Das bringt der Montag

Von: Redaktion (dpa) | 21.06.21 | Überblick

Laschet und Söder stellen gemeinsames Wahlprogramm der Union vor

BERLIN: Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder wollen an diesem Montag (ca. 13.00 Uhr) das gemeinsame Programm von CDU und CSU zur Bundestagswahl vorstellen. Knapp 100 Tage vor der Wahl am 26. September wird mit Spannung erwartet, wie geschlossen sich der CDU-Vorsitzende und der bayerische Ministerpräsident präsentieren oder ob es erneut Spitzen Söders gegen Laschet geben wird. Es ist der erste größere gemeinsame Auftritt der beiden Vorsitzenden der Schwesterparteien nach ihrem Machtkampf um die Kanzlerkandidatur.

Kanzlerin Merkel eröffnet Zentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung

BERLIN: Nach heftigen Auseinandersetzungen und deutlichen Verzögerungen eröffnet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Montag (15.00 Uhr) das Dokumentationszentrum der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Das Zentrum sieht sich als Teil einer neuen Erinnerungslandschaft. An dem Lern- und Erinnerungsort sollen Geschichte und Gegenwart von Zwangsmigration im Zentrum stehen. Erste Besucherinnen und Besucher werden am Mittwoch (23.6.) erwartet.

EU-Außenminister wollen neues Belarus-Sanktionspaket in Kraft setzen

LUXEMBURG: Die Außenminister der EU-Staaten wollen am Montag ein umfangreiches neues Sanktionspaket gegen Unterstützer des belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko in Kraft setzen. Eine zuvor in Brüssel erzielte Einigung sieht vor, gegen 78 Personen EU-Einreiseverbote zu verhängen und in der EU vorhandene Vermögenswerte einzufrieren. Betroffen sind zudem mindestens sieben Entitäten, also zum Beispiel staatliche Stellen oder Unternehmen.

Menschenrechtsrat befasst sich mit Lage in Ukraine und Belarus

GENF: Der UN-Menschenrechtsrat beschäftigt sich in seiner Sommersitzung ab Montag unter anderem mit der Menschenrechtslage in der Ukraine, Belarus, Venezuela, Myanmar, Syrien und Eritrea. Erörtert werden soll auch Rassismus gegen Menschen afrikanischer Abstammung. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, wollte zum Auftakt am Montag einen Überblick über die Menschenrechtslage weltweit geben.

Türkisches Verfassungsgericht berät über Verbotsklage gegen HDP

ISTANBUL: Das türkische Verfassungsgericht berät am Montag erneut über einen Verbotsantrag gegen die prokurdische Oppositionspartei HDP. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft der Partei der Staatsagentur Anadolu zufolge unter anderem Separatismus vor. In der rund 850 Seiten langen Anklageschrift wird demnach die Schließung der HDP und Politikverbote für rund 500 ihrer Mitglieder gefordert. Der Partei drohe zudem die Sperrung ihres Bankkontos.

Nach Monaten der Gewalt: Äthiopien wählt neues Parlament

ADDIS ABEBA: In Äthiopien wählen die Menschen nach monatelanger Gewalt am Montag ein neues Parlament. Der seit 2018 amtierende Ministerpräsident und Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed hofft, im Amt bestätigt zu werden. Ernsthafte Gegenkandidaten gibt es nicht: Die größten Oppositionsparteien wollen den Urnengang boykottieren, nachdem Parteimitglieder belästigt, angegriffen und zum Teil getötet worden sein sollen. Die Europäische Union hat entschieden, keine Wahlbeobachter nach Äthiopien zu entsenden. Erste Ergebnisse werden nach einer Woche erwartet.

Misstrauensabstimmung in Schweden: Löfvens Zukunft am seidenen Faden

STOCKHOLM: Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven muss sich am Montag einer Misstrauensabstimmung im Parlament stellen. Der Chef der schwedischen Sozialdemokraten führt eine Minderheitsregierung mit den Grünen an, die ein politisches Übereinkommen mit den Liberalen und der Zentrumspartei eingegangen ist. Zudem setzt Löfven im Parlament auf die Unterstützung der Linkspartei. Die droht nun aber gemeinsam mit anderen Parteien einen Misstrauensantrag der rechtspopulistischen Schwedendemokraten zu unterstützen. Die Abstimmung ist für 10.00 Uhr geplant.

Tag der Industrie diskutiert über Klimaschutz

BERLIN: Vertreter aus Politik und Wirtschaft tauschen sich ab Montag (11.30 Uhr) auf dem Tag der Industrie unter anderem über Klimaschutz und Digitalisierung aus. Die dreitägige Konferenz, die vom Industrieverband BDI ausgerichtet wird, findet wegen der Pandemie wieder als Hybridveranstaltung mit Reden und Debatten im Netz sowie am Dienstag auch vor Ort in einem Veranstaltungszentrum in Berlin-Friedrichshain statt. Am Montag sind virtuelle Auftritte der neuseeländischen Ministerpräsidentin Jacinda Ardern (11.35 Uhr) und von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (14.00 Uhr) geplant.

Prozess gegen Berliner Clanchef - Bushidos Frau als Zeugin erwartet

BERLIN: Im Strafprozess gegen einen Berliner Clanchef wird am Montag (9.30 Uhr) die Ehefrau von Rapper Bushido als Zeugin erwartet. Der Musiker war vom Landgericht Berlin bereits an 25 Prozesstagen befragt worden. Nun soll die 39-jährige Anna-Maria Ferchichi aussagen. Wie ihr Mann ist auch sie seit Monaten als bedroht eingestuft und bekommt Personenschutz.

Prozess um den Tod eines 13-Jährigen bei Ruderunfall

STARNBERG: Sechs Jahre nach dem Tod eines 13-Jährigen beim Rudertraining auf dem Starnberger See müssen sich die damaligen Betreuer des Kindes am Montag (9.00 Uhr) vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: fahrlässige Tötung durch Unterlassen.

Börsenverein gibt Friedenspreisträger bekannt

FRANKFURT/MAIN: In Frankfurt wird an diesem Montag (10.00 Uhr) bekanntgegeben, wer den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2021 erhält. Die angesehene Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. Geehrt werden Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben.

Heißes Vorrundenfinale in Bukarest - Spannung auch in Gruppe B

NYON: In drei von vier Spielen wird bei der Fußball-EM am Montag noch ums Weiterkommen gekämpft. Einzig das Duell der bereits als Achtelfinalist und Sieger der Gruppe C feststehenden Niederländer mit dem schon ausgeschiedenen Turnier-Neuling Nordmazedonien (18.00 Uhr/Magenta TV) in Amsterdam ist sportlich bedeutungslos. Im Parallelspiel in Bukarest (ARD und Magenta TV) will Österreich die punktgleiche Ukraine noch von Rang zwei verdrängen. Zum Abschluss der Gruppe B stehen sich in St. Petersburg um 21.00 Uhr (Magenta TV) die bereits für die K.o.-Runde qualifizierten Belgier und die aktuell drittplatzierten EM-Debütanten aus Finnland gegenüber. Tabellenschlusslicht Dänemark spielt zeitgleich (ARD und Magenta TV) in Kopenhagen gegen Russland - und hat trotz null Punkten aus den ersten zwei Partien noch eine Chance auf die nächste Runde.