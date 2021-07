Das bringt der Montag

Grüne stellen Kampagne zur Bundestagswahl vor

BERLIN: Die Grünen stellen am Montag die Kampagne für den Wahlkampf zur Bundestagswahl am 26. September vor. Zunächst tagt um 10.00 Uhr der Bundesvorstand der Partei per Videokonferenz. Um 14.00 Uhr will der Wahlkampfleiter und Politische Bundesgeschäftsführer Michael Kellner dann die Kampagne in einer Online-Pressekonferenz präsentieren. Die Kampagne werde «frisch und optimistisch sein, mit einem klaren Fokus auf die großen Herausforderungen unserer Zeit», sagte Kellner der Tageszeitung «taz».

London entscheidet über Aufhebung aller Corona-Regeln

LONDON: Die britische Regierung entscheidet am Montag über die Aufhebung der verbliebenen Corona-Regeln in England zum 19. Juli. Es wird erwartet, dass Premierminister Boris Johnson trotz eines enormen Anstiegs der Zahl der Neuinfektionen an seinen Plänen festhält und endgültig die Rückkehr zur Normalität ankündigt. Damit würden schon in einer Woche Abstandsregeln und Maskenpflicht fallen - gegen den Rat von Wissenschaftlern und trotz Kritik von Gewerkschaften, Bürgermeistern und Oppositionspolitikern.

Ukrainischer Präsident Selenskyi kommt nach Berlin

BERLIN: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Montag in Berlin erwartet. Er wird zunächst mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (10.00 Uhr) und mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (13.30 Uhr) zusammentreffen. Später (19.00 Uhr) ist ein Gespräch und Abendessen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vorgesehen. Zu den Themen dürften insbesondere die Lage in der Ostukraine, die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 und bilaterale Fragen gehören.

Weltgemeinschaft will Schutz der Artenvielfalt verbessern

PEKING: Das Sekretariat der UN-Konvention über die biologische Vielfalt (CBD) wird an diesem Montag (16 Uhr) einen ersten Entwurf für eine neue Strategie im Kampf gegen den alarmierenden Verlust der Biodiversität vorlegen. Das Papier dient als Grundlage für die kommenden Diskussionen über ein neues Rahmenabkommen, das auf der Weltnaturschutzkonferenz im Oktober im südwestchinesischen Kunming beschlossen werden soll. Mit konkreten Zielen soll der dramatische Verlust von Lebensräumen und Arten gebremst oder gestoppt werden.

Experten legen Bericht zu Fehlverhalten bei Hessens Polizei vor

WIESBADEN: Eine unabhängige Experten-Kommission zur Untersuchung von Fehlverhalten bei der hessischen Polizei legt am Montag (11.00 Uhr) ihren Abschlussbericht vor. Hintergrund für die Einsetzung waren unter anderem die unerlaubten polizeilichen Datenabfragen im zeitlichen Zusammenhang mit «NSU-2.0»-Drohschreiben. Zudem gibt es Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Chats mit rechtsextremen Inhalten.

Urteil im Prozess um tödlichen Ruderunfall eines 13-Jährigen erwartet

STARNBERG: Vor dem Amtsgericht Starnberg wird am Montag das Urteil im Prozess um den tödlichen Ruderunfall eines 13 Jahre alten Jungen vor sechs Jahren erwartet. Am zweiten Verhandlungstag (9.00 Uhr) stehen zunächst die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung an. Auch ein Urteil ist danach wahrscheinlich: Die Vorsitzende Richterin hatte sich bereits am ersten Verhandlungstag im Juni entschlossen gezeigt, das Verfahren zügig abzuschließen.