl wird SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz an diesem Montag vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Élyséepalast empfangen. Bei dem informellen Treffen des Finanzministers mit Macron in Paris geht es unter anderem um den von Scholz im Frühjahr vorgeschlagenen internationalen Klimaclub, der Standortnachteile klimaschutzwilliger Länder vermeiden soll, hieß es im Finanzressort. Scholz will auch Finanzminister Bruno Le Maire sowie den Generalsekretär der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Mathias Cormann, treffen.

Parteien lassen sich den Gillamoos nicht entgehen

ABENSBERG: Kurz vor der Bundestagswahl lassen sich mehrere Parteien den traditionsreichen Gillamoos nicht entgehen - auch wenn der Jahrmarkt samt Volksfest und Bierzeltbetrieb 2021 wegen der Corona-Pandemie erneut nicht stattfinden darf. CSU, Freie Wähler, FDP, AfD und die Grünen treten dennoch zu dem Spektakel in Abensberg an; nur eben nicht auf dem Festplatz, sondern in Wirtshäusern. Die Politiker lassen ihre Wahlkampfreden ins Internet übertragen.

Urteil gegen Oppositionelle Kolesnikowa in Belarus erwartet

MINSK: In dem international kritisierten Prozess gegen die Oppositionelle Maria Kolesnikowa in Belarus wird am Montag (11.00 Uhr) das Urteil erwartet. Die 39-Jährige wurde vor gut einem Jahr im Zuge der Proteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko festgenommen. Ihr drohen bis zu zwölf Jahre Haft, wie auch dem ebenfalls angeklagten Anwalt Maxim Snak.

Zu Wochenbeginn weitere GDL-Streiks bei der Bahn

BERLIN: Bahn-Reisende und Pendler müssen sich auch zum Start in die neue Woche auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL will ihre am vergangenen Mittwoch begonnenen bundesweiten Streiks trotz wachsender Kritik auch am Montag unvermindert fortsetzen. Die mittlerweile dritte Streikrunde im laufenden Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn soll noch bis Dienstagmorgen (2.00 Uhr) andauern.

Automesse IAA Mobility beginnt in München

MÜNCHEN: Die Internationale Automobilausstellung IAA startet am Montag am neuen Standort München mit neuem Konzept als Verkehrsmesse IAA Mobility. Nicht nur auf dem Messegelände, sondern auch in der Stadt will die Branche über Wege zur Klimaneutralität und die Vernetzung verschiedener Verkehrsträger sprechen.

Prozess um Morde von Starnberg geht weiter

STARNBERG/MÜNCHEN: Vor dem Landgericht München II geht am Montag (9.15 Uhr) der Prozess um den Mord an einer Familie in Starnberg weiter. Als Zeuge geladen ist ein Freund des getöteten Sohnes, bei dem Ermittler zwar Munition aus der Tatwaffe fanden, den die Staatsanwaltschaft aber nicht für verdächtig hält - anders als die Verteidigung eines der Angeklagten. Sie will herausfinden, ob der junge Mann möglicherweise doch in das Verbrechen verstrickt ist.

Berliner Modewoche beginnt

BERLIN: In Berlin startet am Montag (21.00 Uhr) die Modewoche. Im Kraftwerk steht die Mercedes-Benz Fashion Week an, sie zeigt bis zum 8. September Kollektionen bei klassischen Schauen und in digitalen Präsentationen. Nach dem Auftakt mit der österreichischen Nachwuchsdesignerin Florentina Leitner wird beispielsweise Mode von Isabel Vollrath, Kilian Kerner, Rebekka Ruétz und Marc Cain zu sehen sein.