Das bringt der Montag

Merkel und Castex in Deutsch-Französischer Parlamentsversammlung

BERLIN/PARIS: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Premierminister Jean Castex stellen sich am Montag (11.00 Uhr) einer Anhörung beider Parlamente. Ein zentrales Thema bei der Befragung durch Abgeordnete dürfte die Corona-Pandemie und die Bewältigung ihrer Folgen werden. Der 2019 ins Leben gerufenen Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung gehören jeweils 50 Abgeordnete des Bundestags und der Nationalversammlung an.

Maas reist nach Italien - Auftakt mit Treffen von Koalition gegen IS

BERLIN: Außenminister Heiko Maas (SPD) reist am Montag für eine Reihe internationaler Treffen nach Italien. In der Hauptstadt Rom kommt die Koalition für den Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zusammen. Anschließend steht eine Konferenz zum Syrien-Konflikt auf dem Programm. Am Abend geht es weiter nach Matera in Süditalien, wo das G20-Außenministertreffen stattfindet.

Steinmeier trifft Staatsoberhäupter deutschsprachiger Länder

POTSDAM: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft sich zum Austausch mit den Staatsoberhäuptern anderer deutschsprachiger Länder in Potsdam. Am Montag (15.00 Uhr) soll es zunächst eine Aussprache zur Corona-Pandemie geben. Zu den Teilnehmerländern gehören auch Belgien, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und die Schweiz.

Biden empfängt scheidenden israelischen Präsidenten Rivlin

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden empfängt am Montag den scheidenden israelischen Präsidenten Reuven Rivlin. Das Treffen im Weißen Haus solle die enge Partnerschaft beider Länder unterstreichen, hieß es vorab. Es biete auch Gelegenheit, über Chancen und Herausforderungen im Nahen Osten zu beraten. Rivlin, der seit 2014 Präsident war, verlässt das Amt am 9. Juli. Die Nachfolge des 81-Jährigen tritt Izchak Herzog an. Mitte Juni war in Israel eine neue Regierung bestätigt und vereidigt worden.

Tausende Soldaten beginnen große Militärübung im Schwarzen Meer

ODESSA/WASHINGTON: Wenige Tage nach einem Zwischenfall mit einem britischen Kriegsschiff im Schwarzen Meer beginnt dort am Montag ein internationales Manöver. An der Militärübung «Sea Breeze» (Meeresbrise), die von den USA und der Ukraine geführt wird, werden sich Tausende Soldaten sowie Dutzende Schiffe und Flugzeuge aus insgesamt 32 Ländern beteiligen. Das Manöver soll etwa zwei Wochen dauern.

Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg lockern Corona-Regeln

KIEL/STUTTGART: In Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg werden am Montag weitere Corona-Regeln gelockert. Für den Nordosten bedeutet dies, dass der Urlaub an Nord- und Ostsee wieder einfacher wird. Für das Einchecken im Hotel bleibt es zwar bei der Testpflicht. Zusätzlich ist aber nur noch einmalig nach 72 Stunden ein weiterer Corona-Test notwendig. Außerdem sind in Schleswig-Holstein nun auch wieder deutlich größere Veranstaltungen erlaubt, mit 1250 Personen drinnen und 2500 draußen.

Mobil World Congress beginnt ohne große Namen

BARCELONA: Die Mobilfunk-Messe Mobile World Congress beginnt am Montag ohne die meisten großen Aussteller, die sie sonst zum wichtigsten Branchentreff machen. Unter anderem bleiben angesichts der Corona-Risiken der Smartphone-Weltmarktführer Samsung, die Netzwerkausrüster Ericsson und Nokia sowie die Deutsche Telekom dem Event in Barcelona fern. Die Veranstalter sprachen zwar noch bis zuletzt davon, um die 30.000 Teilnehmer zusammenzubringen. Nach Medienberichten sollen die meisten Besucher aus Spanien kommen.

Prozess um gewaltsamen Tod von zwei Deutschen beginnt in Ghana

ACCRA: Im westafrikanischen Ghana beginnt am Montag ein Gerichtsverfahren um den gewaltsamen Tod von zwei Deutschen. Der Prozess gegen einen 43 Jahre alten Mann, der seine deutsche Freundin und deren Tochter getötet haben soll, war verschoben worden, um der Staatsanwaltschaft mehr Zeit für Ermittlungen zu geben. Der aus dem Nachbarland Burkina Faso stammende Mann steht unter Verdacht, im Küstenort Kokrobite die Deutsche und ihre 13-jährige Tochter ermordet zu haben.

20-Jähriger wegen «Goldnest»-Diebstahls in Schule vor Gericht

BERLIN: Rund zwei Jahre nach dem Diebstahl eines Kunst-Vogelnestes aus Gold in einer Berliner Grundschule beginnt am Montag (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen 20-Jährigen. Laut Staatsanwaltschaft soll er das im Foyer ausgestellte und gesicherte Kunstwerk «Goldnest» mit mindestens einem bislang unbekannten Komplizen entwendet haben. Die Anklage gegen den Mann aus einer arabischstämmigen Großfamilie lautet auf Diebstahl im besonders schweren Fall, Einbruchsdiebstahl, Diebstahl mit Waffen und Sachbeschädigung.

Weltmeister Frankreich im EM-Achtelfinale gegen Außenseiter Schweiz

BUKAREST/KOPENHAGEN: Fußball-Weltmeister Frankreich wird am Montag im Achtelfinale der EM in Bukarest von Außenseiter Schweiz gefordert. Das Team von Trainer Didier Deschamps hat vor der Partie (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) einige Verletzungssorgen in der Defensive. So fällt Bayern-Profi Lucas Hernandez wahrscheinlich aus. Im zweiten Spiel des Tages (18.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) treffen der WM-Zweite Kroatien und Spanien in Kopenhagen aufeinander. Nach dem 5:0 im entscheidenden Gruppenspiel gegen die Slowakei hofft Spanien auf neuen Schwung.

Sieben deutsche Tennisprofis spielen zum Wimbledon-Start

LONDON: Zwei Jahre nach der bislang letzten Auflage beginnt am Montag (12.00 Uhr) das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Der Tennis-Klassiker in London war im vorigen Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie ausgefallen. Am Auftakttag sind sieben der elf qualifizierten deutschen Profis auf den Rasenplätzen gefordert. So trifft Routinier Philipp Kohlschreiber auf den an Nummer zehn gesetzten Kanadier Denis Shapovalov. Auch Laura Siegemund, Mona Barthel, Dominik Koepfer, Yannick Hanfmann, Oscar Otte und Daniel Masur sind bereits gefordert. Erst am Dienstag spielen Alexander Zverev, Angelique Kerber, Jan-Lennard Struff und Andrea Petkovic.