Das bringt der Montag

Gesundheitsminister beraten über Betrugsverdacht bei Corona-Tests

BERLIN: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen am Montag über den Betrugsverdacht bei Corona-Teststellen beraten. Nach Angaben eines Sprechers von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist für 8.00 Uhr eine Online-Schaltkonferenz angesetzt. Wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug bei Corona-Tests ermitteln Behörden. Spahn hatte «stichprobenartig mehr Kontrollen» angekündigt. Am Wochenende wurde bekannt, dass ein möglicher Abrechnungsbetrug bei Bürgertests immer weitere Kreise zieht. Bekannt wurden Verdachtsfälle in Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Ein Fall für Karlsruhe? - Bundesfinanzhof verkündet Rentenurteile

MÜNCHEN: Der Bundesfinanzhof (BFH) will an diesem Montag (10.00 Uhr und 11.00 Uhr) zwei Urteile zur Rentenbesteuerung mit potenziell großen Folgen verkünden. Dabei geht es um die Frage, ob der Bund die Renten zu Unrecht doppelt besteuert. Zwei Rentner haben gegen ihre Finanzämter geklagt, weil sie dem Fiskus rechtswidrig überhöhte Besteuerung vorwerfen. Unterstützt werden die Klagen vom Bund der Steuerzahler. Da über 20 Millionen Menschen in Deutschland Rente beziehen, könnten die Urteile große Auswirkungen auf die Staatskasse haben.

Viele Schulen kehren in den Regelbetrieb zurück

BERLIN: Dank gesunkener Corona-Zahlen kehren am Montag die Schulen in mehreren Bundesländern in den Regelbetrieb zurück. In Nordrhein-Westfalen nehmen die Schulen den Präsenzunterricht in voller Klassenstärke wieder auf, und auch Länder wie Niedersachsen, das Saarland oder Hamburg verabschieden sich von Wechsel- und Distanzunterricht. In Brandenburg gilt das zunächst nur für die Grundschulen. Einzige Ausnahme ist die Stadt Brandenburg/Havel, wo die Zahlen noch zu hoch sind. In einer Woche sollen auch die weiterführenden Schulen folgen. Die Masken- und Testpflicht gilt aber weiterhin.

Merkel und Macron sprechen am Montag auch über Belarus-Sanktionen

BERLIN/PARIS: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wollen am Montag (15.45 Uhr) bei einem Deutsch-Französischen Ministerrat unter anderem über ein europäisches Sanktionspaket gegen Belarus sprechen. Das verlautete vor der Videokonferenz, an der zahlreiche Ministerinnen und Minister beider Länder teilnehmen werden, aus Kreisen des Pariser Élyséepalastes. Die belarussischen Behörden hatten am vergangenen Sonntag einen Jet der Fluggesellschaft Ryanair zur Landung gebracht und den Regimekritiker Roman Protassewitsch und dessen Partnerin Sofia Sapega festgenommen.

Türkischer Außenminister zu Gesprächen in Athen

ATHEN: Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu trifft am Montagvormittag in Athen den griechischen Premier Kyriakos Mitsotakis. Im Anschluss stehen Gespräche mit dem griechischen Außenminister Nikos Dendias auf dem Programm. Der Besuch Cavusoglus gilt als weiterer Schritt in den Bemühungen, den Gesprächsfaden zwischen den beiden zerstrittenen Nachbarländern nicht abreißen zu lassen. Ein Treffen der beiden Außenminister im April in Ankara hatte mit einem Eklat geendet.

OECD legt neue Konjunkturprognose vor

PARIS: Zum Auftakt eines zweitägigen Ministertreffens will die Industrieländervereinigung OECD am Montag (10.00 Uhr) in Paris ihre aktuelle Konjunkturprognose vorlegen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hatte bereits im März mitgeteilt, dass sie ungeachtet der vielerorts andauernden Corona-Krise einen aufgehellten Konjunkturhorizont sieht. Am Dienstag (1.6.) wird dann Australiens Ex-Finanzminister Mathias Cormann (50) offiziell das Spitzenamt des Generalsekretärs übernehmen und damit dem Mexikaner Angel Gurría nachfolgen.

Deutscher Wetterdienst veröffentlicht Frühjahrsbilanz 2021

OFFENBACH: Das Mai-Wetter war mies - aber war auch der ganze Frühling 2021 zu kalt, zu nass, zu dunkel? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach präsentiert am Montag die Bilanz für den Mai und das gesamte Frühjahr. Der April hatte bereits einen Negativrekord gebracht: So kalt wie in diesem Jahr war der Monat seit 40 Jahren nicht mehr gewesen. Der März hingegen ging mit einem Wärmerekord zu Ende: Im badischen Rheinau gab es mit über 27 Grad den wärmsten Märztag seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen.

Mädchen fast verhungert - Urteil gegen Mutter erwartet

KÖLN: Im Prozess um den Fall einer fast verhungerten Fünfjährigen wird am Montag (10.00 Uhr) im Kölner Landgericht das Urteil erwartet. Die 24 Jahre alte Mutter des Mädchens und ihr Ex-Partner sind wegen versuchten Mordes angeklagt. Laut Anklage sollen die beiden Deutschen durch Unterlassen versucht haben, das Kind zu töten, indem sie ihm nicht genug zu essen gaben. So geriet es in akute Lebensgefahr. Die Kita hatte die Behörden alarmiert, weil das Mädchen dort lange nicht erschienen war.

Deutsches Eishockey-Team im vorletzten WM-Vorrundenspiel gegen USA

RIGA: Für Deutschlands Eishockey-Nationalteam wird es in der WM-Vorrunde nach zuletzt zwei Niederlagen nun ernst. An diesem Montag (15.15 Uhr/Sport1) muss die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm in Riga gegen die USA antreten. Für das Minimalziel Viertelfinale muss das deutsche Team in den verbleibenden beiden Vorrundenspielen noch Punkte sammeln. Wahrscheinlich fällt die Entscheidung über das Weiterkommen erst am Dienstag (19.15 Uhr/Sport1) gegen Gastgeber Lettland. Dann sind auch Zuschauer zumindest teilweise zugelassen.

Deutschlands U21 spielt gegen Dänemark um Halbfinal-Einzug

SZEKESFEHERVAR: Für Deutschlands U21-Fußballer geht es bei der Europameisterschaft am Montag um den Einzug ins Halbfinale. Gegner der Auswahl von Trainer Stefan Kuntz im Viertelfinale im ungarischen Szekesfehervar ist Dänemark (21.00 Uhr/ProSieben). Die deutsche Elf strebt ihren vierten Halbfinal-Einzug bei einer EM in Serie an.

Drei Deutsche in Paris im Einsatz - Williams-Premiere am Abend

PARIS: Bei den French Open in Paris sind am Montag drei deutsche Tennisprofis im Einsatz. Qualifikant Maximilian Marterer trifft um 11.00 Uhr auf den Serben Filip Krajinovic. Laura Siegemund bekommt es im zweiten Spiel des Tages im zweitgrößten Stadion mit der Französin Caroline Garcia zu tun. Zudem spielt Dominik Koepfer im Laufe des zweiten Turniertages am späten Nachmittag noch gegen den Franzosen Mathias Bourgue.