Das bringt der Montag

«Freedom Day»: England hebt fast alle Corona-Maßnahmen auf

LONDON: Trotz dramatisch steigender Infektionszahlen werden im größten britischen Landesteil England am Montag fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Sowohl die Pflicht zum Tragen von Masken als auch Abstandsregeln und zahlenmäßige Beschränkungen für Veranstaltungen in Innenräumen werden abgeschafft. Premierminister Boris Johnson setzt auf die Eigenverantwortung der Menschen. Doch Experten warnen, dass die Situation trotz hoher Impfquote außer Kontrolle geraten könnte.

EU-Agrarminister sprechen über Schweinepest und Hochwasser

BRÜSSEL: Deutschland will sich auf EU-Ebene über die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest austauschen. Nachdem vor dem Wochenende die ersten Fälle bei Hausschweinen bekannt geworden waren, hat das Landwirtschaftsministerium das Thema spontan auf die Agenda eines Treffens der EU-Agrarminister am Montag (10.00 Uhr) setzen lassen. Wegen des Auftretens der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen in Deutschland seit vergangenem Jahr kam es bereits zu Exportbeschränkungen.

Nach Unwetter: Innenminister Seehofer besucht THW-Einsatzkräfte

EUSKIRCHEN/BAD NEUENAHR-AHRWEILER: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) besucht am Montag die von der Unwetter-Katastrophe besonders betroffenen Gebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Der Minister will sich vor Ort ein Bild von der Arbeit des Technischen Hilfswerks (THW) machen. Das THW ist dem Bundesinnenministerium unterstellt. Seehofer wird am späten Vormittag an der Steinbachtalsperre in Euskirchen (NRW) erwartet, gegen Mittag will er nach Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz fahren.

Jury zeichnet «Spiel des Jahres 2021» aus

BERLIN: Eine Kritiker-Jury zeichnet am Montag (10.30 Uhr) in Berlin wieder das «Spiel des Jahres» aus. Nominiert sind 2021 die drei Titel «Die Abenteuer des Robin Hood» von Michael Menzel, «MicroMacro: Crime City» von Johannes Sich und «Zombie Teenz Evolution» von Annick Lobet. Alle drei Titel sind kooperative Spiele: Am Ende gewinnen oder verlieren also alle gemeinsam. Seit über 40 Jahren wird die Auszeichnung vom Verein «Spiel des Jahres» verliehen.

ZDF-«heute» erstmals in neuem Design

MAINZ: Das ZDF sendet am Montag (19.00) erstmals seine Hauptnachrichtensendung in neuem Design und aus einem technisch runderneuerten Studio in Mainz auf dem Lerchenberg. Auffällige Neuerung: Künftig läutet eine Digitaluhr statt einer Analoguhr mit Zeigern den Beginn der 19-Uhr-Sendung ein, und der Tisch ist kleiner geworden - «Konzentration aufs Wesentliche» lautet das Motto laut ZDF. Auch das Opening ist neu, die Musik deutlich überarbeitet.