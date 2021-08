Das bringt der Montag

Briefwahl startet - Ausgabe der Wahlunterlagen kann beginnen

BERLIN: Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl kann am Montag die Briefwahl in Deutschland beginnen. Dies ist nach Fertigstellung der Wählerverzeichnisse möglich. Stichtag dafür war der Sonntag (15. August). Theoretisch kann die Ausgabe der Briefwahlunterlagen damit am 16. August starten. Einen bundesweit einheitlichen Stichtag für den Versand oder die Ausgabe der Unterlagen gibt es allerdings nicht.

Bundespräsident Steinmeier besucht Bayreuther Festspiele

BAYREUTH: Hoher Besuch wird am Montag (16.00 Uhr) bei der «Tannhäuser»-Aufführung der Bayreuther Festspiele erwartet: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich für die Oper von Richard Wagner angekündigt. Die Zusage sei für die Festspiele und für die Stadt ein besonderes Zeichen der Wertschätzung, freute sich Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) über den prominenten Gast. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gehört ein Besuch gemeinsam mit ihrem Mann Joachim Sauer mittlerweile zur Tradition. Einen amtierenden Bundespräsidenten hatte man zuletzt 2013 mit Joachim Gauck zu Gast, wie die Stadt mitteilte.

Lockerungen für Geimpfte und Genesene in Baden-Württemberg

STUTTGART: Eine neue Corona-Verordnung mit weitreichenden Lockerungen für geimpfte und vom Virus genesene Menschen tritt am Montagmorgen in Baden-Württemberg in Kraft. Wer zu einer dieser beiden Gruppen gehört, genießt unabhängig von lokalen oder regionalen Corona-Inzidenzen von Wochenbeginn an in vielen Bereichen wieder größere Freiheiten. Hingegen müssen Ungeimpfte und Nicht-Genesene wesentlich häufiger als bisher negative Antigen-Schnelltests vorweisen, die jeweils nicht älter als 24 Stunden sein dürfen.

Erste Ausgabe von «RTL Direkt» - Nachrichtenjournal mit Jan Hofer

BERLIN: Mit der neuen Nachrichtensendung «RTL Direkt» tritt der Privatsender RTL ab Montag (22.15 Uhr) in direkte Konkurrenz zu den öffentlich-rechtlichen «Tagesthemen». In der ersten Ausgabe wird Anchorman Jan Hofer die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zu Gast haben. Das Thema: Was kostet grüne Politik? Das neue Format läuft montags bis donnerstags um 22.15 Uhr, also im Wettbewerb zu den «Tagesthemen» im Ersten. Hofer war bis zum vergangenen Dezember Chefsprecher der «Tagesschau». Bei «RTL Direkt» wechselt er sich mit Pinar Atalay ab, die von 2014 bis zu diesem Jahr «Tagesthemen»-Moderatorin war. Sie wechselte diesen Monat zu RTL.

Merkel bei Kinopremiere von Politikerinnen-Doku erwartet

BERLIN: Zur Premiere des Dokumentarfilms «Die Unbeugsamen» wird Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag (20.00) in Berlin im Delphi-Filmpalast - einem Kino nahe dem Bahnhof Zoo - erwartet. Dort soll die CDU-Politikerin und Regierungschefin auch ein Grußwort sprechen. Der Film von Regisseur Torsten Körner zeigt, wie Frauen in der Bonner Republik um ihre politische Teilhabe kämpfen mussten. Offizieller Kinostart ist am 26. August.

Mann wegen hundertfachen sexuellen Kindesmissbrauchs vor Gericht

ULM: Wegen hundertfachen sexuellen Kindesmissbrauchs muss sich ab Montag (8.30 Uhr) ein Mann vor dem Landgericht Ulm verantworten. Die Staatsanwaltschaft wird dem 45 Jahre alten Mann vor, über Jahre hinweg seine Halbschwester und vier Freundinnen des Mädchens sexuell missbraucht zu haben, wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte. Den Angaben zufolge muss sich der Mann für mehr als 400 Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten - darunter 20 schwere Fälle.

DFB-Sportgericht verhandelt Preußen-Einspruch gegen Pokal-Niederlage

FRANKFURT/MAIN: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt an diesem Montag (13.00 Uhr) den Einspruch des Regionalligisten SC Preußen Münster gegen die Wertung des DFB-Pokalspiels gegen den VfL Wolfsburg. Der VfL-Coach Mark van Bommel hatte in der Erstrundenpartie am 8. August insgesamt sechs Spieler eingewechselt. Das ist bei DFB-Pokalspielen mit Verlängerung nicht erlaubt. Der Bundesligist und Champions-League-Teilnehmer aus Wolfsburg hatte mit 3:1 nach Verlängerung gewonnen. Den Niedersachsen droht nun die nachträgliche Aberkennung des Sieges.