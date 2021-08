Das bringt der Montag

Grüne starten in Hildesheim in Wahlkampftour

HILDESHEIM: Im niedersächsischen Hildesheim wollen die Grünen an diesem Montag (16.30 Uhr) die heiße Phase des Wahlkampfs eröffnen. Mit einer Freiluft-Veranstaltung auf dem Hildesheimer Marktplatz starten Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Co-Parteichef Robert Habeck in eine deutschlandweite Wahlkampftour, die zwei Tage vor der Bundestagswahl am 26. September am 24. September in Düsseldorf enden soll.

Weltklimarat legt Bericht über neueste Forschung zum Klimawandel vor

GENF: An diesem Montag (10.00 Uhr) legt der Weltklimarat (IPCC) seinen mit Spannung erwarteten neuen Bericht über den Wissensstand zur Klimaerwärmung vor. Er will damit letzte Zweifel an der Verantwortung des Menschen für den Klimawandel ausräumen. 234 Expertinnen und Experten aus 66 Ländern haben daran mitgearbeitet.

Demokratiebewegung in Belarus erinnert an Proteste gegen Lukaschenko

MINSK: Ein Jahr nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Belarus erinnert die Demokratiebewegung des Landes an diesem Montag an die friedlichen Massenproteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko. Nach der Abstimmung am 9. August 2020 hatte Lukaschenko sich nach mehr als 25 Jahren an der Macht zum sechsten Mal den Sieg zusprechen lassen - und zwar mit 80,1 Prozent der Stimmen.

Berliner U-Ausschuss zum Terroranschlag legt Abschlussbericht vor

BERLIN: Der Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zum islamistischen Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt stellt am Montag (11.00 Uhr) seinen Abschlussbericht vor. Der Bericht soll deutlich mehr als 1000 Seiten umfassen und wurde von allen Fraktionen beschlossen.

Koalitionsverhandlungen in Sachsen-Anhalt vor Abschluss

MAGDEBURG: Gut zwei Monate nach der Landtagswahl wollen CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt sich auf den Entwurf für einen Koalitionsvertrag einigen. Auf einer Sitzung am Montag (9.00 Uhr) sollen letzte Streitfragen geklärt werden. Verhandlungsteilnehmer aus allen drei Parteien hatten sich am Wochenende zuversichtlich gezeigt, die Gespräche am Montag abschließen zu können.

Restaurants und Cafés in Frankreich nur noch mit Gesundheitspass

PARIS: In Frankreich sind unter anderem Restaurantbesuche und Zugreisen ab Montag nur noch mit einem Nachweis über Corona-Impfung, Genesung oder einen negativen Test erlaubt. Gleichzeitig tritt eine Corona-Impfpflicht für Gesundheitspersonal in Kraft. Die verschärften Gesundheitsregeln sollen für Personen über 18 Jahre bis Mitte November gelten.

Export arbeitet sich aus Corona-Tief - Bundesamt gibt Daten bekannt

WIESBADEN: Die deutsche Exportwirtschaft hat dank der weltweiten Konjunkturerholung nach dem Corona-Krisenjahr 2020 wieder Tritt gefasst. Wie sich die Ausfuhren im Juni 2021 und damit im ersten Halbjahr insgesamt entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt am Montag (8.00 Uhr) in Wiesbaden bekannt.

Impfstoffhersteller Biontech legt Quartalszahlen vor

MAINZ: Das mit seinem Corona-Impfstoff bekannt gewordene Mainzer Unternehmen Biontech wird an diesem Montag Zahlen für das zweite Quartal präsentieren. In den ersten drei Monaten des Jahres hatte die von Ugur Sahin mitbegründete Firma einen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro eingefahren. Der Nettogewinn hatte sich damit gegenüber dem vierten Quartal 2020 verdreifacht.

Prozess gegen früheren Superstar R. Kelly startet in New York

NEW YORK: Mit der Auswahl der Geschworenen soll am Montag (ab 15.00 Uhr MESZ) der Prozess gegen den früheren Popstar R. Kelly (54) starten. Kelly muss sich vor einem Gericht im New Yorker Stadtteil Brooklyn laut Anklageschrift unter anderem wegen Erpressung und sexueller Ausbeutung Minderjähriger verantworten.

Willkommensfeier für deutsche Olympioniken in Frankfurt

TOKIO/FRANKFURT/MAIN: Für die deutschen Athletinnen und Athleten wird es am Tag nach dem Ende der Olympischen Spiele eine Willkommensfeier geben. Um 14.00 Uhr werden die Olympioniken am Montag am Frankfurter Flughafen erwartet. Für 15.00 Uhr ist ein Empfang für den Rest der Tokio-Delegation im Historischen Römer der Stadt geplant.

DFB-Pokal: Kaiserslautern empfängt Mönchengladbach

KAISERSLAUTERN: An diesem Montag stehen im DFB-Pokal weitere vier Partien an. Der ehemalige deutsche Fußball-Meister und heutige Drittligist 1. FC Kaiserslautern empfängt am Abend (20.45 Uhr/ARD und Sky) Bundesliga-Topteam Borussia Mönchengladbach. Bei den Gästen steht für den neuen Trainer Adi Hütter das Pflichtspiel-Debüt auf dem Programm.