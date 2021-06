Das bringt der Montag

Corona-Impfungen werden mit Ende der Priorisierung generell frei

BERLIN: Impfwillige können sich ab diesem Montag unabhängig von der bisher gültigen Prioritätenliste in Deutschland gegen Corona impfen lassen. Mit dem Ende der Priorisierung ist die Vergabe des Impfstoffs generell an die gesamte Bevölkerung möglich. In Deutschland können nun alle ab zwölf Jahre geimpft werden. Allerdings soll es den Sommer über dauern, bis für alle genug Impfstoff da ist.

Biden empfängt Nato-Generalsekretär Stoltenberg im Weißen Haus

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden kommt am Montag mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Weißen Haus zusammen. Bei dem Treffen soll es unter anderem um das Gipfeltreffen des Nordatlantik-Bündnisses in einer Woche in Brüssel gehen, an dem Biden während seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident teilnimmt. Thema sollen in Washington auch die diversen Herausforderungen für die Nato sein, zu denen die Rolle von Russland und China sowie die Bedrohungen durch Cyber-Attacken und der Klimawandel gehören.

Im Prozess um Abschuss von Flug MH17 beginnt das Hauptverfahren

AMSTERDAM: Fast sieben Jahre nach dem Abschuss von Passagierflug MH17 über der Ostukraine wird am Montag (10.00 Uhr) in den Niederlanden das Hauptverfahren gegen vier mutmaßliche Täter eröffnet. Zunächst werde es im extra gesicherten Justizgebäude am Amsterdamer Flughafen eine allgemeine Erörterung des Falls geben, teilte das Gericht mit. Von Dienstag bis Donnerstag soll es dann um inhaltliche Aspekte der Ermittlungen gegen die Angeklagten - drei Russen und einen Ukrainer - gehen.

Oppositionsfraktionen ziehen Fazit zum Wirecard-Ausschuss

BERLIN: Der Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Bilanzskandal steht kurz vor dem Abschluss - Grüne, FDP und Linke veröffentlichen am Montag (12.00 Uhr) ihre Bewertung der Ergebnisse. Dass die Opposition nach einem solchen Ausschuss ein etwas anderes Fazit zieht als die Regierungsfraktionen, ist üblich. Zu erwarten ist scharfe Kritik am Agieren der Bundesregierung und vor allem an Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Die Abgeordneten sind überzeugt, dass mehrere Bundesbehörden schwere Fehler im Umgang mit dem ehemaligen Dax-Konzern Wirecard gemacht und in vielen Fällen nicht genau genug hingeschaut haben.

Apples Entwicklerkonferenz WWDC beginnt

CUPERTINO: Apple wird am Montag (ab 19.00 MESZ) zum Auftakt seiner Entwicklerkonferenz WWDC einen Ausblick auf künftige Funktionen des iPhones und anderer Geräte geben. Wegen der Corona-Pandemie wird die Konferenz im zweiten Jahr in Folge als Online-Event veranstaltet. Nach Medienberichten werden unter anderem größere Neuerungen für den Webbrowser Safari, Apples Karten und den Chatdienst iMessage erwartet. Traditionell stellt der Konzern bei der WWDC die meist im Herbst verfügbaren neuen Versionen der Betriebssysteme seiner Geräte vor.

Tarifverhandlungen bei der Bahn gehen in nächste Runde

BERLIN: Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer kommen am Montag (10.00 Uhr) zur vierten Runde in den laufenden Tarifverhandlungen zusammen. Gegenstand der Gespräche wird vor allem der jüngst angepasste Forderungskatalog der Gewerkschaft sein. Seit der vorigen Tarifrunde verlangt sie von der Bahn unter anderem «eine allgemeine Entgelterhöhung in Höhe des Öffentlichen Dienstes». Dort hatten sich die Vertragsparteien im Herbst auf Lohn- und Gehaltssteigerungen von 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten geeinigt. Zuvor hatte die GDL 4,8 Prozent mehr Geld sowie eine Einmalzahlung von 1300 Euro gefordert.

Schiffbau in rauer See - Zulieferindustrie berichtet über die Lage

HAMBURG: Die deutschen Zulieferer für die internationale Schiffbau- und Offshore-Industrie legen am Montag (11.00 Uhr) ihren Bericht über das vergangene Jahr vor und informieren über die aktuelle Lage der Branche. Wie bei den Schiffbauern selbst dürfte auch bei deren Zulieferern die Corona-Krise eine herausragende Rolle spielen. Auf absehbare Zeit werden kaum Kreuzfahrtschiffe und wohl auch deutlich weniger Frachtschiffe benötigt.

Tennisprofi Struff will erstes Grand-Slam-Viertelfinale erreichen

PARIS: Tennisprofi Jan-Lennard Struff kämpft bei den French Open am Montag um den Einzug ins Viertelfinale. Der 31 Jahre alte Warsteiner trifft im zweiten Spiel nach 11.00 Uhr auf den an Nummer zehn gesetzten Argentinier Diego Schwartzman. Für Struff wäre es das erste Grand-Slam-Viertelfinale seiner Karriere. Bislang stand er bei einem der vier wichtigsten Turniere nur einmal im Achtelfinale - 2019 ebenfalls bei den French Open.

EM-Generalprobe: Löw will gegen Lettland Team einspielen und testen

DÜSSELDORF: Für Joachim Löw und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht die EM-Generalprobe an. Der Bundestrainer will am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Düsseldorf gegen Außenseiter Lettland einen dominanten Auftritt seines Teams sehen. Für den nach dem paneuropäischen Turnier scheidenden Löw ist es die letzte Möglichkeit, unter Wettkampfbedingungen einige personelle und taktische Varianten zu testen.