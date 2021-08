Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 23.08.21 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

Nordrhein-Westfalen feiert 75. Geburtstag - Merkel bei Festakt

DÜSSELDORF: Mit einem Festakt feiert Nordrhein-Westfalen am Montag (ab 17.15 Uhr) seinen 75. Geburtstag. Zum Jubiläum der Gründung des bevölkerungsreichsten Bundeslandes wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Düsseldorf erwartet. Merkel hält bei der abendlichen Feier auf dem Gelände der Galopprennbahn eine Ansprache. Auch Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird sprechen. Coronabedingt findet die Feier unter freiem Himmel statt. Nordrhein-Westfalen wurde 1946 von der britischen Besatzungsbehörde gegründet, die damals im Stahlhof residierte, heute Sitz des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts.

Prozess gegen Österreichs Ex-Vizekanzler Strache geht in die Endphase

WIEN: Der Korruptionsprozess gegen Österreichs ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache steuert auf das Urteil zu. Am Montag sollen im Wiener Landgericht weitere Zeugen aussagen. Voraussichtlich am Freitag wird die Richterin ihre Entscheidung verkünden. Der Ex-Chef der rechten FPÖ ist wegen Bestechlichkeit angeklagt, ein befreundeter Betreiber einer Wiener Schönheitsklinik wegen Bestechung.

Totes Baby in Regensburg: Mordprozess gegen Mutter

REGENSBURG: Für den gewaltsamen Tod ihrer neugeborenen Tochter muss sich eine 25 Jahre alte Frau vor dem Landgericht Regensburg einem Prozess stellen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Mord vor. Es sind fünf Verhandlungstage geplant, Auftakt ist am Montag (9.00 Uhr). Die Leiche war am ersten Weihnachtsfeiertag 2020 in einem Müllcontainer in Regensburg entdeckt worden. Eine Obduktion des Leichnams ergab, dass das Baby bei der Geburt lebensfähig war und nicht eines natürlichen Todes starb.

Getötete Familie in Starnberg: Prozess gegen Freunde startet

STARNBERG: Gut eineinhalb Jahre nach dem Aufsehen erregenden Dreifachmord im oberbayerischen Starnberg beginnt an diesem Montag (9.15 Uhr) der Prozess gegen zwei Freunde des jüngsten Opfers. Die 19 und 21 Jahre alten Männer müssen sich wegen Mordes, besonders schweren Raubes und Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verantworten. Sie sind nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft München II für den Tod ihres 21-jährigen Freundes und dessen Eltern verantwortlich. Die Tat sollen sie geschickt kaschiert haben - die Ermittler hielten zunächst den Sohn für den Täter.

Verband gibt deutschen Fahnenträger für Paralympics bekannt

TOKIO: Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) gibt am Montag (10.00 Uhr MESZ) die Fahnenträger für die Paralympics in Tokio bekannt. Wie bei Olympia werden eine Sportlerin und ein Sportler für die Eröffnungsfeier am Dienstag (13.00 Uhr MESZ/20.00 Uhr Ortszeit/ARD) nominiert werden.