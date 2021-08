Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 30.08.21 | Überblick

Greenpeace feiert mit Merkel 50-jähriges Bestehen

STRALSUND: Zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) feiert die Umweltorganisation Greenpeace am Montag (19.00 Uhr) in Stralsund ihr 50-jähriges Bestehen. Im Ozeaneum des Deutschen Meeresmuseums ist unter anderem eine Festrede von Merkel geplant. Zudem sollen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sowie der neue wissenschaftliche Direktor des Ozeaneums, Burkard Baschek, an der Feier teilnehmen.

Estnisches Parlament wählt neuen Staatspräsidenten

TALLINN: In Estland kommt das Parlament am Montag (12.00 Uhr MESZ) zur Wahl eines neuen Staatspräsidenten zusammen. Einziger Kandidat bei der Abstimmung über das höchste Staatsamt des baltischen EU- und Nato-Landes ist Alar Karis. Ob der Direktor des Estnischen Nationalmuseums die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit der 101 Abgeordneten der Volksvertretung Riigikogu erhält, gilt als unsicher.

Zahlen zu Inflation im August erwartet

WIESBADEN: Erste vorläufige Zahlen zur Entwicklung der deutschen Verbraucherpreise im August legt das Statistische Bundesamt an diesem Montag (14.00 Uhr) vor. Die Inflation in der größten EU-Volkswirtschaft hatte im Vormonat 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat betragen und damit einen Höchststand seit fast 30 Jahren erreicht.

Sommer-Bilanz fällt voraussichtlich deutlich zu nass aus

OFFENBACH: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) zieht an diesem Montag seine vorläufige Bilanz des Sommers 2021. Bisher zeichnet sich ab, dass es von Anfang Juni bis Ende August deutlich zu viel geregnet hat. Bei der Temperatur und der Sonnenscheindauer liegt der Sommer wohl dagegen ungefähr im Normbereich.

In Paris gilt am Montag größtenteils Tempo 30 auf den Straßen

PARIS: Auf den meisten Straßen in Paris gilt von diesem Montag an Tempo 30. Ausgenommen sind nur wichtige Verkehrsachsen und die Stadtautobahn Périphérique. 59 Prozent der Pariser hätten einer Geschwindigkeitsbegrenzung bei einer Umfrage zugestimmt, begründete die Stadtverwaltung den Schritt. Auf 60 Prozent der Straßen gelte ohnehin schon Tempo 30, hieß es außerdem.

Kerber und vier weitere deutsche Tennisprofis starten in US Open

NEW YORK: Die frühere Turniersiegerin Angelique Kerber und vier weitere deutsche Tennisprofis bestreiten am Eröffnungstag der US Open ihre Erstrunden-Partien. Kerber trifft im zweiten Spiel des Tages (nicht vor 19.00 Uhr MESZ/Eurosport) auf die Ukrainerin Dajana Jastremska. Andrea Petkovic bekommt es am Montag mit Irina Camelia-Begu aus Rumänien zu tun.